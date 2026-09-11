Perú

Trabajo remoto: 76.7% de trabajadores peruanos afirma que es más eficaz y 66.6% que aumentó su productividad

La confianza de las organizaciones y los supervisores destaca entre los factores que favorecen esta modalidad de trabajo a distancia

Un hombre con bigote usa una computadora portátil en un escritorio con un cuaderno, un teléfono y una taza frente a una ventana.
El 66.6% de los trabajadores peruanos señala que su productividad laboral general aumentó gracias a la posibilidad de trabajar desde casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El trabajo remoto mantiene una percepción favorable entre los trabajadores peruanos consultados en una encuesta regional. El 76.7% considera que esta modalidad le permite ser más eficaz para cumplir con sus objetivos y entregables, mientras que el 66.6% afirma que su productividad laboral general aumentó gracias a la posibilidad de trabajar desde casa.

Los resultados corresponden a Perú en el estudio regional “Trabajo remoto: Entre la flexibilidad y la confianza”, elaborado por ConFye -Centro de Conciliación Familia y Empresa- del IAE Business School de Argentina y el INALDE Business School de Colombia, con el apoyo de BARNA Management of School de República Dominicana y la Universidad Panamericana Campus Guadalajara de México, según informó Andina Noticias.

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Mesa de madera con una computadora portátil, libreta abierta, taza de café, audífonos, teléfono móvil y una ventana al fondo.
La confianza en el trabajo remoto alcanza al 80.7% de los trabajadores peruanos respecto de su organización y al 74.7% en relación con sus supervisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejor balance personal y laboral

La percepción positiva también alcanza al equilibrio entre la vida personal y el trabajo. El 73.3% de los trabajadores peruanos señala estar satisfecho con este balance cuando desarrolla sus actividades de manera remota.

Asimismo, el 71.3% afirma que sabe cuándo desconectarse para recuperarse adecuadamente. Sin embargo, la capacidad de dejar atrás las preocupaciones laborales todavía representa una dificultad para una parte de los trabajadores.

Una mujer con anteojos sonríe ante una computadora portátil con una taza en la mano, sentada a una mesa de madera con plantas y retratos.
El estudio regional sobre trabajo remoto indica que el 73.3% de los encuestados en Perú está satisfecho con el equilibrio entre la vida personal y el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconexión mental

Solo el 45.3% de los encuestados indica que no suele pensar en problemas relacionados con el trabajo fuera de su horario habitual. El resultado evidencia que una parte importante mantiene preocupaciones vinculadas con sus labores incluso después de terminada su jornada.

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La confianza también ocupa un lugar importante en el trabajo a distancia. El 80.7% considera que su organización confía en su capacidad para ser eficaz de manera remota, mientras que el 74.7% percibe ese mismo nivel de confianza por parte de sus supervisores.

Hombre sentado frente a una computadora portátil en un escritorio con lámpara, vaso con agua y un reloj de pared al fondo.
Aunque el 71.3% dice que sabe cuándo desconectarse, solo el 45.3% afirma que no suele pensar en problemas laborales fuera de su horario habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comunicación y flexibilidad

Cerca de tres de cada cuatro trabajadores señalan que la comunicación con sus superiores no se ve afectada por el trabajo remoto. Además, el 79.4% afirma que puede mantener la calidad de su trabajo incluso cuando enfrenta interrupciones en casa.

Pese a esta valoración, todavía existen dificultades relacionadas con la flexibilidad. El 64% cuenta con flexibilidad horaria y el 64.7% puede elegir desde dónde trabajar. Sin embargo, solo el 45.4% asegura que puede tomar descansos cuando los necesita y el 52.7% señala que puede adaptar su jornada a sus compromisos personales.

Una mujer frente a una computadora portátil en una videollamada, con una agenda, un teléfono móvil y una taza sobre un escritorio de madera.
Cerca de tres de cada cuatro trabajadores sostiene que la comunicación con sus superiores no se ve afectada por el trabajo remoto y el 79.4% mantiene la calidad de su trabajo pese a interrupciones en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bienestar físico entre los principales desafíos

El bienestar físico constituye otro de los puntos de atención identificados por la encuesta. El 31.3% de los trabajadores peruanos afirma que su condición física disminuyó desde que trabaja de manera remota, porcentaje que representa el nivel más alto entre los países analizados.

En contraste, el 56% señala que sus hábitos alimenticios mejoraron. Además, el 62% confía en que su organización le proporcionará las herramientas y recursos necesarios para desempeñarse adecuadamente a distancia.

Un hombre estira la espalda junto a un escritorio con una computadora portátil, cerca de unas zapatillas deportivas y una botella de agua.
El bienestar físico aparece como uno de los principales desafíos del trabajo remoto en Perú, donde el 31.3% afirma que su condición física disminuyó desde que trabaja a distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran que el trabajo remoto está asociado, entre los trabajadores peruanos consultados, con una mayor percepción de eficacia, productividad y equilibrio entre la vida personal y laboral. No obstante, la flexibilidad efectiva, la desconexión mental y el bienestar físico permanecen como desafíos para consolidar modelos de trabajo remoto e híbrido sostenibles.

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