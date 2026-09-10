Perú

Congreso aprueba interpelar a César Astudillo por ola criminal: ministro irá al Pleno este 17 de septiembre

La moción recibió 66 votos a favor y permitirá que el titular del Interior responda ante los diputados por las medidas de su sector frente a la inseguridad

Con 50 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo. El titular de la cartera deberá presentarse el próximo jueves 17 de septiembre. | Canal N
Guardar

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, quien deberá acudir al pleno del Congreso el próximo jueves 17 de septiembre para responder por las acciones de su sector frente a la ola de criminalidad que afecta al país.

La moción fue aprobada con 66 votos a favor, 51 en contra y una abstención, según el resultado comunicado tras la votación.

PUBLICIDAD

Astudillo deberá presentarse ante el pleno a las 10:00 horas para responder las preguntas planteadas por los diputados sobre las medidas adoptadas por su portafolio frente al avance de la delincuencia y la inseguridad.

La iniciativa superó ampliamente los 42 votos requeridos para su aprobación y fue debatida poco más de una semana después del reciente hecho sangriento registrado en el país: el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo, en la región de La Libertad.

El ministro se encuentra en el centro de las críticas por la gestión de su sector tras este ataque armado y ya había acudido al Legislativo por este caso, en una participación que generó polémica luego de que dejara abierto su micrófono y se le escuchara quejarse por la cantidad de documentos que debía revisar.

PUBLICIDAD

César Astudillo
Astudillo deberá acudir al pleno el jueves 17 de septiembre, a las 10:00 horas, para responder sobre las medidas de su sector frente al avance de la criminalidad y la inseguridad

Astudillo solicitó que la reunión en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la cámara alta continuara de forma reservada para responder las preguntas de los senadores, pedido que fue aceptado por Francisco Calisto Giampietri, titular de la comisión, quien dispuso una breve suspensión para desalojar la sala y reanudar posteriormente la sesión a puerta cerrada.

Durante esa transición, aparentemente el ministro no advirtió que su micrófono continuaba encendido y se le escuchó quejarse por la cantidad de material que debía revisar. “Oye, ¿y cómo hago para leer toda esa huev**a?”, preguntó a su asistente. Poco después, también pidió una “coca” y “chocolate helado”.

La moción de interpelación contra Astudillo fue impulsada por la congresista Analí Márquez (Juntos por el Perú), quien argumentó que la falta de liderazgo en el sector afecta la lucha contra la delincuencia y la confianza ciudadana.

Óscar Arriola
Analí Márquez (Juntos por el Perú) impulsó la interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, al cuestionar su liderazgo frente a la inseguridad

El pliego interpelatorio consta de 27 preguntas, cuatro de ellas relacionadas con el desempeño del entonces comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, quien anunció que solicitará su pase al retiro y será reemplazado por el teniente general Freddy López Mendoza.

La salida de Arriola se produjo en medio de una persistente ola de ataques atribuidos al crimen organizado en las principales ciudades del país, entre ellas Lima y Trujillo, esta última acosada por bandas de extorsionadores y sicarios, así como delitos vinculados a la extracción ilegal de oro.

En la misma jornada, la Cámara de Diputados rechazó la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, con 31 votos a favor, 62 en contra y 17 abstenciones. La iniciativa, también presentada por Juntos por el Perú, cuestionaba sus presuntos vínculos con la minera Poderosa y su falta de liderazgo frente a la inseguridad ciudadana.

Temas Relacionados

César Astudilloperu-politicaCongreso de la República

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Voto asistido de la ONPE: así se aplicará la atención para personas con discapacidad y adultos mayores

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales dispondrá medidas de atención preferencial para este grupo, con orientadores en los locales

Voto asistido de la ONPE: así se aplicará la atención para personas con discapacidad y adultos mayores

Perú 1-2 Venezuela EN VIVO: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Se juega el cuarto set. La ‘bicolor’ busca forzar el tie break tras recuperarse de un inicio adverso ganando el tercer parcial. Sigue las incidencias del crucial duelo

Perú 1-2 Venezuela EN VIVO: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Q’eswachaka: conoce el último puente inca que permanece en pie en Perú y su tradición ancestral

La Unesco reconoció en 2013 los conocimientos y rituales vinculados a su renovación anual como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Q’eswachaka: conoce el último puente inca que permanece en pie en Perú y su tradición ancestral

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

El equipo cusqueño iniciará la llave ante su hinchada y buscará sacar ventaja de la altura ante el conjunto uruguayo. Sigue todas las incidencias del cotejo

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

El sueño olímpico truncado: boxeador campeón nacional pierde el brazo tras un accidente y una familia que denuncia fallas médicas en el Callao

El joven cayó sobre una mampara durante una sesión de entrenamiento en el Callao. Sus familiares cuestionan la atención recibida en el Hospital Daniel Alcides Carrión y anuncian una denuncia ante la Fiscalía

El sueño olímpico truncado: boxeador campeón nacional pierde el brazo tras un accidente y una familia que denuncia fallas médicas en el Callao
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori planea su primer viaje al extranjero: Consejo de Ministros evaluará autorización del 21 al 25 de septiembre

Keiko Fujimori planea su primer viaje al extranjero: Consejo de Ministros evaluará autorización del 21 al 25 de septiembre

Fujimorista Alejandro Aguinaga golpea a asesor en Comisión de Justicia del Senado: “Me estás interrumpiendo”

Rosselli Amuruz, molesta, señala que el sueldo de alcaldesa no la beneficiaría: “¿Sabes cuánto es mi patrimonio?”

Marco Rubio en Perú: así fue la visita del secretario de Estado del gobierno de Trump a Lima

Cifra repartidora en las Elecciones Municipales y Regionales 2026: Así calcula el JNE el reparto de regidores y consejeros

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart reacciona a los dichos de Leslie Shaw en 'Amor y Fuego': "No me acuerdo de lo que viví con ella"

Mario Hart reacciona a los dichos de Leslie Shaw en 'Amor y Fuego': "No me acuerdo de lo que viví con ella"

Mundial de Comidas de Ibai Llanos: Perú pasa a la semifinal con el ceviche y enfrenta a Argentina con su asado

Ana Paula Consorte es captada luciendo abultado vientre: ¿confirma tercer hijo con Paolo Guerrero?

Cantante de Corazón Serrano confesó que postuló a Starbucks y McDonald’s antes de triunfar en la agrupación

Army de BTS se impone ante revendedores y acampan en exteriores del estadio San Marcos para conciertos

DEPORTES

Perú 1-2 Venezuela EN VIVO: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú 1-2 Venezuela EN VIVO: punto a punto del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Cienciano vs Montevideo City Torque EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

Juan Pablo Varillas se impone con autoridad a Francesco Passaro y avanza a los cuartos de final del Challenger 125 de Génova

Dónde ver Cienciano vs Montevideo City Torque HOY: canal tv online del partido por cuartos ida de Copa Sudamericana 2026

Universitario anunció la ‘Noche de las Pumas‘ 2026: fecha, horario, rival y venta de entradas confirmada