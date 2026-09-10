Congreso aprueba interpelar a César Astudillo por ola criminal: ministro irá al Pleno este 17 de septiembre

Con 50 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo. El titular de la cartera deberá presentarse el próximo jueves 17 de septiembre. | Canal N

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La Cámara de Diputados aprobó este jueves la moción de interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, quien deberá acudir al pleno del Congreso el próximo jueves 17 de septiembre para responder por las acciones de su sector frente a la ola de criminalidad que afecta al país.

La moción fue aprobada con 66 votos a favor, 51 en contra y una abstención, según el resultado comunicado tras la votación.

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Astudillo deberá presentarse ante el pleno a las 10:00 horas para responder las preguntas planteadas por los diputados sobre las medidas adoptadas por su portafolio frente al avance de la delincuencia y la inseguridad.

La iniciativa superó ampliamente los 42 votos requeridos para su aprobación y fue debatida poco más de una semana después del reciente hecho sangriento registrado en el país: el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo, en la región de La Libertad.

El ministro se encuentra en el centro de las críticas por la gestión de su sector tras este ataque armado y ya había acudido al Legislativo por este caso, en una participación que generó polémica luego de que dejara abierto su micrófono y se le escuchara quejarse por la cantidad de documentos que debía revisar.

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Astudillo deberá acudir al pleno el jueves 17 de septiembre, a las 10:00 horas, para responder sobre las medidas de su sector frente al avance de la criminalidad y la inseguridad

Astudillo solicitó que la reunión en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la cámara alta continuara de forma reservada para responder las preguntas de los senadores, pedido que fue aceptado por Francisco Calisto Giampietri, titular de la comisión, quien dispuso una breve suspensión para desalojar la sala y reanudar posteriormente la sesión a puerta cerrada.

Durante esa transición, aparentemente el ministro no advirtió que su micrófono continuaba encendido y se le escuchó quejarse por la cantidad de material que debía revisar. “Oye, ¿y cómo hago para leer toda esa huev**a?”, preguntó a su asistente. Poco después, también pidió una “coca” y “chocolate helado”.

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La moción de interpelación contra Astudillo fue impulsada por la congresista Analí Márquez (Juntos por el Perú), quien argumentó que la falta de liderazgo en el sector afecta la lucha contra la delincuencia y la confianza ciudadana.

Analí Márquez (Juntos por el Perú) impulsó la interpelación contra el ministro del Interior, César Astudillo, al cuestionar su liderazgo frente a la inseguridad

El pliego interpelatorio consta de 27 preguntas, cuatro de ellas relacionadas con el desempeño del entonces comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, quien anunció que solicitará su pase al retiro y será reemplazado por el teniente general Freddy López Mendoza.

La salida de Arriola se produjo en medio de una persistente ola de ataques atribuidos al crimen organizado en las principales ciudades del país, entre ellas Lima y Trujillo, esta última acosada por bandas de extorsionadores y sicarios, así como delitos vinculados a la extracción ilegal de oro.

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En la misma jornada, la Cámara de Diputados rechazó la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, con 31 votos a favor, 62 en contra y 17 abstenciones. La iniciativa, también presentada por Juntos por el Perú, cuestionaba sus presuntos vínculos con la minera Poderosa y su falta de liderazgo frente a la inseguridad ciudadana.