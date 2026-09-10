Voto asistido de la ONPE: así se aplicará la atención para personas con discapacidad y adultos mayores

Ciudadanos con discapacidad, incluyendo una persona en silla de ruedas y otra invidente con bastón blanco, son asistidos al ingresar a un local de votación en Perú, promoviendo la inclusión en el proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aplicará un protocolo de atención dirigido a personas con discapacidad y grupos de atención preferente durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Entre las medidas previstas figura el voto asistido, que permitirá a algunos electores ingresar a la cabina con una persona de confianza para recibir apoyo al momento de marcar la cédula.

El protocolo también contempla atención preferente para adultos mayores, mujeres embarazadas y ciudadanos que acudan con niños pequeños. La entidad informó que su personal estará presente en los locales de votación para orientar a los electores y facilitar el acceso a las mesas de sufragio.

PUBLICIDAD

La ONPE indicó que estas disposiciones buscan atender a personas con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, psicosocial o múltiple. Las medidas se aplicarán el domingo 4 de octubre, fecha en la que los peruanos elegirán a sus autoridades regionales y municipales.

Un elector deposita su cédula de sufragio en la urna electoral durante una jornada de votación organizada por la ONPE en Perú. (ONPE)

En qué consiste el protocolo de voto asistido implementado por la ONPE

El protocolo de la ONPE constituye una guía de cumplimiento obligatorio para el personal de la institución. Según explicó Elizabeth Hinostroza, especialista en educación electoral, la finalidad es que las personas con discapacidad puedan sufragar “de manera segura, accesible y en igualdad de condiciones”.

Dentro de este conjunto de facilidades está el voto asistido, una alternativa para los electores que requieran acompañamiento dentro de la cabina de votación. Yordan Mañuico, especialista en educación electoral de la ONPE, explicó en una entrevista con Exitosa que esta medida consiste en el ingreso acompañado a ese espacio para emitir el sufragio.

PUBLICIDAD

El apoyo no se limita a la cabina. Al llegar al local de votación, el elector deberá identificarse ante el personal de la ONPE o ante el personal de resguardo ubicado en la puerta. Desde ese momento, podrá acceder a atención preferente, evitar las filas y recibir la orientación de un trabajador que lo acompañe hasta su mesa de sufragio.

La entidad señaló que sus orientadores deberán respetar las necesidades específicas de cada ciudadano. Además, el personal puede comunicarse de manera clara, adaptada o por escrito cuando sea necesario.

Una joven deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú mientras varios ciudadanos esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para ingresar a la cabina con una persona de confianza

La ONPE informó que el elector que prefiera recibir apoyo para marcar la cédula puede ingresar a la cabina junto a una persona de su entera confianza. La información difundida por la institución precisa que esta posibilidad está destinada a quienes requieran asistencia durante el acto de votación.

PUBLICIDAD

Para acceder a las medidas de atención preferente no se requieren trámites complejos el día de los comicios. El ciudadano debe identificarse a su llegada al local y comunicar al personal de la ONPE que necesita apoyo para ejercer su derecho al voto.

El acompañamiento dentro de la cabina forma parte de las alternativas disponibles para las personas con discapacidad. La medida se suma al acceso preferente, la orientación hasta la mesa de sufragio y la instalación de módulos temporales en determinados casos.

La persona de confianza puede asistir al elector en la marcación de la cédula si este lo solicita. La ONPE diferenció este mecanismo de las herramientas destinadas a quienes desean votar sin acompañamiento, como las plantillas en sistema Braille para electores con discapacidad visual.

PUBLICIDAD

Ciudadanos peruanos participan en una jornada electoral supervisada por miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en un centro de votación. (JNE)

Plantillas en sistema Braille puestas a disposición por la ONPE para ciegos

Las personas con discapacidad visual que deseen votar de manera autónoma podrán solicitar una plantilla en sistema Braille. La ONPE precisó que esta herramienta se coloca sobre la cédula de votación y permite identificar las opciones disponibles mediante los puntos en relieve.

El elector recibe la cédula y puede pedir la plantilla. Una vez superpuesta sobre el documento, esta deja libres los espacios correspondientes a cada alternativa de votación. De esta forma, la persona identifica la organización política de su preferencia y ubica el recuadro vacío donde debe realizar la marca.

Según Yordan Mañuico, las plantillas en Braille estuvieron disponibles en procesos anteriores, aunque el tamaño de las cédulas representó una dificultad cuando había una mayor cantidad de organizaciones políticas. Para las elecciones mencionadas en la entrevista, indicó que la cédula tenía dos opciones de marcación, por lo que era más pequeña.

PUBLICIDAD

La ONPE indicó que, en el caso de Lima, las personas con discapacidad visual dispondrán de estas plantillas para sufragar de manera autónoma. También permitirá el ingreso de perros guía de ciudadanos con discapacidad visual a los locales de votación.

Una persona deposita una papeleta en una urna con el logo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante un evento electoral en Perú. (ONPE)

Ubicación de la Mesa Directiva de Votación en el primer piso del local

Las mesas de sufragio destinadas a electores con discapacidad física o visual se ubicarán en el primer piso o en zonas cercanas al ingreso del local de votación. La ONPE señaló que estos espacios contarán con señalización visible para facilitar su ubicación.

En la entrada de cada local se instalará una gigantografía que identificará las mesas dirigidas a personas con discapacidad. La institución también coordinará con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, responsables de la seguridad, el ingreso de los electores que requieran estas facilidades.

PUBLICIDAD

Tras la identificación correspondiente, los ciudadanos podrán ingresar al recinto con atención prioritaria. Si es necesario, el vehículo que los transporta también podrá acceder al local de votación, de acuerdo con lo informado por la ONPE.

Si la mesa asignada se encuentra en un piso superior y el establecimiento no cuenta con ascensor o rampas, se habilitará un módulo temporal de votación en el primer piso. Estos espacios se instalarán cerca de las puertas de ingreso para atender, entre otros casos, a adultos mayores o personas que hayan sufrido un accidente antes de las elecciones.

Una funcionaria de la ONPE muestra una bolilla con el número 12 durante el sorteo público de miembros de mesa para las elecciones municipales en Perú. (ONPE)

Rol de los coordinadores de local de la ONPE en la atención preferencial

Los trabajadores identificados con los chalecos azules de la ONPE tendrán la función de orientar y brindar apoyo durante la jornada electoral. El protocolo establece que deberán facilitar el desplazamiento de los electores y acompañarlos hasta sus respectivas mesas, de acuerdo con las necesidades que comuniquen.

PUBLICIDAD

La atención preferente alcanzará a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y ciudadanos que acudan con niños pequeños. La entidad indicó que el objetivo es reducir las barreras que puedan encontrar estas personas al momento de ingresar, movilizarse dentro del local y emitir su voto.

El protocolo también prevé la identificación de espacios accesibles que cuenten con rampas y barandas. Cuando un local disponga de sillas de ruedas, habrá una persona responsable de cada una para asegurar su cuidado y su uso durante la jornada.

Además de la asistencia presencial, la ONPE difundió que las personas con discapacidad inscritas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) o registradas como electores con discapacidad en el padrón electoral podrán acceder al voto digital en las Elecciones Generales 2026, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la entidad.

PUBLICIDAD