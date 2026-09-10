Mario Hart reacciona a los dichos de Leslie Shaw en 'Amor y Fuego': "No me acuerdo de lo que viví con ella"

El piloto Mario Hart reaparece ante cámaras para responder a las indirectas de su expareja, Leslie Shaw, en medio de la controversia que vive con su esposa Korina Rivadeneira por el tema del 50/50. Video: Willax / Un día en el mall

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Mario Hart respondió con frialdad este fin de semana a las recientes menciones de su expareja Leslie Shaw sobre la relación que ambos mantuvieron hace más de una década. Consultado por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante un evento de automovilismo en el distrito de Magdalena del Mar, el piloto aseguró que apenas conserva recuerdos de esa etapa de su vida sentimental: “No me acuerdo. No me acuerdo de lo que viví con ella, la verdad. Tengo muy pocos recuerdos”.

La respuesta llegó después de que Shaw revelara, en una entrevista previa con el mismo programa, que durante su romance con Hart nunca tuvo que asumir gastos y que la familia del piloto la trataba con generosidad. Esas declaraciones se dieron en medio del debate sobre la modalidad de gastos compartidos que se instaló en la farándula peruana tras las revelaciones de Korina Rivadeneira sobre su matrimonio con Hart.

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Leslie Shaw aseguró que nunca pagó nada durante su relación con Hart

En su paso por ‘Amor y Fuego’, Leslie Shaw recordó que el piloto costeó viajes completos durante el tiempo que estuvieron juntos, sin que ella tuviera que aportar dinero en ningún momento. “A mí me llevó de viaje a Cancún, me pagó todo, nos fuimos también a la Fórmula 1 a Brasil y yo no pagué ni un céntimo, nada. Ni un boleto de avión, ni una comida, ni un nada. Nunca”, afirmó la cantante.

La artista, conocida como la ‘Gringa’, también relató que la familia de Hart la recibía con frecuentes invitaciones durante esa etapa. “A mí me sorprendió. Conmigo súper bien él, la familia siempre me invitaba, hemos ido de viaje. Incluso yo nunca he pagado nada”, declaró Shaw, quien vinculó esa experiencia con las acusaciones de Rivadeneira sobre el reparto de gastos al 50/50 que, según la modelo venezolana, marcó buena parte de su propio matrimonio con el piloto.

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Mario Hart dijo en 'Amor y Fuego' y en 'Un día en el mall' que casi no recuerda su relación con Leslie Shaw y evitó profundizar sobre esa etapa.

En una entrevista posterior con el mismo espacio, Shaw matizó ese recuerdo con una hipótesis sobre el origen de esa generosidad. Según explicó, en aquella época quien cubría los gastos podría haber sido el padre de Hart, y no el propio piloto. “Puede ser porque éramos chibolos, aquí los chicos están malacostumbrados un poquito a que el papá pague las cosas y yo como era una niña y estaba feliz, tampoco me importaba”, señaló la cantante.

Hart evita profundizar y descarta el factor económico en su separación de Korina

Ante la consulta directa del reportero de ‘Amor y Fuego’ sobre la versión de Shaw, Hart optó por no entrar en comparaciones ni en un relato propio de esa relación. El piloto se limitó a remarcar la falta de memoria sobre ese período y evitó cualquier confrontación pública con su expareja.

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La conversación derivó luego hacia otro punto sensible: si los temas económicos habían influido en el fin de su matrimonio con Korina Rivadeneira. Hart fue categórico al descartar esa posibilidad. “¿Consideras que Korina haya salido a hablar del 50/50, de repente el factor económico haya sido un factor importante en esta ruptura entre ustedes?”, le preguntó el reportero, a lo que el piloto respondió con un escueto “no”. Ante la repregunta sobre si descartaba totalmente esa hipótesis, fue igual de directo: “Totalmente”.

Hart también fue consultado sobre las razones que podrían haber llevado a Rivadeneira a hablar públicamente de distintos aspectos de su relación. El piloto evitó especular sobre las intenciones de su expareja y prefirió no alimentar una nueva controversia. “No creo que haya sido nunca su intención. Prefiero no opinar porque se podría prestar para malinterpretaciones o seguir en estos dimes y diretes”, remarcó.

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La artista reafirma su acusación de infidelidad, descarta cualquier reconciliación profesional y asegura que prefiere centrarse en su vida personal y musical. Amor y Fuego

La teoría de Shaw sobre por qué Hart habría cambiado con el tiempo

Leslie Shaw ofreció además una explicación sobre por qué, a su juicio, la percepción actual sobre Hart contrasta con la experiencia que ella tuvo durante su romance. La cantante sugirió que el cambio pudo producirse después de que el piloto formara su propia familia, momento en el que el respaldo económico de su padre habría cesado.

“De repente ya el papá habrá dicho: ‘buen hijito, ya te casaste, ya te reprodujiste’, y le habrá cortado el caño, me imagino”, comentó entre risas, y sentenció: “Porque miserable, al menos en mis épocas, no era miserable”. La artista aprovechó también su intervención para fijar una postura general sobre cómo deberían manejarse los gastos en una relación de pareja, en línea con el debate que generaron las declaraciones de Rivadeneira.

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“El hombre tiene que pagar todo siempre. Y si te confiesa que es un misio, consíguele trabajo y mándalo a trabajar”, recomendó Shaw, y añadió que en su relación actual, de cinco años, sí existen invitaciones de ambas partes, aunque con una diferencia notoria en el tipo de planes que cada uno costea.

Mario Hart desmiente a Leslie Shaw y niega que la haya engañado con Korina Rivadeneira. TikTok

Rivadeneira, por su parte, había explicado en los videos que publicó en Instagram semanas atrás que el sistema de gastos compartidos con Hart se mantuvo desde las primeras salidas hasta el final de la relación.

El piloto, en esa oportunidad, había negado que existiera una exigencia de su parte y sostuvo que el acuerdo fue voluntario entre ambos. Consultado nuevamente sobre el tema este fin de semana, Hart mantuvo esa misma postura y cerró cualquier posibilidad de vincular el factor económico con el fin de su matrimonio.

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