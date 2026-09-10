Perú

Ricky Martin en Lima: Accesos, horarios y objetos prohibidos para su concierto en Costa 21

El cantante puertoriqueño volverá a encontrarse con sus seguidores peruanos. El show tendrá apertura de puertas desde las 17:00 y empezará a las 21:00.

Ricky Martin en Lima: Accesos y horarios para su concierto en Costa 21. IG
Ricky Martin en Lima: Accesos y horarios para su concierto en Costa 21. IG
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Ricky Martin se encuentra en Lima para dar su concierto en Costa 21, programado para el jueves 10 de septiembre. El artista puertorriqueño tiene prevista una estadía en la capital que estará centrada en los ensayos, las coordinaciones técnicas y la preparación de su espectáculo.

El arribo del cantante y su equipo fue el martes 8 de septiembre. La agenda contempla el acondicionamiento previo al show, que se realizará en Costa 21, recinto ubicado en la Costa Verde, en San Miguel.

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La visita también ha despertado expectativa entre sus seguidores por la posibilidad de que Ricky Martin aproveche algún espacio libre para conocer Lima. Por ahora, no existe confirmación de actividades turísticas, reuniones privadas, experiencias gastronómicas ni visitas a destinos fuera de la capital.

Conciertos de Ricky Martin en Costa 21. Los horarios son los sgtes. Tk
Conciertos de Ricky Martin en Costa 21. Los horarios son los sgtes. Tk

Horarios y accesos

El horario de la apertura de las puertas del Costa 21 para el concierto de Ricky Martin serán a partir de 05:00 pm y el show principal inicará a las 09.00pm.

El acceso vehicular y peatonal a Costa 21 será por la Costa Verde, a la altura del puente John Lennon, en San Miguel. Quienes lleguen en taxi, auto particular o transporte por aplicativo deberán utilizar esa vía rápida.

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Para los asistentes que acudan a pie, la bajada del parque John Lennon será una de las rutas recomendadas para llegar al recinto. El local contará con ingresos diferenciados para las zonas Platinum, VIP y tribunas.

Cada persona deberá revisar el sector consignado en su entrada antes de acercarse a las filas, con el fin de evitar demoras. El tránsito en la Costa Verde puede aumentar en las horas previas al concierto, por lo que se recomienda salir con anticipación y coordinar un punto de encuentro con los acompañantes antes del ingreso.

Conciertos de Ricky Martin en Costa 21. Los horarios son los sgtes. Tk
Conciertos de Ricky Martin en Costa 21. Los horarios son los sgtes. Tk

Aún hay entradas del concierto

Las entradas continúan disponibles en Teleticket. Los precios completos informados son los siguientes:

  • Platinum con asientos: S/ 494.
  • VIP sin asientos: S/ 341.
  • Tribuna izquierda: S/ 377.
  • Tribuna derecha: S/ 377.
  • Tribuna general: agotada.

Recomendaciones para llegar a Costa 21

Al término del espectáculo, contará con buses que tendrán dos rutas. Ruta 1: Hacia Santa Anita. Ruta 2: Hacia San Miguel. El uso de los buses es completamente gratuito para los asistentes al concierto

Estas unidades cuentan con autorización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Antes de abordar, los usuarios deberán confirmar el destino del bus para elegir la ruta adecuada.

Quienes prefieran regresar en taxi o mediante aplicativos de movilidad deben considerar que la demanda aumentará a la salida del concierto. Coordinar el recojo fuera de la zona de mayor concentración puede facilitar el retorno.

Los sectores Platinum, VIP y tribunas contarán con ingresos diferenciados para el concierto de Ricky Martin.
Los sectores Platinum, VIP y tribunas contarán con ingresos diferenciados para el concierto de Ricky Martin.

Objetos prohibidos para el concierto de Ricky Martin

No estará permitido el ingreso con palos para autofotos, sustancias ilícitas, punteros láser, cámaras con lentes intercambiables, mochilas ni bolsos grandes.

La lista también incluye artículos pirotécnicos, alimentos, bebidas y baterías portátiles que superen los 160 Wh de capacidad. Los asistentes deberán revisar las especificaciones de sus dispositivos antes de dirigirse al recinto.

Los controles de seguridad estarán habilitados en todos los accesos. La recomendación es llevar solo los objetos indispensables: celular, documento de identidad, entrada digital, llaves y una billetera o bolso pequeño autorizado.

Los asistentes no podrán ingresar con mochilas, bolsos grandes, alimentos, bebidas ni palos para autofotos.
Los asistentes no podrán ingresar con mochilas, bolsos grandes, alimentos, bebidas ni palos para autofotos.

Las canciones que podrían sonar en Costa 21

La presentación reunirá canciones de distintas etapas de la trayectoria de Ricky Martin. Entre los temas que podrían formar parte del repertorio figuran “La copa de la vida”, “Vuelve”, “La mordidita”, “Disparo al corazón” y “Livin’ la vida loca”.

Esta última canción consolidó la proyección internacional del artista a fines de los años 90 y continúa como una de las piezas más identificadas con su carrera. En su repertorio también destacan María, La bomba, Tal vez, Tu recuerdo y Vente pa’ ca.

El show será el esperado reencuentro de Ricky Martin con sus seguidores peruanos. La expectativa se concentra tanto en los clásicos que marcaron su carrera como en el despliegue escénico que caracteriza sus presentaciones internacionales.

Ricky martin ofrecerá un super show en Costa 21. IG
Ricky martin ofrecerá un super show en Costa 21. IG

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