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Alineación probable de Cienciano vs Montevideo City en partido por cuartos de final ida de Copa Sudamericana 2026

A falta de oficialidad, el entrenador Horacio Melgarejo estudia la gran posibilidad de retocar el centro del campo a partir de la ausencia de Gerson Barreto. Por lo demás, el resto de demarcaciones se mantendrán inalterables

Cienciano saldrá con sus mejores efectivos para someter a Montevideo City, en Cusco. - Crédito: Difusión
Cienciano saldrá con sus mejores efectivos para someter a Montevideo City, en Cusco. - Crédito: Difusión
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Ha llegado la hora de la verdad para Cienciano, que aparece en el estadio Inca Garcilaso de la Vega para dar inicio a los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. A lo largo de las semanas preparatorias, el entrenador Horacio Melgarejo no solo ha inyectado de moral al elenco, también ha mejorado aspectos tácticos para traducir aún más la superioridad en ventaja.

Para el compromiso de ida contra Montevideo City, que supone cierto grado de complejidad por el nivel del oponente, que a lo largo del escenario internacional solo ha concedido una caída y ocurrió en la Fase de Grupos, el DT Melgarejo solo presentará una ausencia obligada: Gerson Barreto.

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Gerson Barreto ha sido un efectivo muy recurrente en la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: EFE
Gerson Barreto ha sido un efectivo muy recurrente en la Copa Sudamericana 2026. - Crédito: EFE

Por esa baja, surgida por acumulación de cartulinas amarillas, el preparador de Cienciano se ve en la obligación de retocar un poco su alineación, sobre todo en la primera línea del centro del campo. Allí está más que fija la participación de Santiago Arias, quien suele sobresalir como un excelso recuperador de balones.

Si bien era una opción que un jugador de las mismas características de Gerson Barreto ocupase su lugar, Horacio Melgarejo, con demasiado criterio en su análisis, finalmente optaría por modificar el mediocampo, introduciendo dos puntuales más que se empleen de lleno en la elaboración de acciones.

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El entrenador argentino asegura que Cienciano avanza con pies de plomo en cada instancia de la Copa Sudamericana 2026. | VIDEO: Entre Ceja y Ceja

Así, a los lados del ecuador de la cancha surgirían Juan Romagnoli y Cristian Souza, conformando un tridente de generación de juego netamente uruguayo, con enorme capacidad de llegada al área contraria ya sea para prolongar jugadas o finalizarlas después de aproximaciones peligrosas.

La contundencia ofensiva, entretanto, pasará por lo que hagan los ya conocidos Alejandro Hohberg, Neri Bandiera y Carlos Garcés. Aunque la responsabilidad goleadora siempre pasa por lo que haga el ecuatoriano, quien dicho sea de paso se encuentra a un gol de romper un registro en certámenes CONMEBOL, sus otros compañeros no son ajenos a esa asignatura.

Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Cienciano se enfrenta a Montevideo City Torque en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana de Vóley 2026.

En cuanto a la parcela defensiva, el cuerpo técnico de Cienciano confía plenamente en lo que ha hecho Ítalo Espinoza ubicado en el marco y la seguridad ofrecida por Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra y Marcos Martinich en el bloque bajo.

El Montevideo City Torque tendrá su primera salida riesgosa a una ciudad de gran altitud como Cusco. Pese a que parten con la desventaja de aquel factor, la tropa de Marcelo Méndez ha advertido que no se amilanarán y saldrán a proponer su fútbol estiloso sin descuidar la retaguardia.

El referente en ataque de Cienciano analiza el reto que supone afrontar los cuartos de final de la Copa Sudamericana y lo que conlleva jugar con un factor geográfico adicional en casa. | VIDEO: Infobae Perú

Nómina de convocados de Cienciano para duelo de ida contra Montevideo City por CONMEBOL Sudamericana 2026

  • 01 Gonzalo Falcón
  • 03 Kevin Becerra
  • 04 Maximiliano Amondarain
  • 05 Santiago Arias
  • 07 Cristian Souza
  • 08 Gonzalo Aguirre
  • 09 Juan Romagnoli
  • 10 Alejandro Hohberg
  • 11 Neri Bandiera
  • 13 Claudio Núñez
  • 14 Sebastián Cavero
  • 16 Marcos Martinich
  • 17 Ray Sandoval
  • 18 Didier La Torre
  • 19 Matías Succar
  • 21 Carlos Garcés
  • 22 Carlos Cabello
  • 25 Renzo Salazar
  • 26 Rotceh Aguilar
  • 27 Alonso Yovera
  • 29 Ademar Robles
  • 31 Ítalo Espinoza

Alineación probable de Cienciano para duelo de ida contra Montevideo City por CONMEBOL Sudamericana 2026

  • Ítalo Espinoza; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Juan Romagnoli, Santiago Arias, Cristian Souza; Alejandro Hohberg, Carlos Garcés, Neri Bandiera.

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