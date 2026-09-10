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Reibeth Artigas, jugadora de Rebaza Acosta, clave en la histórica victoria de Venezuela sobre Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

La punta de 19 años disputará la siguiente temporada en la Liga Peruana de Vóley. En su reciente juego ante la ’bicolor’ se erigió como la segunda máxima anotadora

Reibeth Artigas anotó 18 puntos en la victoria de Venezuela sobre Perú por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.
Reibeth Artigas anotó 18 puntos en la victoria de Venezuela sobre Perú por fecha 3 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026. Crédito: Instagram Reibeth Artigas.
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Venezuela logró una victoria de categoría sobre Perú en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, con Reibeth Artigas como una de las figuras del partido disputado en Río de Janeiro. La punta de 19 años aportó 18 puntos y sostuvo varios pasajes del triunfo de la ‘vinotinto’, que superó a un rival de mayor recorrido regional.

El equipo dirigido por Adrián Fiorenza encontró respuestas en un plantel joven, que resistió los intentos de recuperación de Perú y aprovechó sus momentos favorables. Artigas fue una de las principales referencias ofensivas de Venezuela y terminó como la segunda máxima anotadora de su selección.

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Solo Mariangel Vivas Requena, con 21 unidades, registró una cifra superior a la de la futura jugadora de Rebaza Acosta. La actuación de ambas marcó diferencias en un partido que puede tener consecuencias para la lucha por la clasificación al Mundial 2027.

Para Artigas, el duelo tuvo además un componente especial. La atacante llegará a la próxima edición de la Liga Peruana de Vóley como refuerzo de Rebaza Acosta, por lo que su presentación ante la selección anfitriona dejó una primera muestra de su capacidad ofensiva ante el público peruano.

Un 'challenge' exitoso le dio una vida más a Perú, pero Venezuela no perdonó y sentenció el partido. Mira la celebración del equipo venezolano tras asegurar la victoria en Río de Janeiro.

La voleibolista venezolana se desempeña como punta y, a sus 19 años, integra una camada que ganó presencia en las últimas competencias continentales. Su aporte ante Perú incluyó puntos en situaciones de presión, cuando Venezuela necesitaba sostener la ventaja y evitar que el rival tomara el control del encuentro.

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Artigas encabezó una ofensiva venezolana que tuvo varias vías de ataque

La producción de Reibeth Artigas no fue un hecho aislado dentro del funcionamiento de Venezuela. El conjunto de Fiorenza contó con una distribución ofensiva que también tuvo como protagonista a Mariangel Vivas Requena, máxima anotadora con 21 puntos, y a la central Isabel Fernández, integrante de Atlético Atenea.

Fernández aportó presencia en la red y forma parte del grupo de jugadoras vinculadas a la Liga Peruana de Vóley. La conexión con el torneo local se extiende a Artigas, quien tendrá la oportunidad de adaptarse al campeonato peruano tras su participación con la selección venezolana.

La victoria también confirmó un antecedente favorable para la punta frente a Perú. En los Juegos Bolivarianos de 2025, Artigas integró el plantel que conquistó la medalla de oro para Venezuela luego de imponerse al equipo local en Lima.

La selección nacional cayó 19-25 en el cuarto set y perdió el partido por el oro. (Video: ATV)

Venezuela apuesta por una generación joven para competir en Sudamérica

El resultado ante Perú expuso el crecimiento de una selección venezolana que reúne a atletas jóvenes y apuesta por consolidar un proyecto a mediano plazo. El plantel respondió en un encuentro de exigencia y consiguió un marcador que refuerza su confianza para los próximos compromisos del Sudamericano.

Venezuela ya había superado a Perú en la Copa Panamericana de 2024. Sin embargo, la victoria en Río de Janeiro adquirió otro peso por el escenario y por la relevancia del torneo dentro del calendario continental.

Perú quedó con escaso margen en la pelea por el Mundial 2027

Para la selección dirigida por Antonio Rizola, la derrota complicó las posibilidades de conseguir uno de los tres cupos mundialistas. La ‘bicolor’ acumuló tres caídas consecutivas y deberá reaccionar en sus dos presentaciones pendientes, ante Colombia y Chile.

Perú cayó 3-1 ante Venezuela por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Perú cayó 3-1 ante Venezuela por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Maurício Val/CBV

Perú necesita ganar sus próximos partidos y dependerá de otros resultados para sostener sus opciones matemáticas de clasificación. El equipo tendrá la obligación de recuperar regularidad, sobre todo en los tramos decisivos de cada set, donde Venezuela encontró espacios para imponerse.

El cierre del torneo será una prueba para el plantel peruano, que buscará terminar su participación con mejores sensaciones. Para Artigas, en tanto, el partido dejó una actuación que anticipa su llegada al vóley peruano con la camiseta de Rebaza Acosta.

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