López Aliaga elogia a Milagros Jáuregui, partidaria de que niñas víctimas de violación continúen embarazos forzados

López Aliaga defendió la agenda “provida y profamilia” de Renovación Popular durante una reunión con pastores evangélicos y destacó el papel de Milagros Jáuregui en su incorporación a las propuestas del partido

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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, participó este lunes en una reunión con pastores evangélicos en la que defendió su agenda política vinculada a la “familia y la vida” y elogió a la senadora de su partido Milagros Aguayo por su papel en la incorporación de esos planteamientos a sus propuestas políticas.

El excandidato presidencial, que causó controversia durante su campaña por plantear, entre otras cosas, otorgar un documento nacional de identidad (DNI) a niños en gestación, afirmó durante su intervención que su agrupación ha impulsado en el Congreso una agenda “provida y profamilia”.

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“Gracias a la pastora Milagros Aguayo, justamente, y todo su grupo”, dijo al referirse a los planteamientos que, según sostuvo, buscan que la educación “respete la familia, respete la vida” y los “derechos del niño por nacer”.

Recordó la relación que mantiene con la legisladora, fundadora de un refugio que acoge a niñas de entre 10 y 13 años que están embarazadas como consecuencia de una violación para que den a luz, y con otros dirigentes religiosos, a quienes reconoció por haber trabajado para incorporar sus posiciones a la legislación.

El líder de Renovación Popular respaldó a Jáuregui, pastora y legisladora vinculada a un refugio que acoge a niñas embarazadas como consecuencia de violaciones

“Hemos estado mirándolo: o son senadores, o son diputados, o son regidores, o son alcaldes”, afirmó al describir un grupo que, según explicó, comenzó como “una semillita” y terminó teniendo presencia política, y al atribuirles haber “dado la batalla” por “toda la agenda provida, profamilia”.

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Jáuregui desató una ola de repudio en febrero pasado por señalar que está en contra del aborto terapéutico, el único legal en el país, y afirmar que, en los casos de violación a niñas, la víctima real es el feto si se decide abortar.

Comentó que hace 10 años abrió un centro donde acoge a estas niñas y afirmó que ninguna se arrepintió de dar a luz y, días después de estas declaraciones, se difundieron en redes sociales imágenes del ‘Hogar y Refugio La Casa del Padre’, donde las menores eran expuestas junto a sus bebés en actos públicos.

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Renovación Popular emitió en su momento un comunicado en el que afirmó que no comparte ni avala lo ocurrido en dicho evento, “donde se expuso de manera indebida a niñas provenientes de un albergue. Este hecho no representa los valores ni la línea de nuestro partido”, remarcó.

La también pastora ha generado polémica por buscar reemplazar el término feminicidio por “asesinato a la pareja”, al considerar este concepto “ideológico” porque diferencia el valor de la vida entre hombres y mujeres, una iniciativa rechazada por diversas organizaciones de derechos humanos y feministas.

También promovió una ley que eliminó las orientaciones de Educación Sexual Integral (ESI) del Ministerio de Educación para colegios públicos y privados, pese a que este enfoque pedagógico aborda las dimensiones biológicas, emocionales, físicas y sociales de la sexualidad de niños y adolescentes e incorpora la igualdad de género, término Jáuregui pretende eliminar en esta materia.

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Oración

En el mismo evento, uno de los pastores presentó a López Aliaga como “el próximo alcalde de Lima” y pidió a los asistentes ponerse de pie para orar por él y por candidatos a distintas alcaldías. “Declaramos y decretamos, Dios, que ellos ganarán, serán más que vencedores”, se escuchó.

El exalcalde, miembro del Opus Dei, célibe, usuario del cilicio y opositor al aborto legal —quien incluso propuso en el pasado enviar a un hotel cinco estrellas a niñas violadas para que lleven a término sus embarazos—, solicitó reiteradamente a los asistentes que rezaran por él ante los riesgos que, según dijo, enfrenta durante la campaña.

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