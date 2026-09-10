Perú

Keiko Fujimori planea su primer viaje al extranjero: Consejo de Ministros evaluará autorización del 21 al 25 de septiembre

La propuesta fue presentada por la Cancillería y coincide con las jornadas de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, aunque el destino presidencial aún no ha sido precisado

Keiko Fujimori podría realizar entre el 21 y el 25 de septiembre su primer viaje al extranjero desde que asumió la Presidencia
Keiko Fujimori podría realizar entre el 21 y el 25 de septiembre su primer viaje al extranjero desde que asumió la Presidencia
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El Consejo de Ministros evaluará este jueves un proyecto de resolución legislativa que autoriza a la presidenta Keiko Fujimori a salir del territorio nacional del 21 al 25 de septiembre, en lo que sería su primer viaje al extranjero desde que asumió la Presidencia.

La propuesta figura como primer punto de la agenda de la sesión no presencial del gabinete y fue presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dirige el canciller Carlos Espá.

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El documento no precisa el destino del viaje ni las actividades que desarrollará la mandataria durante esos días. Sin embargo, las fechas coinciden con la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (Estados Unidos), que reúne en septiembre a los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros.

La propuesta de viaje se hizo pública después de la reunión de Fujimori con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y deberá ser autorizada por el Congreso, como establece la Constitución.

El Consejo de Ministros evaluará este jueves el proyecto de resolución legislativa presentado por la Cancillería para autorizar su salida del país
El Consejo de Ministros evaluará este jueves el proyecto de resolución legislativa presentado por la Cancillería para autorizar su salida del país

La gobernante confirmó que Perú formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por Donald Trump tras el encuentro que mantuvo en el Palacio de Gobierno con Rubio.

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En una declaración conjunta, señaló que el principal tema abordado fue “cómo enfrentar a la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana” y anunció la adhesión a la iniciativa, en la que ya participan 15 gobiernos cercanos a Trump.

Agregó que integrar esa iniciativa permitirá a su país “obtener información más rápido y actuar con más firmeza”. “Desde Perú actuaremos con todas las facultades que la ley y la Constitución nos otorgan”, subrayó.

Por su parte, el representante de Washington declaró que actualmente los grupos criminales son redes terroristas transnacionales, con enlaces económicos, que “se están tratando de apoderar del hemisferio”.

“Nos alegra que haya sido elegida presidenta, usted prometió enfrentar esto, y vamos a ayudarle todo lo posible”, afirmó el Secretario de Estado al dirigirse a Fujimori.

Keiko Fujimori
El documento no especifica el destino, aunque las fechas coinciden con la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Rubio añadió que tener bandas criminales en la región es también “una amenaza directa a Estados Unidos” porque amenazan a la soberanía y son grupos organizados que tienen “mayor dinero y equipos” que las fuerzas armadas en varios países de la región.

En desarrollo.

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