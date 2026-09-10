Así son los King Air 360ER que Estados Unidos transferiría a Perú para vigilancia marítima, transporte y operaciones especiales

EE.UU. entregará dos aeronaves a la Marina de Guerra del Perú como parte de un paquete de asistencia de US$35 millones, que también incluye capacitación y mantenimiento. Infodefensa

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Estados Unidos transferirá dos aeronaves Beechcraft King Air 360ER a la Marina de Guerra del Perú como parte de un paquete de asistencia en seguridad anunciado durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio a Lima, realizada del 9 al 10 de septiembre. La medida forma parte de una agenda bilateral que incluye cooperación contra el narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y otras amenazas vinculadas con la seguridad regional.

El paquete destinado a Perú contempla una inversión de 35 millones de dólares. Además de las dos aeronaves, incluye capacitación y apoyo de mantenimiento, con el objetivo de ampliar las capacidades de vigilancia y conocimiento del dominio marítimo. Según la información difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, estos recursos permitirán reforzar el control de las aguas territoriales peruanas y las acciones contra actividades ilícitas.

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El modelo seleccionado pertenece a la familia King Air, una línea de aeronaves de Beechcraft desarrollada para operaciones que requieren flexibilidad, autonomía y capacidad para cumplir distintas funciones. En el caso del 360ER, la configuración puede adaptarse a tareas de transporte de personal, carga, evacuación aeromédica y misiones especiales, además de labores vinculadas con vigilancia marítima.

La transferencia ocurre dentro de una relación de cooperación militar más amplia entre ambos países. El Departamento de Estado también informó sobre el respaldo estadounidense al programa de aviones F-16 de Perú y señaló que, sujeto al trabajo con el Congreso, existe una previsión de 20 millones de dólares de financiamiento militar extranjero para el año fiscal 2026 destinado a ese programa.

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King Air 360ER: un avión diseñado para misiones especiales

El Beechcraft King Air 360ER es un avión bimotor turbohélice de largo alcance desarrollado por Textron Aviation. Su diseño busca atender operaciones que requieren desplazamientos prolongados y configuraciones distintas según la misión.

La aeronave utiliza dos motores Pratt & Whitney PT6A-60A y alcanza una velocidad de crucero de 303 nudos. Su rango figura en 4.982 kilómetros, mientras que la capacidad de combustible llega a 775 galones.

El peso vacío del modelo es de 9.455 libras, equivalentes a 4.289 kilogramos. Su peso máximo al despegue llega a 16.500 libras, unos 7.484 kilogramos. Estas características permiten combinar autonomía con una configuración adaptable a diferentes necesidades operativas.

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La cabina puede configurarse para transportar entre 11 y 20 personas, de acuerdo con la distribución elegida. También puede recibir modificaciones para el traslado de carga o funcionar como ambulancia aérea.

Tecnología para reducir la carga de trabajo de los pilotos

La asistencia estadounidense también incluye cooperación con unidades especiales de la PNP y el FBI, además de una previsión de US$20 millones para el programa peruano de F-16 durante 2026.

Uno de los elementos destacados del King Air 360ER es el sistema IS&S ThrustSense Autothrottle. Se trata de un mecanismo de control automático de potencia que administra parámetros relacionados con los motores y facilita la gestión durante distintas fases del vuelo.

El sistema incorpora funciones de protección frente a situaciones de sobretorque y sobretemperatura. Su utilización busca proporcionar un control más preciso de la potencia y reducir la carga de trabajo de la tripulación, en especial durante momentos críticos de la operación.

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La aeronave también incorpora una suite de aviónica Collins Aerospace Pro Line Fusion. Entre sus componentes figuran tres pantallas táctiles de 14 pulgadas, visión sintética, planificación gráfica de vuelo, cartas y mapas integrados, así como sistemas destinados al control de los motores, gestión del vuelo y advertencia a la tripulación.

El equipamiento incluye además un radar meteorológico de escaneo múltiple, sistemas de conciencia y advertencia del terreno, alerta de tráfico y prevención de colisiones, guía de vuelo automático y radios duales para navegación y comunicación.

Presurización digital y mejoras dentro de la cabina

El King Air 360ER también incorpora cambios destinados a las condiciones de vuelo de los pasajeros. Entre ellos figura un sistema de presurización digital que automatiza la gestión de la presión de la cabina durante el ascenso y el descenso.

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La información técnica del modelo señala una reducción de la altitud de cabina de hasta 10 % frente al King Air 350i. A una altitud de crucero de 27.000 pies, la altitud de cabina puede situarse en 5.960 pies.

El modelo suma tecnología de atenuación del ruido dentro de la cabina. También dispone de asientos con mayor movilidad, más espacio entre los ocupantes, puertos de carga USB-C y compartimentos destinados al almacenamiento.

Estas características adquieren relevancia en misiones de mayor duración, en las que la aeronave puede trasladar personal hacia zonas alejadas sin limitar su configuración a un único tipo de operación.

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Una aeronave adaptable a vigilancia y transporte

transferencia de dos aeronaves King Air 360ER, US$20 millones para el programa F-16 y continuidad de la cooperación policial. Composición: Infobae

La flexibilidad constituye uno de los principales atributos del King Air 360ER. Beechcraft plantea este modelo para operaciones en las que una misma plataforma puede asumir funciones diferentes según las necesidades de la organización que la utiliza.

La cabina multimisión permite alternar entre transporte de pasajeros, traslado de carga y configuración aeromédica. Esta capacidad también permite emplear la aeronave en operaciones especiales que requieren equipos o distribuciones específicas.

En el caso de Perú, el paquete anunciado por Estados Unidos contempla el uso de las aeronaves para ampliar el conocimiento del dominio marítimo. El objetivo señalado por el Departamento de Estado incluye una vigilancia más amplia de las aguas territoriales, así como acciones contra organizaciones criminales transnacionales y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

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La incorporación de los dos aviones estará acompañada por capacitación y respaldo de mantenimiento, componentes incluidos dentro de los 35 millones de dólares destinados al paquete de asistencia en seguridad.

La transferencia dentro de la cooperación entre Perú y Estados Unidos

La entrega de los King Air 360ER forma parte de una agenda bilateral que también incluye cooperación con la Policía Nacional del Perú. Estados Unidos continuará respaldando unidades especiales previamente examinadas de la PNP, con coordinación junto a especialistas estadounidenses del FBI, HSI, DEA y DSS.

La cooperación militar también incluye el programa de F-16 Block 70. De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Estado, Estados Unidos prevé trabajar con el Congreso para destinar 20 millones de dólares de financiamiento militar extranjero durante el año fiscal 2026 para respaldar dicho programa.

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En paralelo, ambos países desarrollan iniciativas vinculadas con infraestructura, minerales críticos, tecnología espacial e inteligencia artificial. La transferencia de los King Air 360ER se integra así en un paquete más amplio de medidas que Estados Unidos presentó durante la visita de Marco Rubio a Lima, en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.