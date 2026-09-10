Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 10 de septiembre de 2026

Dos sismos de magnitud 3,5 y 3,7 se registraron en menos de 40 minutos en la provincia de Camaná, Arequipa, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ambos movimientos se percibieron con intensidad II-III en localidades cercanas.
El primer evento ocurrió a las 05:57 del 9 de septiembre, con epicentro a 11 kilómetros al noreste de Camaná. El movimiento tuvo una profundidad de 78 kilómetros y una magnitud de 3,5.
A las 06:34 se produjo el segundo sismo, de magnitud 3,7, a 13 kilómetros al este de Quilca, también en la provincia de Camaná. El reporte indicó una profundidad de 39 kilómetros.
Los dos eventos fueron percibidos de forma leve por la población de las zonas próximas a los epicentros. Los avisos corresponden a los reportes sísmicos IGP/CENSIS 2026-0646 y 2026-0647.
Tres sismos en Condorcanqui
Un nuevo temblor de magnitud 5.0 volvió a sacudir la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, durante la mañana de este jueves. Según el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento telúrico ocurrió a las 05:39:35 hora local. El epicentro se ubicó a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva y presentó una profundidad de 15 kilómetros, confirmándose como una réplica superficial en la misma zona afectada horas antes.
El movimiento presentó una intensidad de grado III en Santa María de Nieva, percibiéndose como un sacudón leve a moderado por los habitantes de la zona. Las autoridades de Defensa Civil mantienen la vigilancia en la provincia para descartar posibles afectaciones en viviendas o vías de comunicación, al tiempo que recomiendan a la población mantener la calma y tener lista su mochila de emergencia ante la continuidad de la actividad sísmica.
El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 5 este jueves 10 de septiembre con epicentro en la ciudad de Santa María, en la provincia de Nieva del departamento de Condorcanqui.
Los dos movimientos se registraron en la provincia de Camaná
El sismo de mayor magnitud tuvo su epicentro en las coordenadas -16,75 de latitud y -72,31 de longitud, en un área situada al este de Quilca. Su profundidad de 39 kilómetros lo ubicó más cerca de la superficie que el evento registrado minutos antes.
El primer temblor se localizó en las coordenadas -16,58 de latitud y -72,62 de longitud, a 11 kilómetros al noreste de Camaná. Alcanzó una profundidad de 78 kilómetros.
La diferencia entre ambos reportes permite identificar dos aspectos que influyen en la percepción de un movimiento: la cercanía del epicentro a una localidad y la profundidad a la que ocurre el evento.
Nuevo sismo en Amazonas
Un sismo de magnitud 4,1 se registró a las 2:04 de este jueves 10 de septiembre, con epicentro ubicado a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 kilómetros.
Sismo en Amazonas
Un sismo de magnitud 5,4 se registró a la 1:42 de este jueves 10 de septiembre, con epicentro ubicado a 92 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre III y IV en Santa María de Nieva.
Qué información revisar en cada aviso oficial del IGP
Los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) contienen datos que permiten conocer las características de cada sismo:
- Hora local: señala el momento preciso en que ocurrió el movimiento.
- Magnitud: expresa la energía liberada durante el sismo.
- Profundidad: indica la distancia entre el punto de origen y la superficie.
- Epicentro: ubica de forma referencial el lugar más próximo al origen del evento.
- Intensidad: describe cómo percibió la población el movimiento en una zona determinada.
- Referencia geográfica: precisa la distancia y dirección respecto de una ciudad, distrito o localidad conocida.
- Coordenadas: permiten ubicar el evento con mayor precisión en un mapa.
La magnitud y la intensidad no son equivalentes. La primera corresponde a la energía liberada por el sismo; la segunda refleja sus efectos en un lugar específico.
Un movimiento de magnitud moderada puede sentirse poco si ocurre a gran profundidad o lejos de zonas pobladas. En cambio, un sismo de menor magnitud puede generar una percepción mayor si se produce cerca de la superficie y de áreas urbanas.
Perú registra sismos por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana
Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con actividad sísmica y volcánica frecuente. Gran parte de los eventos que ocurren en el país se vincula con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.
Ese proceso acumula energía en distintos sectores del territorio, que luego puede liberarse en forma de sismos. Los epicentros pueden ubicarse frente a la costa, en la cordillera o en áreas relacionadas con fallas geológicas activas.
Las autoridades recomiendan verificar cualquier información sobre temblores mediante los canales oficiales del IGP. Los primeros mensajes que circulan en redes sociales pueden incluir datos erróneos sobre la magnitud, la hora, el epicentro o la intensidad.
Sismo en Tacna
Un sismo de magnitud 3,4 se registró a la 1:18 de este jueves 10 de septiembre, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0648. El epicentro se ubicó a 18 kilómetros al sur de Tarata, en la región Tacna, con una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad II en Tarata.
Qué hacer durante un sismo
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) aconseja mantener la calma y aplicar medidas de protección dentro de una vivienda, oficina, comercio o cualquier otra edificación.
- Ubicarse en una zona segura interna, lejos de ventanas, espejos, vidrios y objetos que puedan caer.
- Proteger la cabeza y el cuello.
- Agacharse, cubrirse y sujetarse si el movimiento dificulta mantenerse de pie.
- No correr, no empujar ni gritar.
- No usar ascensores.
- Alejarse de estantes, lámparas, balcones y cables eléctricos.
- Evacuar al finalizar el movimiento, por rutas previamente identificadas.
- No regresar a una edificación que presente daños visibles hasta que sea evaluada.
- Ayudar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieran asistencia.
- Evitar llamadas que no sean urgentes; los mensajes de texto pueden reducir la congestión de las redes.
Quienes se encuentren cerca del mar deben atender las alertas oficiales. Si las autoridades emiten una advertencia por posible tsunami, la recomendación es alejarse de la costa y dirigirse a zonas altas o puntos de evacuación establecidos.
La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas
INDECI recomienda que cada familia cuente con una mochila de emergencia accesible, preparada para las primeras horas después de un desastre. Como referencia, se sugiere una mochila por cada dos integrantes del hogar.
Entre los artículos recomendados se encuentran:
- Agua embotellada.
- Alimentos no perecibles y de fácil consumo.
- Linterna.
- Baterías de repuesto.
- Radio portátil a pilas.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Medicamentos de uso personal.
- Abrigo, mantas y ropa adicional.
- Artículos de higiene.
- Mascarillas y alcohol o desinfectante.
- Silbato.
- Copias de documentos importantes dentro de una bolsa hermética.
- Productos para bebés, adultos mayores, mascotas o personas con enfermedades crónicas.
La mochila debe permanecer en un lugar de fácil acceso y revisarse de forma periódica para reemplazar alimentos, medicamentos, baterías o documentos vencidos.