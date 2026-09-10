Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 10 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Dos sismos de magnitud 3,5 y 3,7 se registraron en menos de 40 minutos en la provincia de Camaná, Arequipa, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ambos movimientos se percibieron con intensidad II-III en localidades cercanas.

El primer evento ocurrió a las 05:57 del 9 de septiembre, con epicentro a 11 kilómetros al noreste de Camaná. El movimiento tuvo una profundidad de 78 kilómetros y una magnitud de 3,5.

A las 06:34 se produjo el segundo sismo, de magnitud 3,7, a 13 kilómetros al este de Quilca, también en la provincia de Camaná. El reporte indicó una profundidad de 39 kilómetros.

Los dos eventos fueron percibidos de forma leve por la población de las zonas próximas a los epicentros. Los avisos corresponden a los reportes sísmicos IGP/CENSIS 2026-0646 y 2026-0647.