Perú

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 10 de septiembre de 2026

Dos sismos de magnitud 3,5 y 3,7 se registraron durante la mañana del 9 de septiembre en la provincia de Camaná, en la región Arequipa

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Dos sismos de magnitud 3,5 y 3,7 se registraron en menos de 40 minutos en la provincia de Camaná, Arequipa, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Ambos movimientos se percibieron con intensidad II-III en localidades cercanas.

El primer evento ocurrió a las 05:57 del 9 de septiembre, con epicentro a 11 kilómetros al noreste de Camaná. El movimiento tuvo una profundidad de 78 kilómetros y una magnitud de 3,5.

A las 06:34 se produjo el segundo sismo, de magnitud 3,7, a 13 kilómetros al este de Quilca, también en la provincia de Camaná. El reporte indicó una profundidad de 39 kilómetros.

Los dos eventos fueron percibidos de forma leve por la población de las zonas próximas a los epicentros. Los avisos corresponden a los reportes sísmicos IGP/CENSIS 2026-0646 y 2026-0647.

12:47 hsHoy

Tres sismos en Condorcanqui

Un nuevo temblor de magnitud 5.0 volvió a sacudir la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, durante la mañana de este jueves. Según el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento telúrico ocurrió a las 05:39:35 hora local. El epicentro se ubicó a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva y presentó una profundidad de 15 kilómetros, confirmándose como una réplica superficial en la misma zona afectada horas antes.

El movimiento presentó una intensidad de grado III en Santa María de Nieva, percibiéndose como un sacudón leve a moderado por los habitantes de la zona. Las autoridades de Defensa Civil mantienen la vigilancia en la provincia para descartar posibles afectaciones en viviendas o vías de comunicación, al tiempo que recomiendan a la población mantener la calma y tener lista su mochila de emergencia ante la continuidad de la actividad sísmica.

11:26 hsHoy

IGP registró un sismo de magnitud 5 en Santa María, Condorcanqui

El movimiento comenzó a las 00:39 hora local

Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 5 este jueves 10 de septiembre con epicentro en la ciudad de Santa María, en la provincia de Nieva del departamento de Condorcanqui.

Leer la nota completa
07:59 hsHoy

Los dos movimientos se registraron en la provincia de Camaná

El sismo de mayor magnitud tuvo su epicentro en las coordenadas -16,75 de latitud y -72,31 de longitud, en un área situada al este de Quilca. Su profundidad de 39 kilómetros lo ubicó más cerca de la superficie que el evento registrado minutos antes.

El primer temblor se localizó en las coordenadas -16,58 de latitud y -72,62 de longitud, a 11 kilómetros al noreste de Camaná. Alcanzó una profundidad de 78 kilómetros.

La diferencia entre ambos reportes permite identificar dos aspectos que influyen en la percepción de un movimiento: la cercanía del epicentro a una localidad y la profundidad a la que ocurre el evento.

Infografía con diagramas del proceso de subducción de placas tectónicas y mapas con los epicentros de sismos en el territorio de Perú.
Una infografía de Infobae detalla cómo el avance de la placa de Nazca a unos 8 centímetros por año origina la actividad sísmica en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:19 hsHoy

Nuevo sismo en Amazonas

Un sismo de magnitud 4,1 se registró a las 2:04 de este jueves 10 de septiembre, con epicentro ubicado a 94 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, de acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 kilómetros.

Amazonas: sismo de de magnitud 4. (Composiciçon: Infobae)
Amazonas: sismo de de magnitud 4.1 ocurre en menos de una hora de producirse un sismo de más de 5 grados
07:00 hsHoy

Sismo en Amazonas

Un sismo de magnitud 5,4 se registró a la 1:42 de este jueves 10 de septiembre, con epicentro ubicado a 92 kilómetros al noreste de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 15 kilómetros y alcanzó una intensidad de entre III y IV en Santa María de Nieva.

Alcalde de Condorcanqui aseguró que no se dañaron las casas o hubo muertos durante el sismo en Amazonas. Foto: Andina
Alcalde de Condorcanqui aseguró que no se dañaron las casas o hubo muertos durante el sismo en Amazonas. Foto: Andina
06:59 hsHoy

Qué información revisar en cada aviso oficial del IGP

Los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) contienen datos que permiten conocer las características de cada sismo:

  • Hora local: señala el momento preciso en que ocurrió el movimiento.
  • Magnitud: expresa la energía liberada durante el sismo.
  • Profundidad: indica la distancia entre el punto de origen y la superficie.
  • Epicentro: ubica de forma referencial el lugar más próximo al origen del evento.
  • Intensidad: describe cómo percibió la población el movimiento en una zona determinada.
  • Referencia geográfica: precisa la distancia y dirección respecto de una ciudad, distrito o localidad conocida.
  • Coordenadas: permiten ubicar el evento con mayor precisión en un mapa.
Mesa con radio, linterna y mochila de emergencia con agua, alimentos enlatados, botiquín y documentos. Fondo con monitores que muestran mapas y gráficos sísmicos, logo IGP.
El centro de monitoreo sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en Perú exhibe pantallas con mapas de actividad sísmica y un equipo de supervivencia listo para emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud y la intensidad no son equivalentes. La primera corresponde a la energía liberada por el sismo; la segunda refleja sus efectos en un lugar específico.

Un movimiento de magnitud moderada puede sentirse poco si ocurre a gran profundidad o lejos de zonas pobladas. En cambio, un sismo de menor magnitud puede generar una percepción mayor si se produce cerca de la superficie y de áreas urbanas.

Infografía de Infobae: mapa de Perú con epicentro, ondas sísmicas, el número 570, texto con datos y explicaciones, e iconos de actividad sísmica.
De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, la actividad sísmica del país ya registra 570 ocurrencias en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:51 hsHoy

Perú registra sismos por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana

Perú se encuentra dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona con actividad sísmica y volcánica frecuente. Gran parte de los eventos que ocurren en el país se vincula con la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana.

Ese proceso acumula energía en distintos sectores del territorio, que luego puede liberarse en forma de sismos. Los epicentros pueden ubicarse frente a la costa, en la cordillera o en áreas relacionadas con fallas geológicas activas.

Las autoridades recomiendan verificar cualquier información sobre temblores mediante los canales oficiales del IGP. Los primeros mensajes que circulan en redes sociales pueden incluir datos erróneos sobre la magnitud, la hora, el epicentro o la intensidad.

Pantalla digital con mapa de la costa peruana, fallas tectónicas, gráficos de ondas sísmicas y el logo del Instituto Geofísico del Perú.
Una pantalla del Instituto Geofísico del Perú registra un epicentro sísmico y trazados de fallas en la costa sur del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:43 hsHoy

Sismo en Tacna

Un sismo de magnitud 3,4 se registró a la 1:18 de este jueves 10 de septiembre, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0648. El epicentro se ubicó a 18 kilómetros al sur de Tarata, en la región Tacna, con una profundidad de 10 kilómetros. El movimiento alcanzó una intensidad II en Tarata.

Pantalla que exhibe un trazo de onda verde sobre una cuadrícula oscura, junto a equipos electrónicos con perillas.
Un monitor en una estación geofísica registra las oscilaciones de una onda sísmica mediante una gráfica digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:36 hsHoy

Qué hacer durante un sismo

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) aconseja mantener la calma y aplicar medidas de protección dentro de una vivienda, oficina, comercio o cualquier otra edificación.

  • Ubicarse en una zona segura interna, lejos de ventanas, espejos, vidrios y objetos que puedan caer.
  • Proteger la cabeza y el cuello.
  • Agacharse, cubrirse y sujetarse si el movimiento dificulta mantenerse de pie.
  • No correr, no empujar ni gritar.
  • No usar ascensores.
  • Alejarse de estantes, lámparas, balcones y cables eléctricos.
  • Evacuar al finalizar el movimiento, por rutas previamente identificadas.
  • No regresar a una edificación que presente daños visibles hasta que sea evaluada.
  • Ayudar a niños, adultos mayores, personas con discapacidad y quienes requieran asistencia.
  • Evitar llamadas que no sean urgentes; los mensajes de texto pueden reducir la congestión de las redes.
Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes se encuentren cerca del mar deben atender las alertas oficiales. Si las autoridades emiten una advertencia por posible tsunami, la recomendación es alejarse de la costa y dirigirse a zonas altas o puntos de evacuación establecidos.

Infografía explicativa con esquemas de la subducción de placas tectónicas, el Cinturón de Fuego del Pacífico y la formación de los Andes.
Una infografía explica cómo la subducción de la Placa de Nazca bajo la Sudamericana causa los frecuentes sismos y la formación de los Andes en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:23 hsHoy

La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas

INDECI recomienda que cada familia cuente con una mochila de emergencia accesible, preparada para las primeras horas después de un desastre. Como referencia, se sugiere una mochila por cada dos integrantes del hogar.

Entre los artículos recomendados se encuentran:

  • Agua embotellada.
  • Alimentos no perecibles y de fácil consumo.
  • Linterna.
  • Baterías de repuesto.
  • Radio portátil a pilas.
  • Botiquín de primeros auxilios.
  • Medicamentos de uso personal.
  • Abrigo, mantas y ropa adicional.
  • Artículos de higiene.
  • Mascarillas y alcohol o desinfectante.
  • Silbato.
  • Copias de documentos importantes dentro de una bolsa hermética.
  • Productos para bebés, adultos mayores, mascotas o personas con enfermedades crónicas.

La mochila debe permanecer en un lugar de fácil acceso y revisarse de forma periódica para reemplazar alimentos, medicamentos, baterías o documentos vencidos.

Mochila naranja abierta sobre madera con botellas de agua, botiquín, radio, alimentos en conserva, mascarilla, guantes y linterna.
Una mochila de emergencia equipada con agua, botiquín, alimentos en conserva y linterna reúne los elementos indispensables para la prevención ante desastres naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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