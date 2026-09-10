Vehículo se despista en la vía hacia Oxapampa y deja siete fallecidos: unidad terminó destrozada

Agentes de rescate y la Policía Nacional inspeccionan la ladera donde cayó un vehículo en el centro poblado de Carhuac, en la provincia peruana de Pasco. (Foto: Agencia Andina)

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Un accidente de tránsito en Pasco dejó siete personas fallecidas la mañana de este jueves 10 de septiembre, luego de que un vehículo que cubría la ruta Cerro de Pasco–Oxapampa sufriera un despiste. El siniestro ocurrió alrededor de las 08:00 horas, a la altura del centro poblado de Carhuac, en el distrito de Ninacaca, provincia de Pasco.

La unidad involucrada en el despiste en Pasco tenía la placa W4S.444 y pertenecía a la empresa Virgen del Carmen. Tras el accidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú y serenos de Ninacaca llegaron hasta la zona para asegurar el lugar y realizar las primeras diligencias. La magnitud del siniestro quedó evidenciada por los daños que sufrió el vehículo.

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La Fiscalía también tomó conocimiento del caso y dispuso las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos y el inicio de las investigaciones. Hasta el cierre de esta información, las autoridades todavía no establecían oficialmente qué provocó el accidente, por lo que las pericias serán determinantes para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.

Un vehículo de transporte destruido yace en una ladera de Carhuac tras un despiste en la vía Cerro de Pasco-Oxapampa que dejó siete fallecidos. (Foto: Pasco4380 )

Vehículo quedó destrozado tras el despiste en la vía a Oxapampa

El vehículo siniestrado circulaba por la vía Cerro de Pasco–Oxapampa cuando sufrió el despiste que terminó con un saldo de siete personas fallecidas. El hecho ocurrió en inmediaciones del centro poblado de Carhuac, una zona perteneciente al distrito de Ninacaca.

Luego de recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional y serenos del distrito se trasladaron hasta el punto del accidente. Los efectivos acordonaron el área y aseguraron la escena para permitir el desarrollo de las diligencias y evitar que se alteraran los elementos que podrían resultar importantes para la investigación.

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De acuerdo con la Agencia Andina, la unidad, identificada con la placa W4S.444, pertenece a la empresa Virgen del Carmen. El vehículo quedó con severos daños tras el despiste, mientras los equipos de emergencia y las autoridades trabajaban en el lugar para atender las consecuencias de la tragedia.

Las imágenes registradas en la zona mostraron la gravedad del accidente y el estado en que quedó la unidad. Las autoridades mantuvieron el área bajo resguardo mientras continuaban las labores para completar el levantamiento de los cuerpos.

El vehículo de placa W4S-444 permanece destruido a un lado de la vía en Ninacaca, Pasco, donde un despiste causó la muerte de siete personas. (Composición: Infobae Perú)

Fiscalía investiga las causas del despiste ocurrido en Pasco

El Ministerio Público fue notificado sobre el accidente en la vía a Oxapampa y dispuso las acciones correspondientes para realizar el levantamiento de los cuerpos. Las diligencias fiscales y policiales buscan establecer cómo ocurrió el despiste y qué factores pudieron intervenir.

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Por el momento, las autoridades no atribuyeron el accidente a una causa específica. Las pericias deberán determinar las circunstancias en las que el vehículo perdió el control y terminó fuera de la vía. Cualquier eventual responsabilidad será establecida a partir de los resultados de la investigación.

Otro de los procedimientos pendientes corresponde a la identificación de las siete personas fallecidas. Hasta el cierre de esta información, sus identidades no fueron confirmadas oficialmente, por lo que se esperaba el reconocimiento de los cuerpos por parte de sus familiares.

Posteriormente, los restos serán trasladados a la morgue para las necropsias de ley, mientras continúan las diligencias en el lugar del siniestro. La zona permanece bajo resguardo policial hasta que concluyan las acciones dispuestas por la Fiscalía.

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Más de 1.700 personas murieron en accidentes de tránsito en el primer semestre del 2026

El caso ocurrido en Pasco se registra en un año marcado por una elevada cantidad de muertes por accidentes de tránsito en el país. De acuerdo con cifras difundidas por la Policía Nacional del Perú, entre el 1 de enero y el 16 de julio se contabilizaron 1.785 fallecidos en siniestros viales, frente a 1.362 víctimas de homicidio durante el mismo periodo.

La mayoría de los accidentes viales son provocados por la imprudencia de los conductores y exceso de velocidad. (Foto: Agencia Andina)

Lima concentra la mayor cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito, con 294 víctimas y 263 accidentes registrados. En la lista también aparecen Juliaca, con 149 muertos, y Arequipa, con 130. Las cifras muestran que la mortalidad vial afecta tanto a las ciudades como a las carreteras que conectan distintas regiones del país.

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El coronel Germán Jesús Amancio Machuca, jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP, señaló que la cifra evidencia la magnitud del problema. Según las autoridades, la imprudencia del conductor figura entre las principales causas de los siniestros, seguida por el exceso de velocidad.

El director de Seguridad Vial del MTC, Pedro Olivares, indicó que el exceso de velocidad pasó de representar el 26 % al 22 % de los casos, mientras que la imprudencia se mantiene como el principal factor asociado a los accidentes. En el caso de Pasco, sin embargo, las causas todavía deberán ser determinadas por las investigaciones en curso.

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