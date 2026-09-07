Perú

Perrito se aparta de dueño y termina comiéndose tres pollos a la brasa en un restaurante: “Me queda como anécdota”

Las grabaciones del establecimiento revelaron cómo el animal mordisqueó las piezas de forma sucesiva, sin terminar una antes de pasar a la siguiente

Un perro pequeño con arnés observa varios pollos asándose en una máquina giratoria en el interior de una cocina
El perro Pancho observa un asador de pollos dentro de un restaurante donde consumió tres piezas tras alejarse de su dueño en una plaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un perro llamado Pancho protagonizó un episodio insólito luego de que se apartara de su dueño mientras jugaba en una plaza y terminara dentro de un restaurante, donde devoró tres pollos a la brasa que estaban expuestos en el local. El hecho, registrado por las cámaras de seguridad del comercio, se viralizó luego de que el propio propietario del animal narrara lo sucedido en un video publicado en TikTok en la cuenta @doshumanosypancho.

Según el relato del dueño, todo comenzó durante una salida habitual al parque. “Hemos estado tranquilos en el parque, en una plaza, y hay otros perros más y yo decido soltarlo, porque él juega con los demás perros también. Es un perro muy tranquilo, la verdad”, contó. Tras perder de vista al animal durante algunos minutos, un joven se acercó para advertirle sobre lo ocurrido.

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Dueño de un perro narra la insólita historia de un paseo que terminó con su mascota comiendo tres pollos a la brasa de un restaurante. (TikTok/@doshumanosypancho)

“Tu perro se comió tres pollos”

El hombre relató que, mientras buscaba a su mascota, un joven se le aproximó con una pregunta que anticipaba el desenlace. “Oye, chamo, ¿ese perro es tuyo?”, le dijo, según la reconstrucción del propietario. Tras confirmar que se trataba de Pancho, el joven añadió: “No sabes, tu perro se ha comido tres pollos”.

La reacción inicial del dueño fue de incredulidad. “Primero me quedé sorprendido y no me lo quería creer porque, o sea, tan rápido, tres pollos”, relató. El joven, identificado como trabajador del restaurante, le explicó que había presenciado la escena a través de las cámaras del negocio y que temía una sanción laboral por lo ocurrido.

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Captura de pantalla de una cámara de seguridad que muestra a un perro de pelaje claro junto al mostrador de un establecimiento
Una cámara de seguridad registra el momento en que el perro Pancho se acerca al mostrador de un restaurante para comer pollos a la brasa. (TikTok/@doshumanosypancho)

Restaurante exigió pago

Al llegar al local, el propietario del animal fue recibido por la encargada del negocio, quien le solicitó que se hiciera responsable de los daños. “Tu perro se ha comido tres pollos y bueno, quiero que te hagas cargo”, le habría manifestado la mujer, de acuerdo con el testimonio publicado en la red social.

Ante el reclamo, el dueño de Pancho pidió revisar las grabaciones de seguridad antes de asumir cualquier responsabilidad. La solicitud fue atendida en pocos minutos y las imágenes despejaron cualquier duda sobre lo ocurrido.

Varios pollos asados enteros sujetos en dos varillas metálicas horizontales dentro de un asador
Un grupo de pollos a la brasa permanece en las varillas de un asador dentro del restaurante donde un perro consumió tres piezas expuestas. (TikTok/@doshumanosypancho)

“Que vergüenza”

El video de seguridad mostró al can mientras mordía sucesivamente los tres pollos, sin llegar a terminar uno antes de pasar al siguiente. “Es como que le dio un mordisco a uno, luego a otro y así hacia el tercero”, describió el propietario tras observar el material. La contundencia de las imágenes lo llevó a aceptar de inmediato el reclamo del establecimiento.

“Cuando vi la toma dije, qué vergüenza”, reconoció el dueño, quien confirmó que se haría cargo del costo de los tres pollos consumidos por su mascota.

Anécdota familiar

Tras resolver el inconveniente con el restaurante, el propietario decidió compartir la experiencia en redes sociales con tono humorístico. “Me queda como anécdota”, expresó en el video, en el que también relató que Pancho actuó como si nada hubiera pasado tras el incidente.

El hombre cerró su relato con una observación sobre el comportamiento posterior del animal: aseguró que, pese a ser la hora en que normalmente permanece despierto, Pancho se había quedado dormido mientras él narraba lo sucedido, un detalle que interpretó como una reacción del perro ante la conversación sobre su travesura.

Un perro pequeño duerme boca arriba dentro de una cama beige con arnés marrón y un peluche
El perro Pancho permanece dormido boca arriba en su cama tras el incidente en el que consumió tres pollos a la brasa en un restaurante. (TikTok/@doshumanosypancho)

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