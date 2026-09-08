Perú

El Colegio de Ingenieros de Lima se prepara para lo peor e instala un centro de observación con IA: ¿qué intenta encontrar?

El nuevo Centro de Observación de Emergencias - COE del CIP Lima buscará fortalecer la prevención y la respuesta ante el Fenómeno El Niño y un eventual sismo de magnitud 8,8

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El CIP Lima implementará un Centro de Observación de Emergencias con inteligencia artificial para centralizar y analizar información sobre riesgos en Lima.
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El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) anunció que implementará un Centro de Observación de Emergencias (COE) para concentrar y analizar información sobre riesgos asociados al Fenómeno El Niño y a la posibilidad de un terremoto de magnitud 8,8.

La entidad prevé que el sistema use inteligencia artificial y ponga sus análisis a disposición de las autoridades, con prioridad en los gobiernos locales.

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El centro reunirá datos públicos y privados para orientar decisiones ante emergencias

El decano de CIP Lima, Edwin Chavarri, informó que el COE funcionará en la sede institucional y recibirá información de entidades estatales y privadas. El objetivo es procesar esos datos de forma continua para aportar elementos técnicos que ayuden en las labores de prevención, preparación y respuesta.

“Estamos pasando de una etapa del análisis a la acción”, sostuvo Chavarri al presentar los alcances de la iniciativa. El centro buscará establecer un espacio de monitoreo que permita identificar escenarios de riesgo y entregar información útil a los responsables de definir intervenciones en Lima.

La propuesta forma parte del Eje 4 de la Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad 2026-2036, documento elaborado por el gremio para plantear medidas relacionadas con la gestión del riesgo y la resiliencia. El texto propone una mayor coordinación entre las entidades que intervienen ante desastres de origen natural.

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ENFEN advierte posible intensificación de El Niño Costero entre mayo y julio. (Foto: Agencia Andina)
La coordinación entre el CIP Lima y el Ministerio de Vivienda prevé la participación de 650 ingenieros voluntarios para evaluar viviendas vulnerables en laderas de la capital.

El gremio propone una autoridad nacional que concentre la gestión del riesgo

El colegio también insistió en la creación de una Autoridad Nacional de Gestión del Riesgo y Resiliencia del Perú (ANGRR). La propuesta plantea una entidad con capacidad para coordinar las funciones normativas, fiscalizadoras, ejecutoras y presupuestales que hoy recaen en distintos niveles e instituciones del Estado.

“La autoridad única de desastres es fundamental y tiene que estar al más alto nivel”, afirmó el decano. Chavarri sostuvo que la atención de emergencias requiere una conducción que evite la dispersión de responsabilidades y permita ejecutar medidas preventivas con mayor rapidez.

Entre las acciones planteadas frente a los impactos del Fenómeno El Niño (FEN) figuran la descolmatación de ríos, la intervención en quebradas consideradas críticas y el reforzamiento de puentes vulnerables. El CIP Lima también mencionó la necesidad de contar con puentes modulares que permitan restablecer la conectividad cuando una vía resulte afectada.

rajadura de pared - sismo
La Hoja de Ruta de la Ingeniería para la Gobernabilidad 2026–2036 vincula el COE con el Eje 4 de gestión del riesgo y resiliencia.

La evaluación de viviendas en laderas buscará identificar zonas vulnerables

Respecto de un eventual sismo de gran magnitud, el decano señaló que las acciones deben enfocarse en reducir el número de víctimas. “Necesitamos identificar cómo el Estado puede ayudar a reducir la cantidad de muertos que pueda haber por ese probable sismo de 8,8 grados”, indicó.

La institución coordina con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) la participación de más de 650 ingenieros voluntarios en la evaluación técnica de viviendas ubicadas en laderas de Lima. El trabajo busca identificar condiciones de vulnerabilidad y aportar información para que las entidades competentes definan las intervenciones correspondientes.

Chavarri también planteó reforzar la articulación con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio del Ambiente (Minam). Según indicó, la participación de especialistas en ingeniería debe incorporarse en la planificación, ejecución y mantenimiento de las políticas públicas.

Colegio de Ingenieros
El CIP Lima insistió en crear una Autoridad Nacional de Gestión del Riesgo y Resiliencia del Perú para conducir y articular acciones frente a desastres naturales.

La PCM pidió que los especialistas sustenten la Hoja de Ruta ante los ministerios

La Hoja de Ruta fue entregada al Gobierno el 11 de agosto. Después de esa presentación, el CIP Lima comparó sus propuestas con la Política General de Gobierno 2026-2031 e identificó puntos de coincidencia, además de aportes técnicos para las prioridades del Ejecutivo.

El decano informó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dispuso que los ministerios reciban a los especialistas que participaron en la elaboración del documento. El objetivo será sustentar las recomendaciones vinculadas con infraestructura, prevención de desastres, planificación territorial y formación profesional.

El CIP Lima también prepara el lanzamiento de EmpleaING, una plataforma que buscará vincular a ingenieros, empresas, instituciones académicas y especialistas. La iniciativa se enmarca en el eje sobre talento, certificación y desarrollo profesional de la Hoja de Ruta.

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