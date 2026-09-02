Perú

INEI confirma que costo de la luz, agua y transporte se incrementaron en el último mes, presionando el bolsillo de los ciudadanos

El resultado mensual estuvo marcado por el incremento de las tarifas eléctricas y de los combustibles, mientras que la inflación acumulada en Lima Metropolitana alcanzó 4,16% entre enero y agosto de 2026

El precio de los combustibles vehiculares aumentó 7,7%, principalmente por las alzas de 11,5% en el petróleo diésel y de 8,4% en el gasohol.
El precio de los combustibles vehiculares aumentó 7,7%, principalmente por las alzas de 11,5% en el petróleo diésel y de 8,4% en el gasohol. Foto: Andina
Guardar

El costo de algunos servicios esenciales para los hogares de Lima Metropolitana volvió a ejercer presión sobre el bolsillo durante agosto. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las tarifas de electricidad aumentaron desde el 4 de agosto, mientras que los precios de los combustibles también registraron importantes incrementos, factores que contribuyeron al avance de 0,07% del Índice de Precios al Consumidor frente a julio.

El alza de la electricidad residencial llegó a 4%, mientras que los combustibles para vehículos subieron 7,7%, con incrementos de 11,5% en el petróleo diésel y 8,4% en el gasohol. Estos aumentos fueron parcialmente compensados por menores precios de algunos pasajes y alimentos, aunque el resultado dejó una inflación acumulada de 4,16% en Lima Metropolitana durante los primeros ocho meses del año y una variación anual de 4,44%.

PUBLICIDAD

Electricidad y combustibles impulsaron los precios

La división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un incremento de 0,87% en agosto. El principal factor fue el aumento de 4% en el precio de la electricidad residencial, aplicado desde el 4 de agosto mediante el nuevo pliego tarifario. En sentido contrario, el precio del gas propano doméstico disminuyó 0,7%.

En Transporte, los precios avanzaron 0,28%, impulsados principalmente por el encarecimiento de los combustibles. El petróleo diésel aumentó 11,5% y el gasohol 8,4%, mientras que el GLP vehicular bajó 2,2%. El transporte de pasajeros por carretera también subió 0,2%, debido al incremento de 0,8% en las tarifas de taxi.

PUBLICIDAD

La división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una variación al alza de 0,87% durante agosto.
La división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una variación al alza de 0,87% durante agosto. Foto: Perla Sistemas

Pasajes bajaron y moderaron el impacto

El comportamiento del transporte no fue uniforme. Mientras los combustibles se encarecieron, el pasaje en ómnibus interprovincial disminuyó 10,4%, debido a la normalización de los precios luego de las fiestas patrias. También se registró una reducción de 8,7% en el transporte aéreo de pasajeros.

Los menores precios de los vuelos estuvieron explicados por caídas de 9,2% en los pasajes internacionales y de 7,6% en los nacionales. De esta manera, estos componentes ayudaron a moderar el impacto del encarecimiento de otros servicios vinculados con la movilidad de los consumidores.

Restaurantes y alimentos tuvieron comportamientos opuestos

La división de Restaurantes y hoteles aumentó 0,28% durante agosto. Entre los servicios que registraron mayores precios estuvieron las bebidas servidas en restaurantes, que subieron 0,6%, con incrementos en la cerveza servida, las bebidas calientes y los jugos de frutas. También aumentaron los precios de comidas como carne a la parrilla, ceviche y menú.

En contraste, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una caída de 0,66%. El descenso estuvo relacionado principalmente con la reducción de 3,3% en el precio de la carne, debido a menores costos del pollo eviscerado y sus cortes. Las frutas también bajaron 2,2%, destacando los arándanos, cuyo precio cayó 20,3%, además de mango, papaya, naranja de jugo y fresa.

El transporte tuvo resultados mixtos: los combustibles subieron, mientras el pasaje interprovincial cayó 10,4% tras la normalización de precios por Fiestas Patrias
El transporte tuvo resultados mixtos: los combustibles subieron, mientras el pasaje interprovincial cayó 10,4% tras la normalización de precios por Fiestas Patrias. Foto: Sinomaq

Arándanos y ajíes marcaron las mayores variaciones

Entre los productos que más bajaron de precio durante agosto destacaron los arándanos, con una reducción de 20,29%; el pasaje interprovincial, con -10,43%; el mango, con -10,31%; y la lechuga, con -8,78%. También disminuyeron el pollo eviscerado, el pasaje aéreo nacional y el pepino.

En el otro extremo, el ají amarillo molido presentó el mayor incremento, con 28,57%, seguido por la cebolla china, con 13,87%, y el bonito, con 13,67%. También subieron el maracuyá, el ají amarillo en escabeche, el petróleo diésel, el ají pimiento y el gasohol. De los 586 productos que integran la canasta familiar, 305 aumentaron de precio, 127 disminuyeron y 154 no registraron variación.

Inflación nacional fue mayor que en Lima

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,15% en agosto, por encima del resultado registrado en Lima Metropolitana. La variación acumulada llegó a 3,87% en los primeros ocho meses del año, mientras que la inflación anualizada se ubicó en 4,06%.

Entre las divisiones con mayores incrementos estuvieron Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,94%; Alojamiento, agua, electricidad y gas, con 0,88%; y Transporte, con 0,49%. En contraste, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una caída de 0,33%.

Entre las divisiones con mayores alzas destacó Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento de 0,94%.
Entre las divisiones con mayores alzas destacó Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento de 0,94%. Foto: Cocina Delirante

Precios mayoristas y materiales también variaron

El Índice de Precios al Por Mayor aumentó 1,22% en agosto, debido principalmente al incremento de productos de origen nacional. Entre los bienes manufacturados que subieron estuvieron el petróleo diésel, gasohol, petróleo industrial, azúcar y cerveza blanca, mientras que en productos agrícolas aumentaron los precios del ají, palta, cacao, zapallo y café.

Por su parte, el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo disminuyó 0,40%, mientras que los materiales de construcción en Lima Metropolitana aumentaron 0,21%. Los mayores avances se observaron en suministros eléctricos, estructuras de concreto, maderas y mayólicas, mientras que bajaron los precios de algunos productos metálicos y vidrios

Temas Relacionados

INEIcosto de la luzcosto del transporteperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Buse vs Marcos Giron 2-1 EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

El peruano se impone parcialmente por 3-6, 6-3 y 6-3. El cuarto set está en marcha en la cancha 6. Sigue las incidencias

Ignacio Buse vs Marcos Giron 2-1 EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

¿Buscas invertir en la bolsa? La SMV acaba de reducir los trámites y plazos para facilitar nuevas emisiones

La modificación busca concentrar en una sola normativa los requisitos necesarios para tramitar la inscripción de valores que serán colocados mediante oferta pública

¿Buscas invertir en la bolsa? La SMV acaba de reducir los trámites y plazos para facilitar nuevas emisiones

Adrián Ugarriza, recibido entre aplausos y vítores por la afición del Hapoel Beer Sheva tras su llegada como flamante refuerzo

En la antesala del enfrentamiento contra Hapoel Haifa, que acabó igualado a dos, el delantero peruano ingresó al campo del Turner Stadium para presentarse ante su nueva afición, la cual lo recibió con mucho afecto

Adrián Ugarriza, recibido entre aplausos y vítores por la afición del Hapoel Beer Sheva tras su llegada como flamante refuerzo

Jhonsson Pulpo es trasladado a Lima bajo custodia policial: abordó avión de la Fuerza Aérea en Juliaca junto a presunto cómplice

Luego de pasar la noche bajo custodia en una dependencia de la Dirandro en Juliaca, Jhonsson Pulpo fue llevado al aeropuerto Inca Manco Cápac para abordar una aeronave rumbo a Lima

Jhonsson Pulpo es trasladado a Lima bajo custodia policial: abordó avión de la Fuerza Aérea en Juliaca junto a presunto cómplice

Vasco Madueño cuenta cómo vive su debut en ‘Al fondo hay sitio’ y adelanta qué le atrae de su personaje como Eduardo Pardo del Solar

El hijo de Guillermo Dávila habló por primera vez de su llegada a la teleserie de América Televisión, donde asumió un rol que lo tiene cómodo, entusiasmado y listo para explorar una nueva faceta artística

Vasco Madueño cuenta cómo vive su debut en ‘Al fondo hay sitio’ y adelanta qué le atrae de su personaje como Eduardo Pardo del Solar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro Juan Sheput se planta ante Keiko Fujimori y exige la salida de Óscar Arriola: “No voy a retroceder”

Ministro Juan Sheput se planta ante Keiko Fujimori y exige la salida de Óscar Arriola: “No voy a retroceder”

Keiko Fujimori defiende a Tania Ramírez: “Ella tenía la capacidad, pero, para evitar suspicacias, renunció”

Keiko Fujimori rechaza dudas sobre la captura de secuestradores en Trujillo: “han confesado y hay documentos firmados”

Muerte de menor en comisaría de Manchay: Fuero Militar inicia su propia investigación, pero por “exceso de mando”

Kelly Portalatino no querría hacerse cargo de los gastos tras atropellar a ciclista, según la madre del agraviado: “No ha asumido con nada”

ENTRETENIMIENTO

Vasco Madueño cuenta cómo vive su debut en ‘Al fondo hay sitio’ y adelanta qué le atrae de su personaje como Eduardo Pardo del Solar

Vasco Madueño cuenta cómo vive su debut en ‘Al fondo hay sitio’ y adelanta qué le atrae de su personaje como Eduardo Pardo del Solar

Usuarios critican nuevo trofeo de Ibai Llanos a Perú por ganar Mundial de Desayunos: “El único beneficiado es él”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

Magaly Medina responde a Nicola Porcella tras burlas con Jefferson Farfán y le recuerda sus escándalos

Diana Sánchez aclara los rumores de una mala relación con Franco Cabrera en ‘Yo Soy’: “No fuimos grandes amigos, pero sí profesionales”

DEPORTES

Ignacio Buse vs Marcos Giron 2-1 EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Ignacio Buse vs Marcos Giron 2-1 EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Adrián Ugarriza, recibido entre aplausos y vítores por la afición del Hapoel Beer Sheva tras su llegada como flamante refuerzo

Juan Pablo Varillas vs Thiago Seyboth Wild: día, hora y canal del partido por cuartos de final del Challenger de Como 2026

Sport Boys, en azul en el Torneo Clausura 2026: plantel se encuentra al día en su salario en lo que va de la actual temporada

Juan Pablo Varillas venció a Federico Arnaboldi y clasificó por séptima vez en el año a cuartos de final en el Challenger de Como