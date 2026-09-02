INEI confirma que costo de la luz, agua y transporte se incrementaron en el último mes, presionando el bolsillo de los ciudadanos

El precio de los combustibles vehiculares aumentó 7,7%, principalmente por las alzas de 11,5% en el petróleo diésel y de 8,4% en el gasohol. Foto: Andina

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El costo de algunos servicios esenciales para los hogares de Lima Metropolitana volvió a ejercer presión sobre el bolsillo durante agosto. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las tarifas de electricidad aumentaron desde el 4 de agosto, mientras que los precios de los combustibles también registraron importantes incrementos, factores que contribuyeron al avance de 0,07% del Índice de Precios al Consumidor frente a julio.

El alza de la electricidad residencial llegó a 4%, mientras que los combustibles para vehículos subieron 7,7%, con incrementos de 11,5% en el petróleo diésel y 8,4% en el gasohol. Estos aumentos fueron parcialmente compensados por menores precios de algunos pasajes y alimentos, aunque el resultado dejó una inflación acumulada de 4,16% en Lima Metropolitana durante los primeros ocho meses del año y una variación anual de 4,44%.

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Electricidad y combustibles impulsaron los precios

La división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un incremento de 0,87% en agosto. El principal factor fue el aumento de 4% en el precio de la electricidad residencial, aplicado desde el 4 de agosto mediante el nuevo pliego tarifario. En sentido contrario, el precio del gas propano doméstico disminuyó 0,7%.

En Transporte, los precios avanzaron 0,28%, impulsados principalmente por el encarecimiento de los combustibles. El petróleo diésel aumentó 11,5% y el gasohol 8,4%, mientras que el GLP vehicular bajó 2,2%. El transporte de pasajeros por carretera también subió 0,2%, debido al incremento de 0,8% en las tarifas de taxi.

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La división de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una variación al alza de 0,87% durante agosto. Foto: Perla Sistemas

Pasajes bajaron y moderaron el impacto

El comportamiento del transporte no fue uniforme. Mientras los combustibles se encarecieron, el pasaje en ómnibus interprovincial disminuyó 10,4%, debido a la normalización de los precios luego de las fiestas patrias. También se registró una reducción de 8,7% en el transporte aéreo de pasajeros.

Los menores precios de los vuelos estuvieron explicados por caídas de 9,2% en los pasajes internacionales y de 7,6% en los nacionales. De esta manera, estos componentes ayudaron a moderar el impacto del encarecimiento de otros servicios vinculados con la movilidad de los consumidores.

Restaurantes y alimentos tuvieron comportamientos opuestos

La división de Restaurantes y hoteles aumentó 0,28% durante agosto. Entre los servicios que registraron mayores precios estuvieron las bebidas servidas en restaurantes, que subieron 0,6%, con incrementos en la cerveza servida, las bebidas calientes y los jugos de frutas. También aumentaron los precios de comidas como carne a la parrilla, ceviche y menú.

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En contraste, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una caída de 0,66%. El descenso estuvo relacionado principalmente con la reducción de 3,3% en el precio de la carne, debido a menores costos del pollo eviscerado y sus cortes. Las frutas también bajaron 2,2%, destacando los arándanos, cuyo precio cayó 20,3%, además de mango, papaya, naranja de jugo y fresa.

El transporte tuvo resultados mixtos: los combustibles subieron, mientras el pasaje interprovincial cayó 10,4% tras la normalización de precios por Fiestas Patrias. Foto: Sinomaq

Arándanos y ajíes marcaron las mayores variaciones

Entre los productos que más bajaron de precio durante agosto destacaron los arándanos, con una reducción de 20,29%; el pasaje interprovincial, con -10,43%; el mango, con -10,31%; y la lechuga, con -8,78%. También disminuyeron el pollo eviscerado, el pasaje aéreo nacional y el pepino.

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En el otro extremo, el ají amarillo molido presentó el mayor incremento, con 28,57%, seguido por la cebolla china, con 13,87%, y el bonito, con 13,67%. También subieron el maracuyá, el ají amarillo en escabeche, el petróleo diésel, el ají pimiento y el gasohol. De los 586 productos que integran la canasta familiar, 305 aumentaron de precio, 127 disminuyeron y 154 no registraron variación.

Inflación nacional fue mayor que en Lima

A nivel nacional, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,15% en agosto, por encima del resultado registrado en Lima Metropolitana. La variación acumulada llegó a 3,87% en los primeros ocho meses del año, mientras que la inflación anualizada se ubicó en 4,06%.

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Entre las divisiones con mayores incrementos estuvieron Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,94%; Alojamiento, agua, electricidad y gas, con 0,88%; y Transporte, con 0,49%. En contraste, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una caída de 0,33%.

Entre las divisiones con mayores alzas destacó Bebidas alcohólicas y tabaco, con un incremento de 0,94%. Foto: Cocina Delirante

Precios mayoristas y materiales también variaron

El Índice de Precios al Por Mayor aumentó 1,22% en agosto, debido principalmente al incremento de productos de origen nacional. Entre los bienes manufacturados que subieron estuvieron el petróleo diésel, gasohol, petróleo industrial, azúcar y cerveza blanca, mientras que en productos agrícolas aumentaron los precios del ají, palta, cacao, zapallo y café.

Por su parte, el Índice de Precios de Maquinaria y Equipo disminuyó 0,40%, mientras que los materiales de construcción en Lima Metropolitana aumentaron 0,21%. Los mayores avances se observaron en suministros eléctricos, estructuras de concreto, maderas y mayólicas, mientras que bajaron los precios de algunos productos metálicos y vidrios

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