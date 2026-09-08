Cronograma de pagos ONP de septiembre ya inició y se deposita a más de 790 mil jubilados

El pago de pensiones empezó el lunes 7 de septiembre. - Crédito Andina

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Ya la Oficina de Normalización Previsional (ONP) inició el pasado lunes 7 de setiembre el pago de las pensiones correspondientes a este mes para 790 mil 579 beneficiarios en todo el país.

“El abono se realizará de manera escalonada y los pensionistas podrán disponer de sus fondos mediante agencias bancarias, cajeros automáticos o agentes bancarios”, aclaró la entidad. Así van las fechas:

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Apellidos A-C: lunes 7 de septiembre

Apellidos D-L: martes 8 de septiembre

Apellidos M-Q: miércoles 9 de septiembre

Apellidos R-Z: jueves 10 de septiembre

Inicio del pago a domicilio: lunes 14 de septiembre

Fin de pago a domicilio: miércoles 23 de septiembre.

Asimismo, los pensionistas comprendidos en convenios internacionales recibirán el abono el martes 15 de septiembre.

Conoce cómo retirar tus pensiones en el Banco de la Nación. Fuente: Banco de la Nación.

Bajan los pensionistas del Decreto Ley 19990

En septiembre el pago de la pensión va para 715 mil 422 pensionistas del régimen del Decreto Ley N.° 19990 y se efectuará según la inicial del apellido paterno.

Esto es una cifra menor que la del mes anterior, cuando hubieron 716 mil 38 beneficiarios bajo este decreto. Es decir, 616 peruanos dejaron de recibir la pensión —lo que sugiere que es una cantidad de pensionistas que fallecieron de un mes al otro—

“La ONP recomienda a los pensionistas acudir a los canales de atención disponibles de acuerdo con su fecha de pago y tomar las precauciones necesarias para realizar sus operaciones de manera segura”, resalta la entidad sobre el desembolso de pensiones.

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Acércate, cobra en línea o espera en casa. Ya llega tu pago de pensión de la ONP. - Crédito Andina

Otras pensiones

Mientras, los pensionistas del Decreto Ley N.° 19990 que reciben su pensión mediante la modalidad de pago a domicilio tendrán la visita del pagador entre el 14 y el 23 de septiembre.

En tanto, los pensionistas del Decreto Ley N.° 18846 recibirán el abono en sus cuentas bancarias el 11 de septiembre, en las entidades financieras autorizadas. Para quienes tienen pago a domicilio, la entrega se realizará del 17 al 23 de septiembre.

También la misma fecha de abono, 11 de septiembre, corresponde a los pensionistas del Decreto Ley N.° 20530 y pensiones por encargo. En estos casos, el pago a domicilio se efectuará del 17 al 23 de septiembre.

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Conoce cómo retirar tus pensiones en el Banco de la Nación. Fuente: Banco de la Nación.

Asimismo, los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 30003, correspondiente al régimen especial de seguridad social para los trabajadores y pensionistas pesqueros, tendrán disponible el abono en cuenta el 11 de septiembre, en el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif. El pago a domicilio se efectuará del 17 al 23 de septiembre.

Por su parte, los pensionistas comprendidos en la Ley N.° 26790, vinculados al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, recibirán el depósito el 11 de septiembre. El pago podrá efectuarse mediante el Banco de la Nación —en los casos de cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro—, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

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Para quienes tienen asignada la modalidad de pago a domicilio, la entrega de la pensión correspondiente a este último régimen se realizará también entre el 17 y el 23 de septiembre.

Los pensionistas bajo la Ley 20530 van a pasar a manos de la ONP desde septiembre. - Crédito Andina

Cambia el banco en que recibes

De igual manera, los pensionistas que deseen recibir su pensión en otra entidad bancaria pueden solicitar el cambio. Antes de realizar el trámite, deben verificar que la nueva entidad financiera ofrezca los servicios que necesitan, como el pago mediante carta poder, acceso a préstamos personales u otros beneficios.

Las entidades bancarias disponibles son:

Banco de la Nación

BBVA Perú

Banco GNB Perú

Banco BanBif

Interbank

Scotiabank

Para solicitar el cambio, deben ingresar a ONP Virtual, seleccionar el perfil “Cobro pensión” y luego la opción “Quiero realizar otra solicitud”. Después, deberán completar el formulario con sus datos. Una vez presentada la solicitud, la ONP se comunicará con el pensionista mediante correo electrónico para brindarle atención personalizada.

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