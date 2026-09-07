Perú

Sedapal anuncia corte de agua en Lima para este 8 y 9 de septiembre: en qué distritos y horarios

La compañía detalló que los trabajos se ejecutarán en sectores operativos específicos y que el retorno del suministro dependerá de cada zona, con ventanas que van desde la mañana hasta la noche

SEDAPAL
Sedapal anunció cortes de agua en Lima para el 8 y 9 de septiembre por limpieza y desinfección de reservorios, además de la ejecución de un empalme. (Sedapal)
Guardar

Sedapal anunció interrupciones temporales del servicio de agua potable para el martes 8 y el miércoles 9 de septiembre en varios distritos de Lima Metropolitana. Los cortes se deben a trabajos de limpieza y desinfección de reservorios, además de la ejecución de un empalme.

Los horarios de suspensión y restablecimiento variarán según el sector y la zona afectada. A continuación, el detalle de los avisos difundidos por la empresa.

PUBLICIDAD

Martes 8 de septiembre

Ate

En Ate, el servicio será interrumpido por limpieza de reservorio en el sector 159, desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Las zonas afectadas son:

  • Asociación Niño Jesús de Santa Clara I, II y III etapa
  • APV San Remo de Santa Clara
  • Asociación 30 de Agosto
  • Asociación Las Brisas de Santa Clara
  • Asociación 5 Estrellas
  • Asociación 6 de Diciembre
  • Asociación La Estancia de Santa Clara
  • Asociación Santa Clara
  • Urbanización Centro Poblado Santa Clara
  • Urbanización Los Cedros de Santa Clara
  • PV Santa María
  • Urbanización Ex Fundo La Estrella
  • Urbanización San Alfonso de Santa Clara

También habrá una interrupción en el sector 178, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., por limpieza de reservorio.

Las áreas comprendidas son:

Asociación Las Viñas de San Juan

Manzanas A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1 y O1

Manzanas Z, Y y X

Un grupo de vecinos intenta abastecerse de agua potable en una cisterna, tras un corte programado por Sedapal.
Un grupo de vecinos intenta abastecerse de agua potable en una cisterna, tras un corte programado por Sedapal. (Andina)

Santiago de Surco

En Santiago de Surco, Sedapal programó un corte por ejecución de empalme en el sector 59. El servicio se suspenderá desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p.m.

PUBLICIDAD

Las zonas afectadas son:

  • Urbanización La Capullana
  • Urbanización La Castellana
  • Urbanización Los Ingenieros
  • Urbanización Los Jazmines
  • Urbanización General Montaña
  • Urbanización La Talana
  • Urbanización Fundo Talana
  • Urbanización Santa Rosa
  • Cooperativa Ricardo Palma
  • Cooperativa de Vivienda Los Jardines de Surco I etapa
  • El aviso también abarca el siguiente cuadrante:
  • Avenida Mariscal Castilla
  • Avenida Ayacucho
  • Avenida Paseo de la República
  • Avenida La Merced
Sedapal casi siempre proporciona información en línea sobre los puntos de distribución de agua durante los cortes programados.
Sedapal casi siempre proporciona información en línea sobre los puntos de distribución de agua durante los cortes programados. (Composición: Infobae Perú)

Independencia

En Independencia, habrá dos cortes por limpieza de reservorio en el sector 334. Ambos están previstos desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

El primer aviso incluye:

  • A.H. Sol Naciente
  • A.H. Villa Chilca
  • A.H. Villa Primavera
  • A.H. Fortaleza del Sol
  • A.H. Villa Hermosa
  • A.H. 28 de Julio
  • A.H. Ampliación La Merced Zona B
  • A.H. Ampliación La Merced Zona B1
  • A.H. Ampliación Zona C
  • A.H. Nueva Primavera
  • A.H. Túpac Amaru
  • El segundo corte comprende:
  • A.H. Villa Chilca
  • A.H. Primavera y Manco Inca XI y XII
  • A.H. Sol Naciente
  • A.H. Villa Los Jardines I etapa
  • A.H. Villa Los Jardines II etapa
  • Asociación José A. Quiñones
  • Cooperativa Santa Ligia
  • U. Pop. Túpac Amaru
  • Urbanización Víctor R. Haya de la Torre
En la mayoría de los casos, la interrupción del servicio será por menos de 12 horas, pero es preferible estar preparado. (Composición: Infobae Perú)
En la mayoría de los casos, la interrupción del servicio será por menos de 12 horas, pero es preferible estar preparado. (Composición: Infobae Perú)

San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, el corte por limpieza de reservorio se aplicará en el sector 420, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Las zonas afectadas son:

  • Agrupación Las Lomas de 27 de Marzo
  • A.H. Siglo XXI
  • Agrupación Buena Vista - 27 Marzo II etapa
  • Agrupación 27 Marzo II etapa Ampliación
  • A.H. Villa Solidaridad
  • Agrupación 27 de Marzo III etapa Ampliación
  • Asociación de Vivienda Paraíso de Santa María
  • A.H. La Gruta
  • Agrupación 28 de Febrero
  • A.H. Villa 2 de Enero
  • A.H. 27 de Marzo - La Roca
  • AF Mercedes Cabanillas
  • A.H. La Gruta Ampliación

Chorrillos

En Chorrillos, el corte se debe a la limpieza y desinfección de reservorio. La interrupción corresponde al sector 97 y se extenderá desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Las áreas afectadas son:

  • A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre
  • A.H. 1 de Mayo
  • A.H. Los Sauces
  • A.H. 26 de Septiembre
  • A.H. César Vallejo
  • A.H. Colinas de Villa
  • A.H. Alicia de Valdivia
  • A.H. Héroes del Pacífico
  • A.H. Integración
  • A.H. Las Lomas de Caledonia
  • A.H. Luis Felipe de Las Casas
  • A.H. Nueva Caledonia
  • A.H. Nueva Caledonia II
  • A.H. Nueva Granada
  • A.H. San Genaro
  • A.H. San Genaro II etapa
  • A.H. Señor de los Milagros
  • A.H. Villa del Mar
  • A.H. Virgen del Morro Solar
  • Asociación San Pedro
  • Cooperativa Viña de Ate
  • Urbanización Los Sauces
Persona intentando conseguir agua en una taza, pero no tiene el servicio
Santiago de Surco registrará un corte de agua el 8 de septiembre por ejecución de empalme en el sector 59, con restricción del servicio desde el mediodía hasta las 11:00 p.m. (Andina)

Miércoles 9 de septiembre

San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, Sedapal informó un corte por limpieza de reservorio en el sector 413. La suspensión se iniciará a la 1:00 p.m. y el servicio se restablecerá a las 10:00 p.m.

Las zonas afectadas son:

  • A.H. Mano de Dios II etapa Sector 12 de Diciembre
  • A.H. El Rosal Ampliación
  • AF El Mirador del Futuro
  • AF Roca Fuerte
  • Avenida Señor Mirador
  • AF 10 de Abril
  • Proyecto Integral Confraternidad Sector D

La Molina

En La Molina, habrá dos interrupciones en el sector 196 por limpieza de reservorio.

El primer aviso contempla un corte desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en:

  • Urbanización Sausalito
  • Urbanización Planicie zona Este

El segundo corte se extenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y afectará a:

  • Urbanización Sausalito
Algunas zonas de Lima Metropolitana volverán a sufrir la interrupción del servicio de agua potable.
Algunas zonas de Lima Metropolitana volverán a sufrir la interrupción del servicio de agua potable. (Composición: Infobae Perú)

Independencia

En Independencia, el servicio será suspendido por limpieza de reservorio en el sector 337, desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

El primer aviso comprende:

  • A.H. Bellavista
  • A.H. Bellavista Ampli.
  • A.H. Bellavista Ampl. II etapa
  • A.H. Bellavista II etapa
  • A.H. 4 de Diciembre
  • A.H. 4 de Diciembre II etapa
  • A.H. Santísima Cruz
  • A.H. Santísima Cruz Ampl.
  • A.H. Señor de los Milagros Payet
  • A.H. Juan Velasco Alvarado
  • A.H. Juan Velasco Alvarado Ampl.
  • El segundo aviso incluye:
  • A.H. Cahuide Ampliación
  • A.H. Cielo Azul
  • A.H. Sarita Colonia
  • A.H. Comité Vecinal N° 17 Alto Perú
  • A.H. Cóndorcanqui
  • A.H. 4 de Diciembre Ampliación
  • A.H. 4 de Diciembre
  • A.H. 4 de Diciembre II etapa
  • A.H. 5 de Diciembre
  • A.H. 15 de Mayo
  • A.H. Nueva Generación
  • A.H. José Olaya
  • A.H. Pueblo Nuevo
  • A.H. San Lorenzo
  • A.H. Manuel Scorza
  • A.H. Juan Velasco Alvarado
  • Asociación Pobladores San Pablo y San Pedro
  • P.J. José Olaya

Villa María del Triunfo

En Villa María del Triunfo, Sedapal programó dos cortes por limpieza y desinfección de reservorio en el sector 312. Ambos se realizarán desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

El aviso identificado como R-17 comprende:

  • A.H. Virgen de Lourdes
  • A.H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte
  • A.H. Virgen de Lourdes Comité 13
  • A.H. Virgen de Lourdes - Comité 16 Norte - A
  • A.H. Virgen de Lourdes Ampliación - Comité 2 Sur
  • P.I. Comité 1 Unificada Perú con Futuro
  • A.H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur
Nueva tarifa de agua: familias de Lima, Callao y otras ciudades pagarán S/ 7.70 adicionales, según SUNASS
Chorrillos suspenderá el servicio de agua el 8 de septiembre en el sector 97 por limpieza y desinfección de reservorio, desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. (Andina)

También incluye el siguiente cuadrante:

  • Avenida Ramiro Merino
  • Avenida 26 de Noviembre
  • Jirón Libertad
  • Avenida 7 de Junio
  • Zona Intangible
  • Avenida 12 de Octubre
  • Jirón Canta
  • Jirón Paruro
  • Pasaje El Corregidor
  • Calle Las Palmeras
  • Calle 3 de Octubre

El segundo aviso, correspondiente a R-06 y R-16, abarca:

  • A.H. Nueva Esperanza Comité 19-A
  • A.H. Nueva Esperanza Comité 22A-1
  • A.H. Nueva Esperanza Comité 42A
  • A.H. Nueva Esperanza Comité 42A-3
  • A.H. Nueva Esperanza Comité 22D
  • A.H. Comité 52C Zona 4 - P.J. Nueva Esperanza
  • A.H. Mario Vargas Llosa
  • A.H. Nueva Esperanza Comité 42B
  • A.H. Nueva Esperanza Comité 15A
  • A.H. Nueva Esperanza Comité 26 B1
  • A.H. Nueva Esperanza Comité 1A
  • A.H. Nueva Esperanza Comité 26C
  • A.H. Nueva Esperanza Comité 51B
  • P.J. Nueva Esperanza
  • A.H. Virgen de Lourdes

Santiago de Surco

En Santiago de Surco, el servicio será interrumpido por limpieza y desinfección de reservorio en el sector 299. El corte será desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

La zona afectada es:

  • Urbanización Las Casuarinas 4ta etapa

Temas Relacionados

SedapalLimaCortes de aguaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Regatas Lima anuncia a Julieta Sández como nuevo refuerzo: central argentina de 1.93 metros llega desde Estados Unidos

El club chorrillano oficializó la llegada de la voleibolista argentina, quien cuenta con experiencia reciente en el vóley universitario del país norteamericano

Regatas Lima anuncia a Julieta Sández como nuevo refuerzo: central argentina de 1.93 metros llega desde Estados Unidos

Los Pulpos tenía nuevos objetivos de secuestro en Trujillo antes de la captura de Johnson Cruz Torres en Bolivia

El seguimiento policial a la familia Cruz permitió obtener información sobre nuevos posibles objetivos de la organización criminal

Los Pulpos tenía nuevos objetivos de secuestro en Trujillo antes de la captura de Johnson Cruz Torres en Bolivia

Camisea: comuneros amenazan con cerrar válvulas en plataforma clave para la exportación del lote 56

La comunidad nativa Carpintero-Kirigueti rodeó la plataforma Mipaya desde el 6 de septiembre y advirtió que podría cerrar válvulas de gas natural en el lote 56 de Camisea

Camisea: comuneros amenazan con cerrar válvulas en plataforma clave para la exportación del lote 56

Precio del dólar cayó hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 7 de septiembre

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar cayó hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 7 de septiembre

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 7 de setiembre de 2026

¿Sentiste un temblor? Revisa en este EN VIVO los últimos sismos ocurridos en Perú hoy, lunes 7 de septiembre, según los reportes oficiales del IGP. Consulta la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 7 de setiembre de 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori cobró casi S/40 mil en su criticado primer mes al frente de la Presidencia

Keiko Fujimori cobró casi S/40 mil en su criticado primer mes al frente de la Presidencia

Exministro del Interior afirma que salida del general Óscar Arriola “no soluciona” la inseguridad

Comisión de Constitución cita al ministro Luis Galarreta para explicar pedido de facultades legislativas

PerúCheck valida 12 cifras clave del pedido de facultades, desde extorsión hasta población extranjera

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

ENTRETENIMIENTO

Flor Bertotti, Floricienta, regresa a Lima para su gira de despedida: fecha, lugar, precio de entradas y más

Flor Bertotti, Floricienta, regresa a Lima para su gira de despedida: fecha, lugar, precio de entradas y más

Rafael Cardozo y su reacción tras la boda de Cachaza y André Bankoff: “Firmar un papel no garantiza nada”

Carol Reali le dedica tiernas palabras a André Bankoff luego de su boda: “Deseo que encuentren a alguien que les mire así”

Mario Hart y Korina Rivadeneira dejan atrás las controversias y se lucen juntos en el cumpleaños de su hija

Carlos Cacho se pronuncia tras ser acusado de agredir a menor con autismo en Trujillo: “Jamás empujé, agredí, ni toqué”

DEPORTES

Regatas Lima anuncia a Julieta Sández como nuevo refuerzo: central argentina de 1.93 metros llega desde Estados Unidos

Regatas Lima anuncia a Julieta Sández como nuevo refuerzo: central argentina de 1.93 metros llega desde Estados Unidos

Ignacio Buse ya está en Lima y espera con ilusión el Perú vs Paraguay por Copa Davis: “Estamos muy ansiosos”

Exárbitro FIFA rechazó el polémico penal a Williams Riveros en Universitario vs Comerciantes Unidos: “Es un piscinazo”

Aixa Vigil apunta al Mundial de Vóley con Perú y revela su motivación: “Queremos clasificar para callar bocas”

Aixa Vigil habló de las ausencias en Perú y defendió al equipo: “Las que hemos aceptado estamos dando la cara”