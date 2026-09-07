Sedapal anuncia corte de agua en Lima para este 8 y 9 de septiembre: en qué distritos y horarios

Sedapal anunció interrupciones temporales del servicio de agua potable para el martes 8 y el miércoles 9 de septiembre en varios distritos de Lima Metropolitana. Los cortes se deben a trabajos de limpieza y desinfección de reservorios, además de la ejecución de un empalme.
Los horarios de suspensión y restablecimiento variarán según el sector y la zona afectada. A continuación, el detalle de los avisos difundidos por la empresa.
PUBLICIDAD
Martes 8 de septiembre
Ate
En Ate, el servicio será interrumpido por limpieza de reservorio en el sector 159, desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.
Las zonas afectadas son:
- Asociación Niño Jesús de Santa Clara I, II y III etapa
- APV San Remo de Santa Clara
- Asociación 30 de Agosto
- Asociación Las Brisas de Santa Clara
- Asociación 5 Estrellas
- Asociación 6 de Diciembre
- Asociación La Estancia de Santa Clara
- Asociación Santa Clara
- Urbanización Centro Poblado Santa Clara
- Urbanización Los Cedros de Santa Clara
- PV Santa María
- Urbanización Ex Fundo La Estrella
- Urbanización San Alfonso de Santa Clara
También habrá una interrupción en el sector 178, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., por limpieza de reservorio.
Las áreas comprendidas son:
Asociación Las Viñas de San Juan
Manzanas A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1 y O1
Manzanas Z, Y y X
Santiago de Surco
En Santiago de Surco, Sedapal programó un corte por ejecución de empalme en el sector 59. El servicio se suspenderá desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p.m.
PUBLICIDAD
Las zonas afectadas son:
- Urbanización La Capullana
- Urbanización La Castellana
- Urbanización Los Ingenieros
- Urbanización Los Jazmines
- Urbanización General Montaña
- Urbanización La Talana
- Urbanización Fundo Talana
- Urbanización Santa Rosa
- Cooperativa Ricardo Palma
- Cooperativa de Vivienda Los Jardines de Surco I etapa
- El aviso también abarca el siguiente cuadrante:
- Avenida Mariscal Castilla
- Avenida Ayacucho
- Avenida Paseo de la República
- Avenida La Merced
Independencia
En Independencia, habrá dos cortes por limpieza de reservorio en el sector 334. Ambos están previstos desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.
El primer aviso incluye:
- A.H. Sol Naciente
- A.H. Villa Chilca
- A.H. Villa Primavera
- A.H. Fortaleza del Sol
- A.H. Villa Hermosa
- A.H. 28 de Julio
- A.H. Ampliación La Merced Zona B
- A.H. Ampliación La Merced Zona B1
- A.H. Ampliación Zona C
- A.H. Nueva Primavera
- A.H. Túpac Amaru
- El segundo corte comprende:
- A.H. Villa Chilca
- A.H. Primavera y Manco Inca XI y XII
- A.H. Sol Naciente
- A.H. Villa Los Jardines I etapa
- A.H. Villa Los Jardines II etapa
- Asociación José A. Quiñones
- Cooperativa Santa Ligia
- U. Pop. Túpac Amaru
- Urbanización Víctor R. Haya de la Torre
San Juan de Lurigancho
En San Juan de Lurigancho, el corte por limpieza de reservorio se aplicará en el sector 420, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
Las zonas afectadas son:
- Agrupación Las Lomas de 27 de Marzo
- A.H. Siglo XXI
- Agrupación Buena Vista - 27 Marzo II etapa
- Agrupación 27 Marzo II etapa Ampliación
- A.H. Villa Solidaridad
- Agrupación 27 de Marzo III etapa Ampliación
- Asociación de Vivienda Paraíso de Santa María
- A.H. La Gruta
- Agrupación 28 de Febrero
- A.H. Villa 2 de Enero
- A.H. 27 de Marzo - La Roca
- AF Mercedes Cabanillas
- A.H. La Gruta Ampliación
Chorrillos
En Chorrillos, el corte se debe a la limpieza y desinfección de reservorio. La interrupción corresponde al sector 97 y se extenderá desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
Las áreas afectadas son:
- A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre
- A.H. 1 de Mayo
- A.H. Los Sauces
- A.H. 26 de Septiembre
- A.H. César Vallejo
- A.H. Colinas de Villa
- A.H. Alicia de Valdivia
- A.H. Héroes del Pacífico
- A.H. Integración
- A.H. Las Lomas de Caledonia
- A.H. Luis Felipe de Las Casas
- A.H. Nueva Caledonia
- A.H. Nueva Caledonia II
- A.H. Nueva Granada
- A.H. San Genaro
- A.H. San Genaro II etapa
- A.H. Señor de los Milagros
- A.H. Villa del Mar
- A.H. Virgen del Morro Solar
- Asociación San Pedro
- Cooperativa Viña de Ate
- Urbanización Los Sauces
Miércoles 9 de septiembre
San Juan de Lurigancho
En San Juan de Lurigancho, Sedapal informó un corte por limpieza de reservorio en el sector 413. La suspensión se iniciará a la 1:00 p.m. y el servicio se restablecerá a las 10:00 p.m.
PUBLICIDAD
Las zonas afectadas son:
- A.H. Mano de Dios II etapa Sector 12 de Diciembre
- A.H. El Rosal Ampliación
- AF El Mirador del Futuro
- AF Roca Fuerte
- Avenida Señor Mirador
- AF 10 de Abril
- Proyecto Integral Confraternidad Sector D
La Molina
En La Molina, habrá dos interrupciones en el sector 196 por limpieza de reservorio.
El primer aviso contempla un corte desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en:
- Urbanización Sausalito
- Urbanización Planicie zona Este
El segundo corte se extenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y afectará a:
- Urbanización Sausalito
Independencia
En Independencia, el servicio será suspendido por limpieza de reservorio en el sector 337, desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.
El primer aviso comprende:
- A.H. Bellavista
- A.H. Bellavista Ampli.
- A.H. Bellavista Ampl. II etapa
- A.H. Bellavista II etapa
- A.H. 4 de Diciembre
- A.H. 4 de Diciembre II etapa
- A.H. Santísima Cruz
- A.H. Santísima Cruz Ampl.
- A.H. Señor de los Milagros Payet
- A.H. Juan Velasco Alvarado
- A.H. Juan Velasco Alvarado Ampl.
- El segundo aviso incluye:
- A.H. Cahuide Ampliación
- A.H. Cielo Azul
- A.H. Sarita Colonia
- A.H. Comité Vecinal N° 17 Alto Perú
- A.H. Cóndorcanqui
- A.H. 4 de Diciembre Ampliación
- A.H. 4 de Diciembre
- A.H. 4 de Diciembre II etapa
- A.H. 5 de Diciembre
- A.H. 15 de Mayo
- A.H. Nueva Generación
- A.H. José Olaya
- A.H. Pueblo Nuevo
- A.H. San Lorenzo
- A.H. Manuel Scorza
- A.H. Juan Velasco Alvarado
- Asociación Pobladores San Pablo y San Pedro
- P.J. José Olaya
Villa María del Triunfo
En Villa María del Triunfo, Sedapal programó dos cortes por limpieza y desinfección de reservorio en el sector 312. Ambos se realizarán desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
PUBLICIDAD
El aviso identificado como R-17 comprende:
- A.H. Virgen de Lourdes
- A.H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte
- A.H. Virgen de Lourdes Comité 13
- A.H. Virgen de Lourdes - Comité 16 Norte - A
- A.H. Virgen de Lourdes Ampliación - Comité 2 Sur
- P.I. Comité 1 Unificada Perú con Futuro
- A.H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur
También incluye el siguiente cuadrante:
- Avenida Ramiro Merino
- Avenida 26 de Noviembre
- Jirón Libertad
- Avenida 7 de Junio
- Zona Intangible
- Avenida 12 de Octubre
- Jirón Canta
- Jirón Paruro
- Pasaje El Corregidor
- Calle Las Palmeras
- Calle 3 de Octubre
El segundo aviso, correspondiente a R-06 y R-16, abarca:
- A.H. Nueva Esperanza Comité 19-A
- A.H. Nueva Esperanza Comité 22A-1
- A.H. Nueva Esperanza Comité 42A
- A.H. Nueva Esperanza Comité 42A-3
- A.H. Nueva Esperanza Comité 22D
- A.H. Comité 52C Zona 4 - P.J. Nueva Esperanza
- A.H. Mario Vargas Llosa
- A.H. Nueva Esperanza Comité 42B
- A.H. Nueva Esperanza Comité 15A
- A.H. Nueva Esperanza Comité 26 B1
- A.H. Nueva Esperanza Comité 1A
- A.H. Nueva Esperanza Comité 26C
- A.H. Nueva Esperanza Comité 51B
- P.J. Nueva Esperanza
- A.H. Virgen de Lourdes
Santiago de Surco
En Santiago de Surco, el servicio será interrumpido por limpieza y desinfección de reservorio en el sector 299. El corte será desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.
La zona afectada es:
- Urbanización Las Casuarinas 4ta etapa
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD