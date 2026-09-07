Sedapal anuncia corte de agua en Lima para este 8 y 9 de septiembre: en qué distritos y horarios

Sedapal anunció cortes de agua en Lima para el 8 y 9 de septiembre por limpieza y desinfección de reservorios, además de la ejecución de un empalme. (Sedapal)

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Sedapal anunció interrupciones temporales del servicio de agua potable para el martes 8 y el miércoles 9 de septiembre en varios distritos de Lima Metropolitana. Los cortes se deben a trabajos de limpieza y desinfección de reservorios, además de la ejecución de un empalme.

Los horarios de suspensión y restablecimiento variarán según el sector y la zona afectada. A continuación, el detalle de los avisos difundidos por la empresa.

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Martes 8 de septiembre

Ate

En Ate, el servicio será interrumpido por limpieza de reservorio en el sector 159, desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Las zonas afectadas son:

Asociación Niño Jesús de Santa Clara I, II y III etapa

APV San Remo de Santa Clara

Asociación 30 de Agosto

Asociación Las Brisas de Santa Clara

Asociación 5 Estrellas

Asociación 6 de Diciembre

Asociación La Estancia de Santa Clara

Asociación Santa Clara

Urbanización Centro Poblado Santa Clara

Urbanización Los Cedros de Santa Clara

PV Santa María

Urbanización Ex Fundo La Estrella

Urbanización San Alfonso de Santa Clara

También habrá una interrupción en el sector 178, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., por limpieza de reservorio.

Las áreas comprendidas son:

Asociación Las Viñas de San Juan

Manzanas A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1 y O1

Manzanas Z, Y y X

Un grupo de vecinos intenta abastecerse de agua potable en una cisterna, tras un corte programado por Sedapal. (Andina)

Santiago de Surco

En Santiago de Surco, Sedapal programó un corte por ejecución de empalme en el sector 59. El servicio se suspenderá desde las 12:00 m. hasta las 11:00 p.m.

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Las zonas afectadas son:

Urbanización La Capullana

Urbanización La Castellana

Urbanización Los Ingenieros

Urbanización Los Jazmines

Urbanización General Montaña

Urbanización La Talana

Urbanización Fundo Talana

Urbanización Santa Rosa

Cooperativa Ricardo Palma

Cooperativa de Vivienda Los Jardines de Surco I etapa

El aviso también abarca el siguiente cuadrante:

Avenida Mariscal Castilla

Avenida Ayacucho

Avenida Paseo de la República

Avenida La Merced

Sedapal casi siempre proporciona información en línea sobre los puntos de distribución de agua durante los cortes programados. (Composición: Infobae Perú)

Independencia

En Independencia, habrá dos cortes por limpieza de reservorio en el sector 334. Ambos están previstos desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

El primer aviso incluye:

A.H. Sol Naciente

A.H. Villa Chilca

A.H. Villa Primavera

A.H. Fortaleza del Sol

A.H. Villa Hermosa

A.H. 28 de Julio

A.H. Ampliación La Merced Zona B

A.H. Ampliación La Merced Zona B1

A.H. Ampliación Zona C

A.H. Nueva Primavera

A.H. Túpac Amaru

El segundo corte comprende:

A.H. Villa Chilca

A.H. Primavera y Manco Inca XI y XII

A.H. Sol Naciente

A.H. Villa Los Jardines I etapa

A.H. Villa Los Jardines II etapa

Asociación José A. Quiñones

Cooperativa Santa Ligia

U. Pop. Túpac Amaru

Urbanización Víctor R. Haya de la Torre

En la mayoría de los casos, la interrupción del servicio será por menos de 12 horas, pero es preferible estar preparado. (Composición: Infobae Perú)

San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, el corte por limpieza de reservorio se aplicará en el sector 420, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Las zonas afectadas son:

Agrupación Las Lomas de 27 de Marzo

A.H. Siglo XXI

Agrupación Buena Vista - 27 Marzo II etapa

Agrupación 27 Marzo II etapa Ampliación

A.H. Villa Solidaridad

Agrupación 27 de Marzo III etapa Ampliación

Asociación de Vivienda Paraíso de Santa María

A.H. La Gruta

Agrupación 28 de Febrero

A.H. Villa 2 de Enero

A.H. 27 de Marzo - La Roca

AF Mercedes Cabanillas

A.H. La Gruta Ampliación

Chorrillos

En Chorrillos, el corte se debe a la limpieza y desinfección de reservorio. La interrupción corresponde al sector 97 y se extenderá desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

Las áreas afectadas son:

A.H. Víctor Raúl Haya de la Torre

A.H. 1 de Mayo

A.H. Los Sauces

A.H. 26 de Septiembre

A.H. César Vallejo

A.H. Colinas de Villa

A.H. Alicia de Valdivia

A.H. Héroes del Pacífico

A.H. Integración

A.H. Las Lomas de Caledonia

A.H. Luis Felipe de Las Casas

A.H. Nueva Caledonia

A.H. Nueva Caledonia II

A.H. Nueva Granada

A.H. San Genaro

A.H. San Genaro II etapa

A.H. Señor de los Milagros

A.H. Villa del Mar

A.H. Virgen del Morro Solar

Asociación San Pedro

Cooperativa Viña de Ate

Urbanización Los Sauces

Santiago de Surco registrará un corte de agua el 8 de septiembre por ejecución de empalme en el sector 59, con restricción del servicio desde el mediodía hasta las 11:00 p.m. (Andina)

Miércoles 9 de septiembre

San Juan de Lurigancho

En San Juan de Lurigancho, Sedapal informó un corte por limpieza de reservorio en el sector 413. La suspensión se iniciará a la 1:00 p.m. y el servicio se restablecerá a las 10:00 p.m.

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Las zonas afectadas son:

A.H. Mano de Dios II etapa Sector 12 de Diciembre

A.H. El Rosal Ampliación

AF El Mirador del Futuro

AF Roca Fuerte

Avenida Señor Mirador

AF 10 de Abril

Proyecto Integral Confraternidad Sector D

La Molina

En La Molina, habrá dos interrupciones en el sector 196 por limpieza de reservorio.

El primer aviso contempla un corte desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en:

Urbanización Sausalito

Urbanización Planicie zona Este

El segundo corte se extenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y afectará a:

Urbanización Sausalito

Algunas zonas de Lima Metropolitana volverán a sufrir la interrupción del servicio de agua potable. (Composición: Infobae Perú)

Independencia

En Independencia, el servicio será suspendido por limpieza de reservorio en el sector 337, desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m.

El primer aviso comprende:

A.H. Bellavista

A.H. Bellavista Ampli.

A.H. Bellavista Ampl. II etapa

A.H. Bellavista II etapa

A.H. 4 de Diciembre

A.H. 4 de Diciembre II etapa

A.H. Santísima Cruz

A.H. Santísima Cruz Ampl.

A.H. Señor de los Milagros Payet

A.H. Juan Velasco Alvarado

A.H. Juan Velasco Alvarado Ampl.

El segundo aviso incluye:

A.H. Cahuide Ampliación

A.H. Cielo Azul

A.H. Sarita Colonia

A.H. Comité Vecinal N° 17 Alto Perú

A.H. Cóndorcanqui

A.H. 4 de Diciembre Ampliación

A.H. 4 de Diciembre

A.H. 4 de Diciembre II etapa

A.H. 5 de Diciembre

A.H. 15 de Mayo

A.H. Nueva Generación

A.H. José Olaya

A.H. Pueblo Nuevo

A.H. San Lorenzo

A.H. Manuel Scorza

A.H. Juan Velasco Alvarado

Asociación Pobladores San Pablo y San Pedro

P.J. José Olaya

Villa María del Triunfo

En Villa María del Triunfo, Sedapal programó dos cortes por limpieza y desinfección de reservorio en el sector 312. Ambos se realizarán desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

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El aviso identificado como R-17 comprende:

A.H. Virgen de Lourdes

A.H. Virgen de Lourdes Comité 10 Norte

A.H. Virgen de Lourdes Comité 13

A.H. Virgen de Lourdes - Comité 16 Norte - A

A.H. Virgen de Lourdes Ampliación - Comité 2 Sur

P.I. Comité 1 Unificada Perú con Futuro

A.H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur

Chorrillos suspenderá el servicio de agua el 8 de septiembre en el sector 97 por limpieza y desinfección de reservorio, desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. (Andina)

También incluye el siguiente cuadrante:

Avenida Ramiro Merino

Avenida 26 de Noviembre

Jirón Libertad

Avenida 7 de Junio

Zona Intangible

Avenida 12 de Octubre

Jirón Canta

Jirón Paruro

Pasaje El Corregidor

Calle Las Palmeras

Calle 3 de Octubre

El segundo aviso, correspondiente a R-06 y R-16, abarca:

A.H. Nueva Esperanza Comité 19-A

A.H. Nueva Esperanza Comité 22A-1

A.H. Nueva Esperanza Comité 42A

A.H. Nueva Esperanza Comité 42A-3

A.H. Nueva Esperanza Comité 22D

A.H. Comité 52C Zona 4 - P.J. Nueva Esperanza

A.H. Mario Vargas Llosa

A.H. Nueva Esperanza Comité 42B

A.H. Nueva Esperanza Comité 15A

A.H. Nueva Esperanza Comité 26 B1

A.H. Nueva Esperanza Comité 1A

A.H. Nueva Esperanza Comité 26C

A.H. Nueva Esperanza Comité 51B

P.J. Nueva Esperanza

A.H. Virgen de Lourdes

Santiago de Surco

En Santiago de Surco, el servicio será interrumpido por limpieza y desinfección de reservorio en el sector 299. El corte será desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.

La zona afectada es:

Urbanización Las Casuarinas 4ta etapa