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Las polémicas bases para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: nuevas reglas que desatan conflicto entre FPV y clubes

Se conocieron puntos del nuevo reglamento para la próxima temporada y generaron cuestionamientos porque perjudicarían a los equipos e hinchas. Conoce los detalles de la nueva controversia

Las polémicas bases para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Las polémicas bases para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
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Cada vez falta menos para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, y los ‘voleylovers’ están ansiosos por ver a sus equipos favoritos en acción. Los 11 clubes vienen trabajando al máximo en sus respectivas pretemporadas mientras la Federación Peruana de Vóley viene definiendo las nuevas bases de la competición nacional.

Se filtró algunos puntos de las novedosas reglas para esta temporada, y varias generaron polémica. La FPV habría definido que los equipos solo puedan hidratarse con bebidas que son sponsors del torneo, y las voleibolistas solo podrán usa tomatodos del mismo.

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“La temporada pasada hubo una sanción por el tema de los tomatodos. Y acá dice: ‘Para la hidratación durante los partidos en sus tiempos previos y posteriores, solo podrá utilizarse la hidratación que proporciona la Federación. Tampoco se podrá utilizar tomatodos o cualquier otro recipiente que no sea de la marca del patrocinador de hidratación’, se informó en ‘Bloqueo y punto’.

Se conocieron las nuevas reglas para el torneo nacional. (Bloqueo y punto)

“Está prohibido la colocación de banderolas”

Además, determinó que los hinchas no podrán llevar banderolas o instrumentos al Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador para alentar a sus equipos. Todo es generó cuestionamientos y podría crear un nuevo conflicto entre la Federación y los clubes.

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“Algo que se va a chocar. Y algo que no estaba en las bases de la temporada anterior. ‘Está prohibido dentro del coliseo, salvo autorización expresa y por escrito de la Federación, la colocación de banderolas, publicidad no autorizada y la utilización de objetos o instrumentos que perturben el normal desarrollo del encuentro’”, se añadió.

La Liga Peruana de Vóley ha crecido en los últimos años.
La Liga Peruana de Vóley ha crecido en los últimos años. Crédito: FPV

La dura crítica por las nuevas reglas de la LNSV

José Carlos Armendariz cuestionó duramente las nuevas bases que la Federación Peruana de Vóley pretende instalar en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El periodista deportivo considera que el máximo ente de voleibol nacional no está considerando el bienestar de los clubes.

“Todas las Federaciones entienden que los clubes son el motor, el corazón del deporte. Yo entiendo, yo siento, yo palpo que la Federación Peruana de Vóley no entiende eso, porque está en constantes dimes y diretes con los clubes, que son los actores principales, los clubes y más abajo las voleibolistas. ¿Quiénes son los importantes acá? ¿Los deportistas, las chicas? ¿Dónde juegan las chicas? En los clubes", puntualizó el comunicador.

Clarivett Yllescas – Alianza Lima Vóley – Perú – deportes – 23 junio
Con tres campeonatos nacionales en fila como antecedente, la central prolongará su etapa en un equipo que domina la escena local desde hace varias temporadas. (Alianza Lima)

Descenso en la primera etapa de la LNSV

El posible descenso de un equipo tras la primera etapa de la temporada generó reparos entre varios clubes, según precisó el portal Puro Vóley. La objeción apunta a que una institución podría quedar fuera de competencia luego de disputar solo diez partidos.

“La primera etapa va a servir simplemente para definir quién es el equipo descendido. Está marcado eso en amarillo porque hay objeciones por parte de algunos clubes que no ven con buenos ojos que al final de la primera etapa ya se descienda uno, porque estaría implicando que un equipo solamente jugaría diez partidos en la temporada. Entonces, hacer una inversión de todo un año para solamente jugar diez partidos, a algunos equipos no les parece del todo correcto”, informó el periodista Ricardo Burga.

El nuevo reglamento filtrado aún puede cambiar. Las bases requieren la aprobación de los clubes y el acuerdo con la Federación Peruana de Voleibol (FPV) antes de su confirmación.

Se conoció que las bases del torneo nacional podrían modificarse para esta temporada. (Puro Vóley)

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