Perú

Tefi Valenzuela anunció que se casará tras recibir anillo de su novio estadounidense

La intérprete arequipeña reveló que la ceremonia tendrá lugar fuera de Lima, mientras mantiene bajo reserva el nombre de su prometido, empresario originario de Estados Unidos

Tefi Valenzuela se comprometió con su novio estadunidense.
Tefi Valenzuela se comprometió con su novio estadunidense.
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La cantante peruana Tefi Valenzuela anunció que se casará en 2027 con su novio, un empresario estadounidense cuya identidad ha decidido mantener fuera de la exposición pública. La artista recibió la propuesta de matrimonio en Portland, Estados Unidos, y mostró el anillo de compromiso durante su paso por los Premios Juventud 2026.

Stephanie Valenzuela, conocida artísticamente como Tefi Valenzuela, compartió la noticia en sus redes sociales con un mensaje en el que recordó los cuestionamientos que recibió en distintos momentos de su vida sentimental. La intérprete aseguró que, pese a situaciones difíciles que atravesó en el pasado, mantuvo su expectativa de encontrar una relación estable.

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“Me pasaron cosas tristes, pero nunca dejé de creer en el amor y ahora sé que el típico ‘when you know, you know’ es real”, escribió la cantante en una publicación que acompañó con imágenes junto a su pareja.

La artista arequipeña confirmó que el enlace se celebrará el próximo año en Perú. Aunque adelantó que habrá una fiesta para familiares y amigos, evitó revelar el lugar preciso de la ceremonia y sostuvo que no será en Lima.

Tefi Valenzuela de comprometió

La expareja de Mario Irivarren contó detalles de la pedida de mano ante las cámaras de Amor y fuego. Según relató, su novio le propuso matrimonio el último jueves durante una estadía en Portland, ciudad ubicada en el estado de Oregón.

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Valenzuela señaló que ambos comenzaron a organizar los preparativos para su matrimonio, previsto para 2027. La artista no informó la fecha exacta ni el número de invitados, aunque confirmó que la celebración tendrá lugar en territorio peruano.

Estamos planeando la gran fiesta para el próximo año y va a ser en Perú, pero no en Lima”, expresó ante el programa de espectáculos. La decisión de realizar el evento fuera de la capital abre la posibilidad de que la ceremonia se desarrolle en Arequipa u otra ciudad, aunque hasta el momento la cantante no confirmó el destino.

La aparición de Tefi Valenzuela en los Premios Juventud 2026 también llamó la atención por el anillo que lució en la mano. La joya se convirtió en una de las señales públicas de su compromiso, luego de que la intérprete eligiera preservar varios detalles de su relación.

Tefi Valenzuela habló sobre casos de abuso en contra de la mujer

La cantante mantendrá en reserva la identidad de su pareja

El futuro esposo de Tefi Valenzuela es un empresario estadounidense que no pertenece al mundo del entretenimiento, según lo expuesto en Amor y fuego. La cantante ha evitado difundir su nombre y otros datos personales, una postura que mantuvo desde el inicio de la relación.

De acuerdo con lo señalado en el programa, el empresario no tiene vínculos con artistas ni con figuras de la televisión. La pareja ha mantenido un perfil bajo, lejos de la exposición que suele rodear a las relaciones de los personajes de la farándula peruana.

La reserva contrasta con etapas anteriores de la vida pública de Valenzuela. Su vínculo con Mario Irivarren fue seguido por los medios de espectáculos.

En su mensaje, la cantante se refirió a quienes cuestionaron sus posibilidades de formar una familia. “Me decían que me iba a quedar a vestir santos, pero ahora me voy a casar con el hombre de mis sueños”, escribió.

Tefi Valenzuela vinculó su relación con una certeza personal

La intérprete también compartió una reflexión sobre la forma en que vive este momento de su vida. Para Valenzuela, el encuentro con su actual pareja le permitió reafirmar su confianza en que encontraría a una persona compatible con sus expectativas.

Tu persona, la que Dios hizo para ti, llega con absoluta certeza y claridad, no te queda una sola duda”, sostuvo en la misma publicación. La cantante atribuyó el inicio de esta relación a un propósito religioso y destacó la seguridad que dice sentir junto a su futuro esposo.

La noticia marca una nueva etapa personal para la artista, quien combina su actividad musical con la creación de contenido en redes sociales. Tras confirmar el compromiso, sus próximos anuncios estarán ligados a la organización de la boda y a los detalles de la celebración que planea realizar en Perú.

Tefi Valenzuela

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