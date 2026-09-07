Perú

López Aliaga insiste en que “la flojonaza y vaga de Dina Boluarte” gobernaba mejor que Keiko Fujimori

El líder de Renovación Popular volvió a cuestionar la lentitud del Ejecutivo y reclamó medidas de urgencia frente al avance del crimen organizado, aunque aseguró que mantendrá su respaldo político a la mandataria

El exalcalde volvió a cuestionar la lentitud del Gobierno de Keiko Fujimori frente a la inseguridad y sostuvo que incluso Dina Boluarte recurría con mayor rapidez a decretos de urgencia para enfrentar las crisis
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El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, volvió a cuestionar este domingo la gestión de la presidenta Keiko Fujimori y afirmó que incluso la exmandataria Dina Boluarte (2023-2025) gobernaba con mayor rapidez, al reclamar al Ejecutivo medidas inmediatas contra el crimen organizado.

Durante un acto partidario en el distrito de Chorrillos, el exalcalde de Lima sostuvo que la administración de Fujimori avanza con demasiada lentitud y volvió a reclamar la aprobación de decretos de urgencia para enfrentar la criminalidad.

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“Este gobierno es muy lenteja, va muy lento. Era para que entre y al toque decreto de urgencia uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho”, señaló.

Pese a sus críticas, que se han intensificado en los últimos días, López Aliaga aseguró que no retirará su respaldo político al Gobierno.

Rafael López Aliaga
Compara desfavorablemente a Fujimori con Dina Boluarte, a quien atribuye una mayor rapidez para aprobar decretos de urgencia, pese a sus duras críticas contra la exmandataria

“Lo que quiero es que gobierne bien, pero tengo que hablarle bien. Me piden que censure a un ministro. Eso es lo que quiere la izquierda. Izquierda maldita, mentirosa, asina, ladrona y terruca también. Yo no voy a hacerle el juego”, dijo.

“Vamos a dejar que este gobierno tenga su tiempo, pero póngase las pilas, por favor. Cada día son seis peruanos muertos. A mí no me pueden decir que el próximo año voy a ver resultados, por favor. Yo quiero verlo mañana”, señaló.

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En ese contexto, volvió a lanzar una dura descalificación contra Boluarte y aseguró que su Ejecutivo emitía decretos de urgencia con mayor frecuencia.

“Hasta Boluarte, tremenda flojonaza, tremenda vaga mirando novelas turcas todo el día, no chambeaba y se operaba (...) hasta esta mujer sacaba decreto de urgencia cada semana”, agregó al subrayar que la inseguridad constituye una situación que exige decisiones inmediatas.

“El decreto de urgencia es un arma que tiene el presidente. A mí no me vas a decir que si matan seis peruanos por día no es urgencia, pues. Claro que es urgencia”, señaló.

López Aliaga quedó virtualmente al frente de la candidatura de Renovación Popular a la Alcaldía de Lima tras la renuncia de Luis Rubio, en medio de cuestionamientos sobre una eventual reelección inmediata
López Aliaga quedó virtualmente al frente de la candidatura de Renovación Popular a la Alcaldía de Lima tras la renuncia de Luis Rubio, en medio de cuestionamientos sobre una eventual reelección inmediata

El exalcalde puso como ejemplo el asesinato de Betsy Mallma Sarmiento, dirigente de una olla común en San Juan de Miraflores, a quien, según relató, extorsionadores le exigían el pago de cinco soles diarios y que fue asesinada después de negarse a pagar.

“Eso es urgente. Urgente es el (fenómeno El) Niño que se viene y el asesinato de seis peruanos por día. Eso es lo urgente. Decreto de urgencia permite comprar a dedo (...) equipamiento para la policía, para tener chuponero legal, para hacer una reforma rápida de grupos de élite del poder judicial, para llevar al terruco urbano a la justicia militar,que el fuero militar como terruco (...) que el sereno tenga arma”, añadió.

López Aliaga, quien dimitió el año pasado a la comuna capitalina para ser candidato presidencial, quedó virtualmente a la cabeza de la lista de Renovación Popular para la alcaldía de la capital peruana tras la renuncia de su candidato Luis Rubio, en un episodio envuelto en polémica debido a que la ley prohíbe expresamente la reelección inmediata de autoridades.

Un día antes de que venciera el plazo para la admisión de las listas de candidatos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los comicios municipales y regionales del 4 de octubre, Rubio anunció que había decidido retirarse como candidato “por razones estrictamente personales”.

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