Magaly Medina se burló de críticas a Alejandra Baigorria tras viajar a Japón con Said Palao: “Sonreía más en el yate que contigo”

Magaly Medina analiza el polémico TikTok de Alejandra Baigorria y Said Palao, leyendo los duros comentarios del público que cuestionan la felicidad del chico reality y recuerdan su controvertido viaje en yate. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Alejandra Baigorria volvió a protagonizar una intensa discusión en redes sociales luego de compartir imágenes de su viaje a Japón para celebrar su cumpleaños. La empresaria viajó acompañada de Said Palao, su hermano y el gerente general de su empresa, una decisión que generó numerosos comentarios de usuarios que cuestionaron la presencia del empresario en el viaje y lanzaron especulaciones sobre quién estaría asumiendo los gastos.

Las imágenes mostraron a Baigorria y sus acompañantes durante una escala, donde incluso protagonizaron un baile en el aeropuerto. Lo que para la empresaria parecía ser un momento de diversión terminó convirtiéndose en una nueva ola de comentarios sobre su relación con Said, especialmente por los antecedentes de la pareja y por la manera en que ambos han expuesto su vida personal y empresarial en redes sociales.

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Ante las críticas, Alejandra decidió responder directamente a algunos usuarios y dejó claro que no está dispuesta a aceptar que se afirme que mantiene económicamente a su pareja. Sus respuestas fueron contundentes y evidenciaron su molestia. La polémica también llegó hasta ‘Magaly TV La Firme’, donde Magaly Medina cuestionó varios aspectos de la relación y puso especial atención en la explicación de Baigorria sobre cómo manejan sus gastos.

Alejandra Baigorria responde a quienes aseguran que mantiene a Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria viaja a Japón con Said Palao y recibe críticas en redes

La polémica comenzó luego de que Alejandra Baigorria emprendiera un viaje a Japón para celebrar su cumpleaños. La empresaria apareció acompañada de Palao, su hermano y su gerente general, según informó ATV.

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Durante una de las escalas del viaje, los integrantes del grupo fueron grabados bailando en el aeropuerto. Las imágenes rápidamente circularon en redes sociales y generaron todo tipo de reacciones.

Algunos usuarios cuestionaron la presencia del exchico reality y realizaron comentarios relacionados con la situación económica de la pareja. Una de las frases que mostró Magaly Medina decía: “Said bailando para que viaje gratis”. Otro usuario escribió: “Jaja, Said, todo por un viaje”.

Los comentarios no quedaron allí. Incluso hubo una persona que ironizó sobre la situación familiar de la empresaria y escribió: “Me hubiese gustado que la Baigorria haya conocido a mi hermano para que lo mantenga a él y a nosotros”. La frase provocó la reacción de Magaly, quien respondió entre risas: “Ay, qué barbaridad, qué conchudez también, ¿no?”.

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Alejandra Baigorria responde a quienes aseguran que mantiene a Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria responde furiosa: “¿A quién le consta que yo mantengo a alguien?”

Cansada de los comentarios, Alejandra Baigorria decidió contestar directamente a varios usuarios. La empresaria cuestionó que se afirme que ella mantiene económicamente a Said Palao sin que existan pruebas.

“¿A quién le consta que yo mantengo a alguien? No, jo. Solo porque una señora lo dice en su programa sin pruebas. Ya todos son sus borreguitos. Ya, pues, ya cansan de verdad”, respondió la empresaria, según lo difundido por ATV. Baigorria también cuestionó que los usuarios repitan afirmaciones que, desde su perspectiva, provienen de lo que se comenta en televisión.

“Hablan por la boca de la bruja y porque tiene odio dentro de ustedes. Ya déjenme en paz”, fue otra de las respuestas que realizó.

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Alejandra Baigorria responde a quienes aseguran que mantiene a Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

“Cada quien trabaja y paga sus cosas”: Alejandra defiende su relación 50/50

Uno de los comentarios que generó mayor reacción fue el relacionado con quién financia los gastos de la pareja. Ante la pregunta de un usuario, Alejandra Baigorria respondió de manera directa: “Cada quien trabaja y paga sus cosas, no, jo”. La empresaria defendió así una dinámica económica basada en el 50/50, en la que tanto ella como Said Palao asumirían sus propios gastos.

La respuesta fue tomada por Magaly Medina como un punto de partida para cuestionar la forma en que Baigorria entiende actualmente su relación. La conductora planteó que, si ambos aportan exactamente la mitad de cada gasto, la dinámica se parecería más a la de dos personas que comparten una vivienda que a la de una pareja tradicional.

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“Ah, o sea que cincuenta, cincuenta. Cincuenta, cincuenta. Cada quien trabaja y en la casa el agua, la luz, el mercado, los gastos que haya que hacer son cincuenta, cincuenta”, comentó Magaly. La conductora llevó la situación al extremo y enumeró algunos de los gastos que, bajo esa lógica, deberían repartirse entre ambos.

“O sea, él tiene que dar su cincuenta por ciento de la casa, de la empleada, de la refrigeradora, de todos los gastos, cincuenta no más. Y ella el otro cincuenta”, señaló. Para Magaly, esa dinámica se asemejaría a la convivencia entre compañeros de departamento. “O sea, cada quien trabaja. O sea, es como un roommate”, sostuvo.

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Alejandra Baigorria responde a quienes aseguran que mantiene a Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina: “Ella no tiene un marido, ella tiene un roommate”

La crítica más contundente de Magaly Medina llegó cuando comparó directamente la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao con la convivencia de dos compañeros de vivienda. “O sea, ella no tiene un marido, ella tiene un roommate”, afirmó.

La conductora explicó que, desde su perspectiva, una pareja no debería funcionar únicamente sobre la base de dividir cada gasto exactamente por la mitad. Para reforzar su punto, imaginó una situación cotidiana en la que ambos tendrían que hacer cuentas para determinar cuánto debe pagar cada uno.

“¿Cómo habráse visto eso juntando las monedas a fin de mes? Cincuenta, cincuenta. ¿Cuánto me toca a mí? A mí me toca tres mil soles. ¿A ti? A mí tres mil diez. No me alcanza, ¿me puedes prestar?”, ironizó entre risas. Magaly continuó explicando que una persona independiente económicamente no necesariamente necesita que otra la mantenga, pero consideró que una relación de pareja puede ofrecer otro tipo de respaldo.

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“Total, porque cuando uno trabaja y es independiente y toda la vida ha pagado uno sus gastos y sus cosas, pues no necesitas realmente de nadie”, manifestó. Sin embargo, añadió que cuando una persona decide casarse y compartir su vida con alguien, espera poder encontrar también apoyo emocional y económico.

“Pero cuando ya vives con alguien, cuando te has casado con alguien y tú eres una persona que se ha matado trabajando toda la vida, pues ya es momento que una mujer descanse un poco y sepa que puedes descansar en el hombro de tu pareja”, expresó. Y remató con una frase que resumió su posición personal: “O sea, eso es lindo, es bonito. Ah, no, a mí me encanta”.

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Alejandra Baigorria responde a quienes aseguran que mantiene a Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona que Alejandra sea quien tenga mayores ingresos

Otro de los argumentos utilizados por Magaly Medina estuvo relacionado con la situación empresarial de Alejandra Baigorria. La conductora sostuvo que la empresaria es quien ha construido su patrimonio y cuenta con una posición económica más sólida. “Oye, la gente saca sus propias conclusiones. Yo acá doy mi opinión sobre lo que pienso”, señaló Magaly, luego de que Baigorria cuestionara que sus seguidores reprodujeran comentarios realizados en su programa.

La periodista también recordó que en su espacio se habían mostrado elementos relacionados con ingresos bancarios y cuestiones empresariales. “Hemos mostrado además, eh, ingresos bancarios, hemos mostrado em-, eh, cuestiones empresariales y por favor, la verdad salta a la vista. No intentes tapar el sol con un dedo, Alejandra”, afirmó.

Magaly sostuvo entonces que la empresaria tiene mayores ingresos que su gerente general. “El Perú entero sabe que tú eres la trabajadora, que tú eres la empresaria y que definitivamente eres la que tienes mucho más ingresos que tu gerente general”, manifestó.

La conductora también recordó que, según la información que había expuesto previamente en su programa, Said Palao habría sido incorporado como socio y gerente general de una empresa formada por Baigorria. “Hasta lo has tenido que poner de socio y hacerlo gerente general de una empresa que has formado tú, que has formado tú”, señaló.

Alejandra Baigorria responde a quienes aseguran que mantiene a Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Los usuarios también cuestionaron la actitud de Said Palao

Las críticas en redes sociales no estuvieron dirigidas únicamente hacia Alejandra Baigorria. Algunos usuarios también comentaron la actitud de Said Palao durante el viaje y compararon su comportamiento con imágenes anteriores en las que aparecía disfrutando junto a amigos.

Uno de los mensajes decía: “Said obligado a hacer el trend. Si no, no hay almuerzo”. Otro usuario preguntó directamente: “¿Quién paga todo?”. También aparecieron comentarios como: “Said sonreía más en el yate que contigo” y “Zaid no se ve muy feliz que digamos, como en el yate”.

Algunos incluso señalaron que Said habría bailado con mayor entusiasmo durante su viaje a Argentina. “Said bailaba mejor en el yate, con más ganas”, escribió otro usuario. Magaly reaccionó a esta comparación y señaló: “Claro, pues estaba sin ella, estaba dándoselas de soltero”.

Sin embargo, la conductora también hizo una precisión respecto a los comentarios sobre la actitud de Said. Luego de que un usuario afirmara que no parecía amar a Alejandra por no mostrarse feliz en las imágenes, Magaly sostuvo que una persona seria frente a una cámara no necesariamente significa que no ame a su pareja.

“Porque puedes estar serio, puedes poner cara de poto, puedes poner una cara que no te guste la cámara, no te guste bailar, no te guste hacer TikTok, pero eso no quiere decir que no la ame”, explicó. Para la periodista, el punto realmente cuestionable sería la falta de respeto dentro de una relación. “El que no la ame dice mucho del viaje en el yate. El no respeto, esa es una falta de amor”, sostuvo.

Magaly Medina critica entrevista de Alejandra Baigorria y recuerda el llanto de Said Palao tras el ampay. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly aclara que varios comentarios no son suyos

Durante la emisión, Magaly Medina también quiso diferenciar sus propias opiniones de las expresiones de los usuarios de redes sociales. Esto ocurrió porque varios de los comentarios que leyó fueron especialmente duros contra Baigorria y Said. “Todos son comentarios de la gente, no son míos, no me los atribuyan a mí”, aclaró la conductora.

Alejandra Baigorria responde a quienes aseguran que mantiene a Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.

Entre las frases que mostró se encontraba: “Así bailaba el tramposo en el yate”. Otro usuario escribió: “Pero con los amigos y en el yate, cómo bailaba el sinvergüenza, pero con ella se hace el seriecito”.

También se difundió un comentario que decía: “Que les queda a todos, se están yendo gratis. Qué pena que su dinero sirva para eso, mantener a hombres”.

Magaly calificó este último mensaje como particularmente fuerte y consideró que la exposición pública también implica asumir las reacciones de los usuarios. “Oh, qué fuerte, ¿ah, no? A eso se arriesga ella. Mejor no debería ni siquiera proclamar que está llevando de viaje a su gerente general”, comentó.

Alejandra Baigorria responde a quienes aseguran que mantiene a Said Palao. Captura: Magaly TV La Firme.