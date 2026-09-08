Animalistas responden a Alejandra Baigorria tras acusación de interés político: “No es política, es cuestión de humanidad”

Las representantes de protección animal rechazaron que sus reclamos contra la Municipalidad de Chaclacayo tengan fines políticos y respondieron directamente a la empresaria, quien cuestionó el uso de su nombre en la denuncia. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La denuncia por las condiciones en las que permanecen decenas de perros y gatos en un albergue de Chaclacayo sumó un nuevo capítulo luego de que Alejandra Baigorria cuestionara a las personas que vienen reclamando la intervención de la municipalidad. La empresaria puso en duda que la denuncia fuera únicamente por la situación de los animales y planteó públicamente la posibilidad de que existiera un interés político detrás de los reclamos.

La respuesta de las animalistas no tardó en llegar. Durante el informe presentado por ‘Magaly TV La Firme’, una de las representantes rechazó tajantemente cualquier intención electoral y aseguró que su preocupación está relacionada exclusivamente con el bienestar de las mascotas encontradas en el lugar.

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Animalistas responde a Alejandra Baigorria por denuncia contra albergue: “Ninguna de nosotras va a postular”. Captura: Magaly TV La Firme.

El intercambio se produjo después de que el programa de Magaly Medina mostrara nuevamente las condiciones del albergue ubicado en la zona de Las Retamas y el reclamo de las organizaciones de protección animal para que la Municipalidad de Chaclacayo asumiera un papel más activo frente a la situación.

Animalistas responde a Alejandra Baigorria por denuncia contra albergue: “Ninguna de nosotras va a postular”. Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria cuestionó que utilizaran su nombre en la denuncia

La empresaria se pronunció en sus redes sociales luego de que el caso involucrara públicamente a su padre, Sergio Baigorria, actual alcalde de Chaclacayo. Alejandra cuestionó que las personas que denunciaban la situación mencionaran su nombre, pese a que, según sostuvo, ella no tendría responsabilidad directa sobre el manejo del albergue.

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“Pero habría que investigar por qué ellas están usando mi nombre si yo no tengo nada que ver ahí”, manifestó Alejandra Baigorria. La empresaria fue más allá y planteó una interrogante sobre las posibles motivaciones de quienes venían denunciando el caso.

Animalistas responde a Alejandra Baigorria por denuncia contra albergue: “Ninguna de nosotras va a postular”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Habría que ver esas señoras, qué cosa están haciendo. ¿Será que quieren hacer algo político? ¿Será que se van a lanzar para alcaldesa? ¿Será que quieren hacer campaña? ¿Será que quieren hacer campaña en base a esto?”, cuestionó.

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Sus declaraciones generaron una respuesta inmediata por parte de las animalistas que habían acudido al albergue y que venían solicitando acciones concretas para proteger a los animales. La controversia se centró entonces en un punto diferente: las denunciantes negaron que exista algún interés político y aclararon que no buscan aprovechar el caso para obtener algún beneficio electoral.

Animalistas responde a Alejandra Baigorria por denuncia contra albergue: “Ninguna de nosotras va a postular”. Captura: Magaly TV La Firme.

Animalistas niegan cualquier intención de hacer campaña: “No es política, es cuestión de humanidad”

Una de las representantes respondió directamente a las declaraciones de Alejandra Baigorria y dejó en claro que su presencia en Chaclacayo no tenía relación con una eventual candidatura.

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“Pero queremos aclararle a la señorita, a la señora Alejandra Baigorria. Yo no voy a postular para alcalde, la señora tampoco”, afirmó. La representante rechazó así la posibilidad planteada por la empresaria y explicó que el motivo de su presencia en el lugar era otro.

Animalistas responde a Alejandra Baigorria por denuncia contra albergue: “Ninguna de nosotras va a postular”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Así que deje de decir que esto es por política. No es política, es cuestión de humanidad”, sentenció. La frase se convirtió en uno de los momentos centrales del informe, pues marcó la posición de las animalistas frente a las sospechas expresadas por Alejandra.

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El reclamo se produjo en medio de una jornada en la que representantes de organizaciones animalistas acudieron al albergue con alimentos, medicamentos y productos para el cuidado de las mascotas.

Animalistas responde a Alejandra Baigorria por denuncia contra albergue: “Ninguna de nosotras va a postular”. Captura: Magaly TV La Firme.

ASPPA acudió al albergue con ayuda para las mascotas

En medio de esta controversia, la Asociación Peruana de Protección a los Animales (ASPPA) participó en la jornada de ayuda y llegó hasta Chaclacayo con diferentes donaciones para las mascotas.

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La organización llevó alimento medicado y medicamentos, debido a que algunos animales presentaban problemas de salud que requerían cuidados específicos. “Hemos traído alimento medicado, precisamente para daño renal, daño hepático, digestivo, porque estos animalitos sí, definitivamente tienen esos daños”, explicó una de las representantes.

La ayuda incluyó también productos destinados a combatir parásitos y otros cuidados básicos. Las imágenes mostradas en televisión evidenciaron el trabajo realizado por las animalistas, quienes aplicaron antipulgas y entregaron alimentos a los animales. La situación encontrada en el lugar fue precisamente lo que motivó el reclamo de las organizaciones.

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Una representante de ASPPA calificó las condiciones como graves y lanzó un llamado a la autoridad municipal. “Esto es crueldad animal. ¿Dónde estuvo la municipalidad? ¿Dónde estuvo fiscalización? Esto es inhumano, es insalubre”, manifestó.

Luego añadió: “Definitivamente esto es competencia de la municipalidad. Y hacemos un llamado nuevamente al alcalde de Chaclacayo para que por favor, por favor, que venga a ayudarlos”.

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Animalistas responde a Alejandra Baigorria por denuncia contra albergue: “Ninguna de nosotras va a postular”. Captura: Magaly TV La Firme.