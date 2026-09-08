Dónde ver Perú vs Argentina HOY: canal tv online del partido por Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La Blanquirroja debutará ante las Panteras en Río de Janeiro y los hinchas podrán seguir el encuentro por televisión o internet. Latina transmitirá el duelo, mientras que la CSV lo emitirá por YouTube. (FPV)

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Hoy, martes 8 de septiembre, La Blanquirroja, bajo la conducción del técnico brasileño Antonio Rizola, debuta en la primera jornada del torneo continental frente a las Panteras argentinas, ahora bajo las órdenes de Facundo Morando.

El escenario será el Maracanãzinho, recinto con capacidad para 11.800 espectadores ubicado en la ciudad de Río de Janeiro. El equipo nacional llega con el objetivo de sumar puntos en un certamen que reparte tres plazas directas al Mundial de Vóley Femenino 2027, que se disputará en Estados Unidos y Canadá, y que además forma parte del camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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En total, Perú disputará cinco partidos durante la fase de grupos frente a los otros combinados participantes: Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.

Dónde ver Perú vs Argentina por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El partido tendrá transmisión en señal abierta a través de Latina Televisión, disponible en el canal 2 para señal estándar y en el 702 HD para alta definición. Quienes cuenten con Movistar también podrán sintonizarlo en los canales 002 y 702 HD de esa plataforma. La señal de Sport TV 2 ofrecerá cobertura adicional para quienes tengan acceso a esa opción.

Para quienes prefieran seguir el encuentro por internet, el duelo estará disponible de manera gratuita a través de la aplicación oficial y la página web de Latina Televisión. Asimismo, la Confederación Sudamericana de Vóley transmitirá el partido en su canal oficial de YouTube. El minuto a minuto también podrá seguirse en Infobae Perú.

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El horario de inicio es las 15:00 horas en territorio peruano, este martes 8 de septiembre de 2026.

Cómo llega Perú

Perú buscará cambiar su reciente historia ante Argentina cuando se midan por el Sudamericano de Vóley 2026. La Blanquirroja llega después de tres derrotas en la Copa Salta y con varias ausencias. (FPV)

El seleccionado nacional arriba al debut con un balance negativo reciente. A fines de agosto, la escuadra dirigida por Rizola participó en la Copa Salta de Vóley 2026, un cuadrangular amistoso de preparación disputado en suelo argentino, donde cayó en los tres compromisos que sostuvo ante las Panteras. Ese resultado se suma a un desempeño irregular que la Blanquirroja ya había evidenciado en la Copa Sudamericana previa al certamen.

Con ese antecedente, el plantel viajó a Río de Janeiro con la intención de dejar atrás ese traspié y arrancar el torneo oficial con una victoria. Para este Sudamericano, el cuerpo técnico convocó una nómina de 14 jugadoras. Entre las ausentes figuran Karla Ortiz, Thaisa Mc Leod y Diana de la Peña, quienes no fueron incluidas en la lista definitiva.

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El fixture completo de Perú en la fase de grupos es el siguiente:

Perú vs. Argentina — martes 8 de septiembre, 15:00 horas

Perú vs. Brasil — miércoles 9 de septiembre, 18:00 horas

Perú vs. Venezuela — jueves 10 de septiembre, 15:00 horas

Perú vs. Colombia — sábado 12 de septiembre, 20:30 horas

Perú vs. Chile — domingo 13 de septiembre, 19:00 horas---

Cómo llega Argentina

Argentina llega al debut del Sudamericano 2026 con tres victorias sobre Perú y triunfos ante Chile en la Copa Salta. Las Panteras buscarán trasladar ese buen momento al duelo en Río de Janeiro. (FiVa)

Las Panteras se presentan al debut con mayor confianza que su rival. El combinado argentino, ahora bajo la conducción de Facundo Morando —quien anteriormente dirigió a Alianza Lima—, aprovechó los encuentros preparatorios de la Copa Salta para afianzar su juego y llegar con ritmo al torneo oficial.

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En esa serie de amistosos, Argentina no solo superó a Perú en las tres ocasiones que se enfrentaron, sino que también cosechó triunfos ante Chile, lo que le permitió llegar al Maracanãzinho con una dinámica positiva.

El conjunto albiceleste buscará imponer esa solidez desde el primer partido y consolidarse como uno de los candidatos al título en un torneo en el que también participan Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. Las seis selecciones competirán por los tres cupos directos al Mundial de Vóley Femenino 2027 y por posicionarse en la carrera clasificatoria hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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