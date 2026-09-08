PISA 2025: Perú cae 9 puntos en Matemática y 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico

Tres estudiantes observan un informe con una gráfica descendente que señala un bajo porcentaje en la prueba PISA 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Perú obtuvo 382 puntos en Matemática, nueve menos que los 391 puntos registrados en PISA 2022. La caída fue estadísticamente significativa y ubicó al país en el quinto lugar entre las 13 naciones latinoamericanas participantes, por detrás de Uruguay, Chile, México y Costa Rica.

Los datos surgen del informe “¿Cómo le fue a América Latina en PISA 2025?”, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo, de Argentinos por la Educación, a partir de los resultados publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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PISA es una evaluación internacional que se aplica a estudiantes de 15 años y busca medir no solo cuánto conocimiento han adquirido, sino también su capacidad para utilizarlo en situaciones nuevas. Evalúa tres áreas: Lectura, Matemática y Ciencias, y en cada edición una de ellas es analizada con mayor profundidad. En 2025, el foco estuvo puesto en Ciencias, como había ocurrido anteriormente en 2006 y 2015.

En esta edición participaron 91 países y economías, entre ellos 38 miembros de la OCDE. América Latina estuvo representada por 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

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Una infografía detalla la baja en los puntajes de estudiantes peruanos en Matemática, Lectura y Ciencias respecto al año 2022. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matemática: 7 de cada 10 están por debajo del nivel mínimo

El resultado más preocupante para Perú se registró en Matemática. De acuerdo con el gráfico de niveles de desempeño, 40% de los estudiantes peruanos se ubicó por debajo del Nivel 1a y otro 30% en el Nivel 1a.

Esto significa que, en conjunto, 70% quedó por debajo del Nivel 2, que PISA considera el umbral mínimo de competencia.

Solo alrededor de tres de cada diez estudiantes peruanos alcanzaron el Nivel 2 o alguno de los niveles superiores.

Un gráfico expone el nivel de desempeño en matemáticas de estudiantes de países latinoamericanos en comparación con los promedios regional y de la OCDE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación peruana se dio en un contexto regional igualmente complejo. En Matemática, ningún país latinoamericano registró una mejora estadísticamente significativa respecto de 2022. Por el contrario, cinco países tuvieron retrocesos significativos: Argentina (-11 puntos), Guatemala (-10), Chile (-9), Perú (-9) y México (-7).

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Los resultados de la región quedaron muy por debajo del promedio de la OCDE, que alcanzó 463 puntos.

Uruguay encabezó América Latina con 405 puntos, seguido de Chile con 403 y México con 388. Costa Rica obtuvo 387, mientras que Perú alcanzó 382.

En el extremo inferior se ubicaron Paraguay y Guatemala, ambos con 334 puntos, y República Dominicana, con 339.

Los datos muestran además que el promedio latinoamericano, de 370 puntos, quedó 93 puntos por debajo del promedio de la OCDE.

Para Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, los resultados muestran que las dificultades en Matemática no corresponden únicamente a un país, sino que forman parte de un problema educativo regional.

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Volman señala que la crisis en Matemática afecta a toda América Latina, con más de la mitad de los estudiantes por debajo del nivel mínimo en los países mejor posicionados. Sin embargo, destaca que algunos países lograron mejorar en Ciencias, demostrando que el retroceso puede revertirse.

“Necesitamos aprender de las experiencias de países que lograron revertir la tendencia negativa y construir políticas educativas sostenidas en el tiempo, con el máximo nivel de compromiso de gobiernos, docentes, familias, organismos internacionales y sociedad civil”, consideró.

Lectura: Perú cae 18 puntos respecto de 2022

La situación tampoco fue favorable en Lectura. Perú obtuvo 390 puntos, frente a los 408 registrados en PISA 2022. La caída fue de 18 puntos, una de las más altas de la región y estadísticamente significativa.

En el ranking latinoamericano, Perú ocupó el séptimo lugar.

Chile volvió a liderar la región con 436 puntos, seguido de Uruguay, con 423, y Costa Rica, con 416. Brasil alcanzó 408 puntos y México, 408. Colombia obtuvo 398 y Perú, 390.

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El promedio de los países de la OCDE fue de 461 puntos, mientras que el promedio latinoamericano se ubicó en 389.

El gráfico de desempeño muestra que en Perú 27% de los estudiantes se ubicó por debajo del Nivel 1a y 31% en el Nivel 1a. Aproximadamente 58% no alcanzó el Nivel 2, mientras que 42% se ubicó en los niveles 2, 3 y 4. El porcentaje que llegó a los niveles más altos fue reducido.

Un gráfico compara el porcentaje de desempeño en lectura de estudiantes en trece países de América Latina con los promedios regionales y de la OCDE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prueba evalúa la capacidad para localizar información, comprenderla, relacionarla, interpretarla y utilizarla para resolver situaciones.

Entre 2022 y 2025, ningún país latinoamericano mejoró significativamente en Lectura. Seis registraron retrocesos estadísticamente significativos, entre ellos Perú.

Ciencias: Perú obtiene 406 puntos

En Ciencias, área que fue el foco principal de PISA 2025, Perú obtuvo 406 puntos, dos menos que los 408 alcanzados en 2022.

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El resultado ubicó al país en el séptimo lugar de América Latina.

Uruguay encabezó la región con 445 puntos, seguido de Chile con 442 y Costa Rica con 424. Colombia alcanzó 416, México 414 y Brasil 409. Perú quedó inmediatamente después, con 406.

El promedio de la OCDE fue de 482 puntos, mientras que el promedio latinoamericano se ubicó en 399.

Al observar la evolución regional, Perú perdió dos puntos, Costa Rica mejoró 13 puntos, El Salvador avanzó 12 y Uruguay nueve o 10 puntos, según la presentación de la tabla. En sentido contrario, Guatemala cayó 22 puntos, Paraguay 13 y Argentina 13.

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Los resultados no muestran un comportamiento uniforme en América Latina. Hay países que lograron mejorar aun dentro de un escenario regional marcado por dificultades.

Un gráfico de barras detalla la distribución porcentual de los estudiantes en Ciencias por niveles de desempeño en países de América Latina y la OCDE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué significa estar por debajo del nivel 2

Uno de los indicadores más importantes de PISA no es únicamente el puntaje promedio, sino el porcentaje de estudiantes que logra alcanzar el Nivel 2.

Este nivel es considerado por PISA como el punto de partida para demostrar las competencias básicas que se esperan de un estudiante de 15 años.

En Matemática, 70% de los estudiantes peruanos quedó por debajo de ese umbral.

En Lectura, la proporción fue de aproximadamente 58%.

Esto permite observar que el problema no se limita a un grupo reducido de estudiantes con dificultades, sino que alcanza a una mayoría en las competencias evaluadas.

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En Matemática, además, la distancia respecto de los países de mejor desempeño de la región siguió siendo considerable. Uruguay consiguió que 57% de sus estudiantes alcanzara al menos el nivel mínimo, mientras que Chile llegó a aproximadamente 41% y México, a 31%. En Perú, solo alrededor de tres de cada diez estudiantes llegaron al Nivel 2 o superior.

Perú sigue lejos del promedio de la OCDE

La comparación internacional permite dimensionar la brecha. En PISA 2025, el promedio de los países de la OCDE fue de 463 puntos en Matemática, 461 en Lectura y 482 en Ciencias.

Perú alcanzó:

382 puntos en Matemática, 81 puntos menos que la OCDE.

390 puntos en Lectura, 71 puntos menos.

406 puntos en Ciencias, 76 puntos menos.

La diferencia muestra que el desafío peruano no es únicamente mejorar posiciones dentro de América Latina, sino también reducir una brecha considerable respecto de los sistemas educativos con mejores resultados.

La OCDE ya había advertido, en su análisis sobre Perú, que una parte importante de los estudiantes de 15 años no alcanzaba las competencias básicas. En PISA 2022, dos tercios de los estudiantes peruanos se encontraban por debajo del Nivel 2 en Matemática.

Una infografía de Infobae detalla que Perú obtuvo resultados por debajo del promedio de la OCDE en Matemática, Lectura y Ciencias en la evaluación PISA 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retroceso de 2025 rompe una tendencia positiva en Perú

Los resultados de 2025 también deben analizarse considerando la trayectoria anterior.

Perú había mostrado avances durante los últimos ciclos de PISA. En 2022, por ejemplo, obtuvo 391 puntos en Matemática, 408 en Lectura y 408 en Ciencias. En comparación con 2009, había logrado mejoras en las tres áreas.

El informe nacional de PISA 2022 mostraba que el porcentaje de estudiantes peruanos que alcanzaba al menos el Nivel 2 había aumentado respecto de los primeros ciclos de participación. Sin embargo, incluso entonces la mayoría seguía por debajo de ese umbral: 66,2% en Matemática, 50,4% en Lectura y 52,6% en Ciencias.

Los resultados de 2025 plantean ahora una señal de alerta porque el retroceso se concentra especialmente en Matemática y Lectura.

En Ciencias, en cambio, la caída fue menor y debe observarse en un contexto regional donde algunos países sí consiguieron avances.

Una crisis que trasciende a Perú

Los resultados de PISA 2025 muestran que el problema educativo no es exclusivo de Perú. En Matemática, ningún país latinoamericano consiguió mejorar significativamente frente a 2022. Incluso los países que lideran la región tienen una proporción elevada de estudiantes que no llega al nivel mínimo.

En Ciencias hubo un escenario diferente: Costa Rica, El Salvador y Uruguay lograron mejoras significativas. Esto muestra que el retroceso no necesariamente es inevitable y que existen experiencias dentro de la región que pueden ser estudiadas.

En conjunto, los resultados latinoamericanos oscilaron entre 337 y 436 puntos en Lectura, 334 y 405 en Matemática y 351 y 445 en Ciencias.

Una infografía de Infobae detalla que el 70% de los estudiantes de 15 años en Perú no alcanzó el nivel mínimo en matemática durante la prueba PISA 2025 de la OCDE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chile, Uruguay y Costa Rica aparecen entre los sistemas con mejores desempeños generales, mientras que Guatemala, República Dominicana y Paraguay concentran los resultados más bajos.

Martín Nistal, director del Observatorio de Argentinos por la Educación y coautor del informe, resaltó la distancia que mantiene América Latina respecto de los resultados internacionales.

“Los resultados obtenidos en Matemática en la región siguen mostrando un rezago importante respecto al resto de países del mundo. Potenciar los aprendizajes fundamentales es crucial para el desarrollo de los países de Latinoamérica”, afirma Nistal.