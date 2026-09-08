Fiscalía investiga presuntos abusos sexuales en el albergue municipal Casa de los Petisos

Un reportaje de 'Día D' expone graves denuncias de presuntos abusos sexuales y negligencia entre menores en el albergue municipal 'La Casa de los Petisos'. La Fiscalía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.| Video: ATV

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La Cuarta Fiscalía de Familia de Lima investiga presuntas negligencias u omisiones de funciones en la atención de denuncias sobre actos de connotación sexual entre menores alojados en la Casa de los Petisos, un albergue infantil administrado por la Municipalidad de Lima. La pesquisa busca establecer si las autoridades del centro activaron los protocolos correspondientes y si existió algún intento de ocultar los hechos.

De acuerdo con información del programa Día D de ATV, la investigación fiscal se centra en episodios que habrían ocurrido durante 2025 y en las medidas adoptadas por el personal responsable del albergue, ubicado en el Cercado de Lima.

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La Casa de los Petisos fue fundada el 31 de octubre de 1983, tras la muerte de un niño lustrabotas conocido como “Petiso”. El centro recibe a menores en situación de abandono y funciona bajo la asistencia social municipal.

Casa de los Petisos, bajo investigación por alertas sobre actos sexuales entre menores | Foto: Día D

Denuncia anónima motivó la visita del Ministerio de la Mujer

El expediente fiscal citado por el programa señala que el 1 de agosto de 2025 personal del programa Warmi Ñan, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, acudió al albergue tras recibir una llamada anónima. La alerta advertía sobre presuntos abusos físicos y sexuales atribuidos a un adolescente de 15 años contra otros menores de 10 y 12 años.

Durante esa visita, el personal solicitó conversar con dos adolescentes de 14 y 15 años. Anderson Giovanni Alfaro, quien entonces era jefe del área de Centros de Atención Integral, declaró ante la Fiscalía que tomó conocimiento de los hechos a partir de aquella intervención.

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No obstante, un extrabajador municipal, Ariel Arévalo, sostuvo que comunicó una alerta sobre presuntos tocamientos antes de la llegada del personal del programa Warmi Ñan. Arévalo, fisioterapeuta que trabajó en el complejo asistencial donde funcionaba el albergue entre 2019 y octubre de 2025, afirmó que un menor le relató que otro niño llevaba a los más pequeños a la biblioteca y los tocaba.

El extrabajador señaló que trasladó su preocupación a su jefe inmediato y luego conversó con Alfaro Espichán. Según su versión, ese diálogo ocurrió entre la quincena y finales de julio de 2025, antes de la supervisión del 1 de agosto.

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“Mi preocupación fue qué hacemos en el servicio”, declaró Arévalo en el reportaje. También indicó que recibió como respuesta que continuaran con normalidad y que las autoridades se encargarían del asunto.

Investigación fiscal revisa denuncias de presuntos abusos en albergue municipal de Lima| Foto: Día D

Denuncias en la mira

La documentación fiscal señala que el 4 de agosto de 2025, un psicólogo del centro informó que la versión sobre los presuntos tocamientos había sido confirmada. El menor afectado habría referido que no habló antes por temor a sufrir agresiones de parte del adolescente señalado.

Dos días después, el 6 de agosto de 2025, el Ministerio Público realizó una visita inopinada a la Casa de los Petisos. A partir de esa intervención comenzó la investigación que continúa en curso.

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El expediente también contiene testimonios de tutoras que señalaron que el adolescente involucrado presentaba problemas psiquiátricos.

El reportaje también dio cuenta de otro hecho denunciado en la comisaría de Monserrat el 10 de junio de 2026. La denuncia fue presentada por el propio Vásquez Chicoma y se refiere a la declaración de un adolescente de 14 años, quien afirmó haber sido víctima de actos de connotación sexual por parte de otro menor de 13 años en las noches del 22 y 23 de mayo.

De acuerdo con el documento policial mencionado, el administrador indicó que había tomado conocimiento de la denuncia días antes, aunque acudió a formalizarla el 10 de junio. Ese lapso forma parte de los elementos que podrían ser evaluados por las autoridades competentes.

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Raúl Fernández, jefe de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Lima, afirmó que la comuna facilitará las investigaciones y aseguró que se aplicarán sanciones si se determinan responsabilidades administrativas.