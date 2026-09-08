Carlos Zambrano rompió su silencio por penal cobrado en Sport Boys vs Sport Huancayo: “Equivocarse con la tecnología es ser descarados”

Carlos Zambrano rompió su silencio por penal cobrado en Sport Boys vs Sport Huancayo.

Guardar

Sport Boys se fue con las manos vacías en su visita a Sport Huancayo, tras perder 2-1 en la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, un partido marcado por jugadas polémicas que incidieron en el resultado final.

Carlos Zambrano expresó su malestar por el penal sancionado tras una supuesta infracción suya sobre Daniel Porozo. El zaguero publicó un extenso descargo en una historia de Instagram y cuestionó tanto la decisión del árbitro Daniel Ureta como la intervención de Fernando Legario desde el VAR.

PUBLICIDAD

“Después del último fin de semana y pensando en frío, creo que era difícil declarar con la calentura del momento tras nuestro partido en Huancayo. Luego de revisar todas las imágenes posibles del penal que nos cobraron —con el árbitro FIFA Daniel Ureta y Fernando Legario en el VAR—, y también la jugada del posible gol de Urruti, que, si no hubiera sido gol, debió cobrarse como penal por la mano que tampoco vieron, queda claro que el club fue perjudicado”, expresó en primera instancia.

Revive las mejores jugadas y los goles del vibrante partido entre Sport Huancayo y Sport Boys. Un encuentro que se definió con un polémico penal a favor del equipo local, sellando el 2-1 final. - L1 Max

El ‘Kaiser’ reveló que dialogó con el juez principal dentro del campo de juego y se mostró desconcertado por su respuesta. “Lamentablemente, no entiendo cómo dentro del campo, Daniel me confirmó que desde el VAR le dijeron rápidamente que sí era penal. Lo raro es que tomaron la decisión enseguida, pero él nunca quiso ir a revisar la jugada, me dijo que la revisaban después. Sin embargo, en la otra área nunca la revisaron”, precisó.

PUBLICIDAD

Carlos Zambrano apuntó a que la herramienta tecnológica debió estar disponible para revisar con mayor detenimiento las dos acciones que, desde su perspectiva, afectaron a Sport Boys. “Entiendo que las personas pueden equivocarse, pero equivocarse teniendo el VAR y toda la tecnología disponible ya es ser descarados”, escribió.

El futbolista elevó el tono en el cierre de su descargo y pidió explicaciones públicas de los responsables de la decisión. “Me gustaría que Ureta y Legario salieran a dar explicaciones después de actuar de una manera tan sinvergüenza”.

La historia de Carlos Zambrano en Instagram por el arbitraje y el penal cobrado en Sport Huancayo vs Sport Boys.

¿Qué dijeron desde el VAR por el penal de Carlos Zambrano?

El análisis difundido por el VAR en redes sociales sobre la jugada sostuvo que Carlos Zambrano se desentendió de la pelota y desplazó a Daniel Porozo con un empujón. La revisión concluyó que Daniel Ureta acertó al sancionar el penal y que no correspondía aplicar una medida disciplinaria.

PUBLICIDAD

En los audios de la revisión, el encargado del VAR, Fernando Legario, validó inicialmente la sanción. “Tiro, bien”, dijo. James Huamaní, quien cumplía funciones de AVAR, coincidió en la interpretación de la acción. “Lo empuja, con el brazo derecho”, señaló.

Legario pidió repetir la escena para determinar si la pelota estaba al alcance de los jugadores. “A ver. Va la pelota, la pelota no está en disputa. Va y lo desplaza con el brazo, ¿no?”, consultó. “Sí, lo empuja”, respondió Huamaní. Luego, el VAR solicitó otra toma: “Pásame la más clara, la de acá”.

PUBLICIDAD

“Program, Daniel. Estamos revisando”, indicó el AVAR. Después de observar una repetición, Legario ratificó su evaluación: “La otra. Esa, ahí está, ese es. Va, va. Sí, correcto. Correcto. Va, ¿ves? Mira, mira. El jugador no juega el balón”.

“Nunca juega”, afirmó Huamaní. Legario completó la comunicación con Ureta: “Desplaza. El jugador viene en velocidad, lo desplaza, no juega el balón nunca. Daniel, correcta decisión. El jugador nunca juega el balón. Va a empujar al jugador, claramente, como tú lo ves en la cancha”.

El AVAR identificó a Carlos Zambrano como el futbolista involucrado antes de que se cerrara el chequeo. “El número 3, Zambrano”.

Se difundieron los audios con el diálogo en el sistema de videoarbitraje sobre la polémica jugada del 'Kaiser'. (Video: L1 MAX)