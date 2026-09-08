ASPPA llegó a albergue de Chaclacayo tras llamado de Magaly Medina y lleva comida y medicina para los animales: “No están solos, esto es crueldad”

Magaly Medina cuestionó la actuación de la Municipalidad de Chaclacayo luego de que las animalistas denunciaran que esperaron desde las 7:30 a. m. al personal que debía llegar a las 8:00 a. m.. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Durante la emisión del 7 de septiembre, Magaly Medina retomó el caso del albergue ‘La Retama’ y destacó la participación de la Asociación Peruana de Protección a los Animales (ASPPA) en la atención de los perros y gatos. La conductora explicó que, ante la situación encontrada en el lugar, la organización animalista decidió acudir con diferentes tipos de donaciones.

“Ante la desidia de la municipalidad, la Asociación Peruana de Protección a los Animales, ASPA, en coordinación con nuestro programa, llegaron hasta Chaclacayo cargada de todo tipo de donaciones para estas mascotas”, relató la voz en off del informe de Magaly TV La Firme.

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La ayuda no consistió únicamente en alimentos comunes. Las representantes llevaron productos destinados a animales que necesitaban una alimentación especial debido a sus problemas de salud. Una de las integrantes de la organización explicó ante las cámaras qué tipo de ayuda habían llevado.

Magaly Medina pide ayuda para animales de albergue y ASPPA llega con alimentos y medicamentos. Captura: Magaly TV La Firme.

“Hemos traído alimento medicado, precisamente para daño renal, daño hepático, digestivo, porque estos animalitos sí, definitivamente tienen esos daños”, señaló la directora del centro, Ángela Sánchez. De esta manera, la intervención de ASPPA buscó atender algunas de las necesidades más urgentes de las mascotas que permanecían en el albergue.

“No está sola. No está sola. Ellos no están solos. Y ustedes también, porque se necesita valor para lo que están haciendo, ¿ok? No está sola”, expresó la animalista.

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Magaly Medina pide ayuda para animales de albergue y ASPPA llega con alimentos y medicamentos. Captura: Magaly TV La Firme.

Animalistas llevaron medicamentos y atendieron a las mascotas

La jornada permitió que las integrantes de ASPPA ingresaran al lugar y comenzaran con diferentes labores de atención para los animales. Las imágenes mostradas en televisión permitieron observar a las animalistas aplicando antipulgas a los perros y entregándoles alimentos y snacks como parte de la jornada.

El informe de Magaly Medina destacó especialmente la reacción de las mascotas frente a las personas que llegaron para ayudarlas. “Pudimos ver el inmenso cariño con el que les aplicaban sus antipulgas. Los perritos, sumamente cariñosos y agradecidos, se mostraban felices de la vida al recibir sus snacks como premio”, narró.

La escena mostró un contraste entre la preocupación por las condiciones del lugar y la respuesta de los animales ante las personas que llegaron con alimentos y cuidados. Las representantes de la organización también tuvieron que tomar en cuenta el delicado estado de salud de algunas mascotas antes de realizar determinados procedimientos.

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De acuerdo con lo expuesto durante el informe, varios animales estaban débiles y enfermos, por lo que la prioridad debía ser su recuperación. Magaly explicó posteriormente que incluso algunos de los perros no podían ser bañados inmediatamente debido a su estado. “Ni siquiera han podido bañarlos porque muchos están muy, muy enfermos, muy débiles. Qué pena me da”, comentó la conductora.

Magaly Medina pide ayuda para animales de albergue y ASPPA llega con alimentos y medicamentos. Captura: Magaly TV La Firme.

ASPPA denuncia “crueldad animal” en el albergue

La ayuda entregada por ASPPA estuvo acompañada de un reclamo directo hacia las autoridades.

Luego de recorrer el lugar y observar las condiciones en las que permanecían los animales, una de las representantes calificó la situación como un caso de crueldad animal y cuestionó la actuación de la municipalidad. “Esto es crueldad animal. ¿Dónde estuvo la municipalidad? ¿Dónde estuvo fiscalización? Esto es inhumano, es insalubre”, manifestó.

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Magaly Medina pide ayuda para animales de albergue y ASPPA llega con alimentos y medicamentos. Captura: Magaly TV La Firme.

La representante sostuvo además que la situación debía ser atendida por la autoridad municipal. “Definitivamente esto es competencia de la municipalidad”, afirmó. El reclamo no se limitó a la limpieza del espacio. Para las animalistas, la intervención debía incluir medidas destinadas a garantizar la salud y seguridad de las mascotas.

Por ello, hicieron un llamado directo al alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria. “Y hacemos un llamado nuevamente al alcalde de Chaclacayo para que por favor, por favor, que venga a ayudarlos”, expresó la representante.

Magaly Medina pide ayuda para animales de albergue y ASPPA llega con alimentos y medicamentos. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona que solo se limpie el albergue

Aunque la municipalidad finalmente envió personal para realizar labores de limpieza, Magaly Medina consideró que esa acción por sí sola no resolvería el problema.

Magaly Medina pide ayuda para animales de albergue y ASPPA llega con alimentos y medicamentos. Captura: Magaly TV La Firme.

Para la conductora, el estado de los animales exige medidas adicionales y un plan que permita garantizar su recuperación. “Pero haciendo limpieza a ese albergue tampoco se soluciona nada. Esos perros tienen que ser llevados a un albergue, tienen que ser dados en adopción”, sostuvo.

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La periodista explicó que antes de buscarles nuevos hogares, las mascotas necesitan recuperar su salud. “Pero primero, como dicen las animalistas, hay que curarlos, porque están todos enfermos y débiles”, añadió.

Magaly Medina pide ayuda para animales de albergue y ASPPA llega con alimentos y medicamentos. Captura: Magaly TV La Firme.

El futuro de los perros y gatos sigue siendo una preocupación

La atención proporcionada por ASPPA representa una ayuda inmediata, pero el problema de fondo continúa pendiente. Los animales necesitan recuperarse y posteriormente encontrar espacios donde puedan permanecer en mejores condiciones.

Magaly Medina insistió en que el objetivo final debería ser que estas mascotas puedan ser trasladadas a lugares adecuados y, posteriormente, encontrar personas dispuestas a adoptarlas. “Esos perros tienen que ser llevados a un albergue, tienen que ser dados en adopción”, reiteró.

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Magaly Medina pide ayuda para animales de albergue y ASPPA llega con alimentos y medicamentos. Captura: Magaly TV La Firme.