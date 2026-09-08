Callao prepara estatua monumental de León XIV que alcanzará los 14 metros de altura

El monumento se instalará en el parque Gaelito, un espacio que rinde homenaje a un niño que murió al intentar rescatar a su hermana durante un incendio (Créditos: TVPerú)

Guardar

El Callao prepara una escultura monumental del papa León XIV con motivo de su próxima visita al Perú. La obra tendrá una altura total de 14 metros y, de acuerdo con la Municipalidad Provincial del Callao, se convertirá en la representación más grande del pontífice en territorio nacional.

La estructura será instalada en el parque Gaelito, un espacio que lleva el nombre de un niño considerado símbolo del distrito por su acto de valentía durante un incendio ocurrido en el jirón Loreto. El menor ingresó al inmueble para rescatar a su hermana y perdió la vida durante el intento. Por ello, la colocación de la figura religiosa tendrá un significado especial para la comunidad chalaca.

PUBLICIDAD

La propuesta recibió la aprobación del concejo municipal durante una sesión realizada la semana pasada. La iniciativa también cuenta con el respaldo de una empresa privada, que realizará una donación destinada a financiar la construcción del monumento.

La arquitecta y vocera de la comuna chalaca, Jana Ramírez, señaló a TVPerú que la escultura tendrá 10 metros de altura, mientras que los cuatro metros restantes corresponderán al pedestal. El diseño contempla medidas especiales para garantizar su estabilidad ante las condiciones climáticas de la zona.

La escultura tendrá un acabado similar al mármol e iluminación nocturna, elementos que buscan resaltar su presencia en el parque - Créditos: EFE/Captura de pantalla de TVPerú.

La estructura incorporará tubos de acero como refuerzo y estará preparada para soportar vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Además, contará con una cobertura de fibra de vidrio y un acabado similar al mármol, con el objetivo de otorgarle una apariencia acorde con la importancia del monumento.

PUBLICIDAD

El proyecto también contempla un sistema de iluminación para destacar la figura durante las noches. La municipalidad informó que se trabaja en distintos circuitos lumínicos que permitirán mejorar la visibilidad del monumento y generar un espacio atractivo para los visitantes.

La comuna estima que la obra estará concluida en aproximadamente dos meses. Una vez culminada, las autoridades esperan que el monumento se convierta en un nuevo punto de interés para quienes recorran el primer puerto y para visitantes procedentes de otros distritos de Lima y del resto del país.

El monumento será instalado en el parque Gaelito, un espacio que homenajea a un menor que murió al intentar salvar a su hermana de un incendio - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

La iniciativa forma parte de los preparativos que se desarrollan en distintas zonas del territorio nacional ante la llegada del sumo pontífice. En el caso del Callao, la municipalidad busca aprovechar esta coyuntura para fortalecer el atractivo turístico de la provincia constitucional y poner en valor un espacio vinculado con la historia de Gaelito.

PUBLICIDAD

Con la culminación del proyecto, el parque tendrá un nuevo elemento de interés para residentes y turistas. La monumental figura de León XIV será acompañada por iluminación nocturna y se integrará a la oferta de lugares que el Callao busca impulsar para recibir a quienes lleguen al distrito durante los próximos meses.

Visita del papa León XIV al Perú

El papa León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026, una fecha que millones de católicos ya tienen marcada en sus calendarios tras la confirmación oficial de su visita por parte del Vaticano.

La Santa Sede confirmó que el recorrido del pontífice incluirá cuatro ciudades peruanas: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Estas localidades formarán parte de una agenda cuyo detalle todavía no ha sido establecido de manera oficial. Las autoridades nacionales y eclesiásticas continúan con la coordinación de las actividades previstas para recibir al líder de la Iglesia católica.

PUBLICIDAD