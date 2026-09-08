Perú

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

El exparlamentario, crítico de los exfuncionarios que perciben sueldos estatales, volvió al Legislativo como personal de confianza tras no obtener un escaño

El congresista Alejandro Cavero fue retirado entre insultos del Museo de Arte de Lima.
Alejandro Cavero volvió a trabajar en el Congreso como asesor coordinador en la oficina del presidente del Senado, Miguel Torres, de Fuerza Popular
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El extercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero, volvió a la institución para trabajar en la oficina del titular del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), cargo por el que recibió una remuneración de 15.334,28 soles, según información del portal de Transparencia.

El exlegislador figura en los registros como asesor coordinador, un puesto de confianza encargado de articular la relación política y técnica entre un legislador, su bancada, las comisiones parlamentarias y otras instituciones del Estado.

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Su retorno al Legislativo se produce después de que fuera un crítico tenaz de los llamados ‘caviares’ (expresión despectiva empleada para aludir a sectores de izquierda de clase media y alta), a quienes ha descrito como personas de “doble cara (...) que necesitan que el Estado los mantenga”.

Cavero, quien también sostuvo que un exfuncionario del Estado debe “ponerse a buscar un trabajo”, anunció en junio pasado su renuncia a la militancia de Avanza País, formación con la que postuló sin éxito a la Cámara de Diputados y que no superó la valla electoral.

El retorno de Cavero al Legislativo contrasta con sus críticas previas a exfuncionarios y a los llamados “caviares”, a quienes cuestionó por depender del Estado
El retorno de Cavero al Legislativo contrasta con sus críticas previas a exfuncionarios y a los llamados “caviares”, a quienes cuestionó por depender del Estado

Infobae conoció este lunes que, además del monto consignado en Transparencia, el exparlamentario recibió otros pagos depositados directamente en su cuenta: 2.100 soles por alimentación y 2.800 soles adicionales.

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Semanas atrás se hicieron virales unas imágenes en las que ue abordado en los exteriores del Palacio Legislativo por un transeúnte que lo cuestionó por volver a trabajar en el Congreso, ante lo cual evitó responder y continuó su ingreso al recinto.

Durante su paso por el Congreso unicameral, Cavero estuvo involucrado en varias controversias, entre ellas la elaboración, en 2022, del informe que recomendó archivar la denuncia constitucional contra el efímero expresidente Manuel Merino y sus exministros por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, una decisión que fue cuestionada por los familiares de las víctimas y sectores de la oposición.

En diciembre de 2024, además, protagonizó un altercado durante una fiesta en el Museo de Arte de Lima (MALI), donde fue retirado por personal de seguridad tras un incidente con asistentes, episodio que motivó pedidos para que la Comisión de Ética evaluara su conducta.

En desarrollo.

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