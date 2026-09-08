Partidos exigen al JNE fijar postura sobre intento de Rafael López Aliaga de reelegirse pese a prohibición

Rafael López Aliaga, con gorra y polo azul, se dirige a un micrófono, mientras que una imagen en círculo muestra a Burneo con gafas y una banda bicolor, también hablando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Catorce agrupaciones políticas dieron un plazo de tres días hábiles al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que resuelva si Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Renovación Popular, puede recibir la credencial de alcalde de Lima en caso de que su lista gane las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En la moción, que obtuvo 14 votos a favor y uno en contra (Renovación Popular), se advierte que “existe un grave vacío interpretativo por parte del pleno del JNE, que genera una profunda incertidumbre jurídica” respecto de la procedencia de entregar credencial de alcalde a candidatos electos en 2022 que ahora postulan como primer regidor. Los firmantes advierten que esa situación “afectaría el derecho de la ciudadanía de emitir un voto plenamente informado”.

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“Instamos al Pleno del JNE para que, en un plazo perentorio e impostergable de 03 días hábiles, emita un pronunciamiento vinculante y definitivo, que precise si resulta legalmente procedente que los alcaldes electos el año 2022 reciban credencial de alcalde en el presente proceso. Esto considerando la prohibición constitucional expresa de relección inmediata de alcaldes, a fin de que, sobre la base de dicho pronunciamiento, se continúe con las negociaciones correspondientes a las reglas para el debate”, se lee en el documento.

Un documento suscrito por varios partidos políticos peruanos solicita al Jurado Nacional de Elecciones una resolución sobre la reelección de alcaldes para los comicios de 2026.

Votaron a favor del planteamiento Visión Perú, Podemos Perú, Pueblo Consciente, Partido Patriótico del Perú, Partido Popular Cristiano, Somos Perú, Demócrata Verde, APRA, FREPAP, Batalla Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso, Venceremos y Coalición Transformadora Tierra Verde.

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Como se mencionó, la única agrupación en contra fue el partido de López Aliaga, que calificó la iniciativa como un intento de coacción hacia el organismo electoral y dejó constancia de su rechazo en el acta de la reunión.

El origen de la controversia es la renuncia de Luis Rubio Idrogo, candidato de Renovación Popular a la alcaldía de Lima, presentada por “razones estrictamente personales”. Rubio encabezaba la lista del partido, mientras López Aliaga figuraba como primer regidor de la misma fórmula. Con esa salida, la agrupación quedó sin candidato formal al sillón municipal y, bajo el principio de que la votación municipal es por lista completa, correspondería a López Aliaga asumir la conducción del municipio si Renovación Popular gana los comicios, pese a que la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

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Presidente del JNE evita asegurar

El presidente del JNE, Roberto Burneo, se negó a garantizar que los alcaldes en funciones que postulan como primeros regidores y resulten ganadores en las urnas reciban de manera automática la credencial de burgomaestre en caso de que les corresponda asumir el cargo. La aclaración llegó tras una consulta directa sobre el destino de estas candidaturas, en momentos en que el proceso electoral atraviesa la etapa previa de calificación y resolución de tachas.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, descarta la existencia de la 'reelección encubierta' en Perú y aclara que los alcaldes en ejercicio pueden postular como regidores, ya que no existe una prohibición legal expresa. Sin embargo, señala que el JNE no se ha pronunciado respecto a si se les entregará la credencial para un nuevo periodo como burgomaestres. Video: JNE Media

Durante una conferencia de prensa, una periodista de RPP preguntó a Burneo si podía asegurar que los jurados electorales especiales proclamarían como alcalde al candidato que resulte electo bajo esta figura y le entregarían la acreditación correspondiente. El magistrado respondió que esa decisión no ha sido materia de debate por parte del pleno del tribunal electoral.

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“Eso no ha sido materia del debate, no ha sido materia del punto controvertido y no es el momento para definirlo, porque recién estamos en la etapa de calificación, de exclusión y de tacha”, explicó el funcionario.

Burneo insistió en que lo único que el pleno del JNE avaló, por mayoría, fue la posibilidad de que un alcalde en ejercicio se postule como regidor. Según su explicación, “en principio no hay en el Perú ninguna modalidad de reelección encubierta”, ya que ni la Constitución ni la ley contienen una prohibición expresa para que los burgomaestres en funciones participen como candidatos a regidores.

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