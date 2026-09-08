Perú

“¿Cómo hago para leer esa huev**a?”: ministro César Astudillo deja su micro abierto y se queja al exponer sobre criminalidad

El titular del Interior también pidió una “coca” y “chocolate helado” mientras aguardaba el inicio de la sesión reservada de la Comisión de Defensa del Senado

Durante una sesión del Senado sobre seguridad ciudadana, el ministro del Interior pidió pasar a una reunión reservada y, sin advertir que su micrófono seguía abierto, se quejó por la cantidad de documentos que debía leer
Guardar

El ministro del Interior, César Astudillo, protagonizó este lunes un singular momento durante una sesión del Senado al dejar abierto su micrófono y quejarse por la cantidad de documentos que debía leer, justo antes de que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno pasara a una sesión secreta.

Astudillo había sido citado por la comisión, presidida por el senador Francisco Calisto Giampietri, para informar sobre la situación de la seguridad ciudadana y las acciones previstas por su portafolio frente al avance del crimen organizado.

PUBLICIDAD

Al concluir su exposición inicial, Astudillo solicitó pasar a sesión reservada para responder las preguntas de los senadores, pedido que fue aceptado por Giampietri, quien anunció una breve suspensión para desalojar la sala y reanudar luego la reunión a puerta cerrada.

“El señor ministro está pidiendo una sesión secreta para hacerles respuestas a las preguntas, a lo cual vamos a acceder de acuerdo a lo especificado en el artículo 133 del Reglamento del Senado”, señaló.

Un hombre de traje gris sostiene un micrófono mientras señala con el dedo hacia una pantalla interactiva con cifras e infografías
El ministro del Interior de Perú, César Astudillo, señala un gráfico de estadísticas policiales durante su presentación en el Congreso. (Congreso de la República)

Sin embargo, durante la transición hacia la sesión secreta, Astudillo aparentemente no advirtió que su micrófono continuaba encendido y se le escuchó quejarse por la cantidad de material que debía revisar. “Oye, ¿y cómo hago para leer toda esa huev**a?”, consultó a su asistente.

PUBLICIDAD

Poco después, pidió una “coca” y “chocolate helado”, en un intercambio que quedó registrado en la transmisión oficial antes de que la señal se interrumpiera.

Previamente, Astudillo había expuesto sobre las nuevas modalidades adoptadas por las organizaciones criminales y señalara que delitos como la extorsión y el sicariato se encuentran entre los principales desafíos para la Policía Nacional (PNP).

“Las amenazas que tuvimos en nuestras épocas, en el caso de delitos como asaltos a bancos y secuestros, ya no se dan. Esos delitos mutaron”, afirmó.

Astudillo sostuvo que estas actividades dieron paso a delitos “mucho más rentables, como la extorsión y el sicariato”, modalidades que, según explicó, han ganado presencia en el escenario criminal del país.

El ministro César Astudillo sostiene un micrófono y señala hacia la derecha frente a dos pantallas con mapas y estadísticas de Perú
El ministro del Interior del Perú, César Astudillo, expone ante la Comisión de Defensa del Congreso sobre la expulsión de extranjeros y las medidas de seguridad ciudadana. (Congreso de la República)

También advirtió que las organizaciones delictivas recurren cada vez más a herramientas tecnológicas y satelitales, mientras que la PNP enfrenta limitaciones para responder a ese nivel de sofisticación. “Hay una brecha tecnológica bastante considerable”, reconoció.

Respecto de los homicidios, el ministro sostuvo que los registros de este año se mantienen en niveles similares a los del año pasado, aunque remarcó que las autoridades deben continuar trabajando para reducir su incidencia.

“Vemos que este año sí hay una diferencia, pero no es que nos ha sobrepasado los homicidios, no es que los homicidios han ensombrecido el país. Lo que pasa es que hay una percepción, eso es lo que tenemos, esa percepción mediática que nos ponen todos los días, pero no escudriñamos y no vemos estos números”, manifestó.

De igual modo, informó que el país cuenta con 1.346 comisarías y propuso que las Fuerzas Armadas asuman una mayor participación en la vigilancia de las fronteras para liberar efectivos policiales y destinarlos a reforzar la seguridad en las ciudades.

Las críticas contra Astudillo se intensificaron tras la masacre y el secuestro registrados en Trujillo (La Libertad), debido a que no se trasladó inicialmente a la zona y atribuyó su ausencia a una “situación familiar muy delicada”, aunque aseguró que coordinó desde Lima el operativo para ubicar al empresario minero víctima del ataque.

Temas Relacionados

César Astudilloperu-politicaCongreso de la RepúblicaSenado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados del Gana Diario de este domingo 6 de setiembre: números ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este domingo? Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados del Gana Diario de este domingo 6 de setiembre: números ganadores del último sorteo

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 7 de setiembre de 2026

¿Sentiste un temblor? Revisa en este EN VIVO los últimos sismos ocurridos en Perú hoy, lunes 7 de septiembre, según los reportes oficiales del IGP. Consulta la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 7 de setiembre de 2026

Joven de 18 años desaparece en Ñaña: cámaras lo habrían captado rumbo al Cercado de Lima

Edward James Pacheco Sono salió de su vivienda en Lurigancho-Chosica cerca de las 11 de la noche del domingo 6 de septiembre. Su familia pide revisar cámaras de seguridad para reconstruir la ruta que siguió

Joven de 18 años desaparece en Ñaña: cámaras lo habrían captado rumbo al Cercado de Lima

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

El exparlamentario, crítico de los exfuncionarios que perciben sueldos estatales, volvió al Legislativo como personal de confianza tras no obtener un escaño

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

¿Qué esconden los dibujos de Guamán Poma? Estudio los vincula con iglesias reales de los Andes construidas en el siglo XVI

Los trazos del cronista permitirían reconocer muros, fachadas, torres, cubiertas y materiales empleados en construcciones del siglo XVI, según un estudio publicado en Expresión Gráfica Arquitectónica

¿Qué esconden los dibujos de Guamán Poma? Estudio los vincula con iglesias reales de los Andes construidas en el siglo XVI
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

Alejandro Cavero se recicla en el Congreso y cobra más de S/15 mil como asesor del fujimorista Miguel Torres

Perú evalúa expulsiones masivas por barco y negocia su ejecución con Venezuela

López Aliaga insiste en que “la flojonaza y vaga de Dina Boluarte” gobernaba mejor que Keiko Fujimori

Óscar Arriola sobre lo que hará tras dejar la PNP: “Voy a seguir viviendo mi vida, rogando para que esto mejore”

María Luisa Carrillo, esposa del premier Luis Galarreta, cobra S/8.470 del Congreso como asesora de fujimorista

ENTRETENIMIENTO

Falleció Gastón Acurio Velarde a los 96 años, padre del chef Gastón Acurio y abuelo del tenista Ignacio Buse: “Te has ido y duele”

Falleció Gastón Acurio Velarde a los 96 años, padre del chef Gastón Acurio y abuelo del tenista Ignacio Buse: “Te has ido y duele”

Paula Arias quiere ver casada a Yahaira Plasencia con Luis Fernando Rodríguez: “Está enamoradísima, me encanta”

Óscar Junior se desmarca del gesto de su padre con la prensa y ofrece disculpas en nombre de él: "No justifico la acción"

Viviana Rivasplata se harta de la polémica que hay por el libro de Gisela Valcárcel: “Seguimos hablando de la misma tontería”

Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de ‘La Bella Luz’: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”

DEPORTES

Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut con la camiseta del Hapoel Beer Sheva en la liga de Israel

Así le fue a Adrián Ugarriza en su debut con la camiseta del Hapoel Beer Sheva en la liga de Israel

Kluiverth Aguilar regresó al fútbol tras 18 meses: el emotivo mensaje del lateral peruano tras su debut en la MLS Next Pro

Carlos Desio habla de la opción de ir a Alianza Lima tras despuntar con Sport Boys: “Si uno hace bien las cosas donde está se le abren las puertas”

Nolberto Solano suma a antiguo referente de la Premier League a su comando técnico en Pakistán con el propósito de reforzar aspectos defensivos

Antonio Rizola resalta la fortaleza de la selección de cara al Sudamericano de Vóley 2026: “Están comprometidas con el objetivo”