Sergio Baigorria dejó plantadas a animalistas en Chaclacayo y horas después manda personal a limpiar albergue: “Desde las 7:30 a. m.”

Magaly Medina cuestionó la actuación de la Municipalidad de Chaclacayo luego de que las animalistas denunciaran que esperaron desde las 7:30 a. m. al personal que debía llegar a las 8:00 a. m.. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La situación de decenas de perros y gatos que permanecen en un albergue de Chaclacayo volvió a generar preocupación y cuestionamientos hacia la municipalidad. Esta vez, el reclamo estuvo relacionado directamente con el alcalde Sergio Baigorria, quien, de acuerdo con el informe presentado por Magaly Medina en su programa, no acudió a una reunión previamente coordinada con representantes animalistas. Además, el personal de limpieza que había sido comprometido para atender el lugar tampoco llegó a la hora acordada.

El caso fue presentado en ‘Magaly TV La Firme’ este 7 de septiembre, cuando la conductora retomó la denuncia que su programa había realizado sobre las condiciones en las que se encontraban los animales de un albergue ubicado en la zona de Las Retamas. La preocupación aumentó luego de que las representantes de organizaciones animalistas acudieran nuevamente al lugar para verificar si la municipalidad había cumplido con las acciones que había prometido.

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Animalistas esperaron al alcalde Sergio Baigorria desde temprano y personal de limpieza llegó casi al mediodía. ATV/ Magaly TV La Firme.

Animalistas esperaron al alcalde Sergio Baigorria en Chaclacayo

Magaly Medina explicó que, tras el primer informe, las animalistas acudieron ante la Municipalidad de Chaclacayo para exigir que se asumiera la responsabilidad correspondiente frente a la situación de los animales.

“Íbamos al caso hablando de la Baigorria, del papá, el alcalde, el alcalde de Chaclacayo, que nosotros hicimos un informe el día jueves donde mostramos que había un albergue de una señora bastante irresponsable que no está calificada para tener un albergue y para tener treinta y nueve perros y dieciséis gatos, porque no les daba de comer, los tenía encerrados en medio de una basura impresionante”, explicó la conductora.

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Según el relato presentado en el programa, los animales se encontraban en condiciones preocupantes, por lo que las organizaciones dedicadas a su protección buscaron que la autoridad municipal interviniera. La conductora agregó que la Fiscalía había encargado a la municipalidad la protección de estos animales, por lo que las representantes esperaban una participación más activa de la comuna.

Animalistas esperaron al alcalde Sergio Baigorria desde temprano y personal de limpieza llegó casi al mediodía. ATV/ Magaly TV La Firme.

Sin embargo, Magaly cuestionó lo que ocurrió después de la primera visita del burgomaestre al lugar. “¿Qué hizo el papá de la Baigorria? Se fue un ratito, se tomó la foto, llevó unos kilos, unos sacos de comida para perros, unos kilos de comida para gato y se le olvidó. Se le olvidó y no quiere saber nada más”, afirmó.

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El siguiente paso fue coordinar una nueva reunión para conocer qué acciones concretas tomaría la municipalidad. Las animalistas llegaron al punto acordado y esperaron la presencia del alcalde. “La reunión era a las diez y lo que exigimos es que venga el señor alcalde. Señor Sergio Baigorria, lo estamos esperando”, expresó una de las representantes durante el informe.

Animalistas esperaron al alcalde Sergio Baigorria desde temprano y personal de limpieza llegó casi al mediodía. ATV/ Magaly TV La Firme.

Sergio Baigorria no acudió a la reunión y el personal de limpieza tampoco llegó

La situación se complicó cuando transcurrieron los minutos y el alcalde Sergio Baigorria no apareció en el lugar. Magaly relató que las representantes de las organizaciones esperaban que la autoridad acudiera personalmente para conocer la problemática y coordinar las medidas necesarias. Sin embargo, según el informe, el único funcionario que finalmente dio la cara fue el gerente de Desarrollo Social.

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“Ante el llamado de los animalistas, hoy regresamos a Chaclacayo tras poner al descubierto el drama que viven treinta y dos perros y diecinueve gatos. Pensamos que la municipalidad ya habría asumido toda la responsabilidad, pero el alcalde, Sergio Baigorria, dejó plantadas a las animalistas en una reunión que ya estaba planificada”, narró la reportera de Magaly TV La Firme.

A ello se sumó otro incumplimiento señalado durante el reportaje: el personal de limpieza que, según lo expuesto en el programa, había sido prometido para las primeras horas de la mañana no llegó cuando se esperaba. “Y además, el personal de limpieza que prometió enviar a las ocho de la mañana, a esa hora brilló por su ausencia”, se escuchó en el informe.

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La espera generó malestar entre las animalistas, quienes permanecieron en el lugar desde temprano a la espera de los trabajadores municipales. Una de las representantes explicó la situación frente a las cámaras: “Hemos estado esperando desde las siete y media de la mañana porque nos dijeron que iban a venir personal de limpieza a apoyarnos a las ocho, pero hasta ahorita no están. Creo que han sido palabras. Esperemos que no, porque lo que queremos es trabajar juntos, pero hasta el momento, desde el día viernes, ha quedado así”.

Animalistas esperaron al alcalde Sergio Baigorria desde temprano y personal de limpieza llegó casi al mediodía. ATV/ Magaly TV La Firme.

La municipalidad respondió que el personal había sufrido un retraso

Ante los reclamos, Sergio Baigorria apareció en declaraciones difundidas a través de sus redes sociales para referirse al retraso del personal municipal. “Bueno, no ha venido el personal, pero el día de hoy han quedado ahí subir a limpiar”, manifestó el alcalde. La representante animalista le recordó que el horario acordado había sido otro. “Han quedado a las ocho de la mañana, joven”, respondió.

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Baigorria reconoció entonces que efectivamente se había producido un retraso y aseguró que los trabajadores estaban por llegar. “Sí, efectivamente. Ha tenido un retraso el personal, pero ya está llegando. Y es más”, respondió el burgomaestre. La explicación, sin embargo, no convenció a las representantes que se encontraban en el lugar. Una de ellas manifestó su incomodidad por lo que consideró una serie de compromisos que no terminaban de concretarse.

Animalistas esperaron al alcalde Sergio Baigorria desde temprano y personal de limpieza llegó casi al mediodía. ATV/ Magaly TV La Firme.

“Siempre hay pretextos. Nosotros nos sentimos mal. Si ustedes nos dicen que van a hacer esto, esto, nos alegramos, pero cuando ya vemos que se están dejando de lado, ese es el problema”, expresó. La animalista también hizo un llamado directo al alcalde para que acudiera a una próxima reunión y asumiera su responsabilidad como máxima autoridad municipal.

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“Señor alcalde, en la próxima reunión que se va a pactar, porque nos responden hoy el oficio que se mandó. Lo esperamos, porque usted es líder de esta municipalidad. Entonces, por favor, no nos deje esperando en el aire”, agregó.

Animalistas esperaron al alcalde Sergio Baigorria desde temprano y personal de limpieza llegó casi al mediodía. ATV/ Magaly TV La Firme.

Personal municipal llegó horas después al albergue

La espera finalmente terminó varias horas después. De acuerdo con el informe presentado por Magaly Medina, la municipalidad envió personal para realizar las labores de limpieza recién alrededor de las 11:30 de la mañana. La reportera cuestionó que la intervención se produjera después de varias horas de espera y señaló que la presencia de su equipo habría contribuido a presionar para que se cumpliera el compromiso.

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“Presionados por nuestra presencia, la municipalidad recién envió al personal a las once y treinta de la mañana para que hagan la limpieza”, sostuvo la periodista.

Animalistas esperaron al alcalde Sergio Baigorria desde temprano y personal de limpieza llegó casi al mediodía. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona que una jornada de limpieza sea suficiente

Después de mostrar el trabajo realizado por ASPPA y la llegada tardía del personal municipal, Magaly Medina sostuvo que la limpieza del espacio representa únicamente una medida inicial.

La conductora consideró que la situación requiere una solución de mayor alcance, debido al estado de salud de las mascotas. “Pero haciendo limpieza a ese albergue tampoco se soluciona nada. Esos perros tienen que ser llevados a un albergue, tienen que ser dados en adopción. Pero primero, como dicen las animalistas, hay que curarlos, porque están todos enfermos y débiles”, señaló.

La periodista añadió que incluso el estado de algunos animales era tan delicado que no podían recibir determinados cuidados básicos inmediatamente. “Ni siquiera han podido bañarlos porque muchos están muy, muy enfermos, muy débiles. Qué pena me da”, manifestó.

Animalistas esperaron al alcalde Sergio Baigorria desde temprano y personal de limpieza llegó casi al mediodía. ATV/ Magaly TV La Firme.