Perú

Revelan nuevas imágenes del atentado en Trujillo que dejó cuatro fallecidos tras el secuestro de empresario minero

La grabación muestra desde otro ángulo cómo delincuentes disfrazados de policías interceptaron el vehículo de Jenss Lara en Trujillo

Guardar

Un nuevo video de la intervención de falsos policías a la camioneta del empresario minero Jenss Lara sale a la luz. El ataque en el que murieron sus cuatro acompañantes y que terminó con su secuestro en Trujillo, región La Libertad, continúa en investigación.

El video, difundido en las últimas horas, muestra que los atacantes detuvieron una camioneta Ford Bronco en la que se desplazaba Lara junto con otras personas. Los delincuentes descendieron de una camioneta Toyota Hilux, rodearon el vehículo y mantuvieron la escena bajo control durante pocos minutos.

PUBLICIDAD

Las imágenes dejan ver que varios autos circularon por la zona sin detenerse, pues el operativo aparentaba ser una intervención policial regular. Según la reconstrucción expuesta durante la difusión de las grabaciones, los criminales usaban prendas similares a las de agentes y armas largas.

El video del atentado en Trujillo: falsos policías rodearon una camioneta y secuestraron a empresario minero
El video del atentado en Trujillo: falsos policías rodearon una camioneta y secuestraron a empresario minero| Foto:

Los atacantes habrían disparado dentro de la camioneta antes de llevarse a la víctima

En un momento de la secuencia, los hombres armados se aproximan a la Bronco y apuntan hacia el interior. Después, Jenss Lara baja del vehículo y es conducido hacia la Hilux utilizada por los secuestradores.

La grabación no permite establecer con precisión el orden en que ocurrieron los disparos, la muerte de los acompañantes y el traslado del empresario. Tampoco confirma qué tipo de arma utilizaron los atacantes.

PUBLICIDAD

De esta manera, la Policía señaló la posibilidad del uso de silenciadores o supresores, debido a que no se advierte una reacción de quienes transitaban por el lugar.

El ataque habría durado menos de dos minutos. Las cuatro personas que acompañaban al empresario fueron asesinadas dentro del vehículo, de acuerdo con la información policial difundida tras el caso.

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario
Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

PNP investiga caso

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si la Toyota Hilux usada en el secuestro portaba una placa clonada. También busca determinar la identidad de todos los hombres que aparecen en las cámaras y si sus características físicas coinciden con las de los detenidos.

Entre las diligencias que podrían realizarse figura una comparación antropométrica de los sospechosos con las imágenes de seguridad. Ese procedimiento permitiría contrastar aspectos como la contextura, la estatura y la forma de caminar de los implicados.

Retrato de un hombre con camisa floreada en primer plano sobre la fotografía de una camioneta blanca y policías en una calle
La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

La PNP mantiene a cinco presuntos implicados bajo custodia. Según la versión policial, Julio Zavaleta Quesada, de 19 años y conocido como “Juliacho”, habría recibido desde un penal la orden de identificar al empresario y organizar el secuestro. La investigación también incluye a Junior Quesada Cruz, César García Rivera, Fabricio Bocanegra Linares y José Miguel Cherrepeda Ávila.

La Fiscalía espera que en el transcurso de los días la PNP reúna todas las pruebas de que los detenidos estuvieron involucrados en el secuestro.

Lara recuperó su libertad el lunes 1 de septiembre, cerca de las 15:30, en una vía hacia el balneario de Huanchaco. Su familia habría pagado USD 3 millones para lograr su liberación.

El empresario presentaba golpes tras el cautiverio y permanecía en su domicilio, afectado por lo ocurrido. La PNP sostiene que tenía información de inteligencia sobre la preparación de un secuestro de gran escala desde al menos tres meses antes del ataque.

Temas Relacionados

Trujilloperu-noticiasCrimen organizadoLos Pulpos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

La lluvia en Nueva York no permitió que el peruano debute ayer frente al estadounidense. La organización decidió que el encuentro pase a la jornada de hoy con programación confirmada. Sigue todas las incidencias minuto a minuto

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Liga Peruana de Vóley 2026/2027: Latina TV transmitirá todos los partidos por señal abierta y no solo por web

La temporada 2025/2026 registró cifras récord de audiencia televisiva, lo que llevó al canal a ampliar su cobertura para impulsar el crecimiento del voleibol

Liga Peruana de Vóley 2026/2027: Latina TV transmitirá todos los partidos por señal abierta y no solo por web

Las 5 ausentes en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026

Antonio Rizola presentó la lista de 14 voleibolistas convocadas para disputar el torneo clasificatorio, en el que buscarán los cupos al Mundial

Las 5 ausentes en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026

Bandas criminales inundan Trujillo: existen alrededor de 10 organizaciones criminales en el norte del Perú

El exviceministro de Seguridad Pública, Julio Corcuera, advirtió que la ciudad muestra secuestros, extorsiones y ataques armados, además de negocios prósperos que, a su juicio, podrían estar vinculados con lavado de activos

Bandas criminales inundan Trujillo: existen alrededor de 10 organizaciones criminales en el norte del Perú

Receta de locro de zapallo

Paso a paso: cómo preparar locro de zapallo con papa, choclo, habas, queso y ají amarillo. Receta tradicional, cremosa y fácil.

Receta de locro de zapallo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori visita Piura para supervisar trabajos de descolmatación por el Fenómeno El Niño

Keiko Fujimori visita Piura para supervisar trabajos de descolmatación por el Fenómeno El Niño

Kelly Portalatino detenida en flagrancia: Fiscalía le abre investigación por impactar a ciclista

Exigen la inhibición del presidente del JNE en el caso de Rafael López Aliaga

Policía interviene a excongresista Kelly Portalatino tras impactar a ciclista con su auto

Ministro José Antonio Chang designa a excongresista Diana Gonzáles como nueva directora de Pronabec

ENTRETENIMIENTO

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Jaime Bayly relató que su hermano Miguel sufrió un intento de secuestro en Lima: “Lo encañonaron en la puerta de su edificio, hubo un tiroteo”

Brunella Torpoco conquista el N° 1 del Top 100 Perú: “Me motiva a seguir trabajando”

Choca Mandros explica por qué Sheyla Rojas ya no encaja en ‘Estás en Todas’: “Tuvo su momento en el proyecto”

Falleció Edith Barr a los 90 años: Eva Ayllón, Bartola, Cecilia Bracamonte y más artistas despiden a la ‘Flor Morena’

Choca Mandros, las novedades de Fusión 2026 y por qué ‘Estás en todas’ dejó de priorizar la farándula

DEPORTES

Liga Peruana de Vóley 2026/2027: Latina TV transmitirá todos los partidos por señal abierta y no solo por web

Liga Peruana de Vóley 2026/2027: Latina TV transmitirá todos los partidos por señal abierta y no solo por web

Ignacio Buse vs Marcos Giron EN VIVO HOY: punto a punto del partido por primera ronda del US Open 2026

Las 5 ausentes en la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026

Se reveló si Pablo Guede se va o se queda en Alianza Lima en medio de polémica

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para duelos con Estados Unidos y México?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA