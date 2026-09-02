Revelan nuevas imágenes del atentado en Trujillo que dejó cuatro fallecidos tras el secuestro de empresario minero

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Un nuevo video de la intervención de falsos policías a la camioneta del empresario minero Jenss Lara sale a la luz. El ataque en el que murieron sus cuatro acompañantes y que terminó con su secuestro en Trujillo, región La Libertad, continúa en investigación.

El video, difundido en las últimas horas, muestra que los atacantes detuvieron una camioneta Ford Bronco en la que se desplazaba Lara junto con otras personas. Los delincuentes descendieron de una camioneta Toyota Hilux, rodearon el vehículo y mantuvieron la escena bajo control durante pocos minutos.

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Las imágenes dejan ver que varios autos circularon por la zona sin detenerse, pues el operativo aparentaba ser una intervención policial regular. Según la reconstrucción expuesta durante la difusión de las grabaciones, los criminales usaban prendas similares a las de agentes y armas largas.

El video del atentado en Trujillo: falsos policías rodearon una camioneta y secuestraron a empresario minero| Foto:

Los atacantes habrían disparado dentro de la camioneta antes de llevarse a la víctima

En un momento de la secuencia, los hombres armados se aproximan a la Bronco y apuntan hacia el interior. Después, Jenss Lara baja del vehículo y es conducido hacia la Hilux utilizada por los secuestradores.

La grabación no permite establecer con precisión el orden en que ocurrieron los disparos, la muerte de los acompañantes y el traslado del empresario. Tampoco confirma qué tipo de arma utilizaron los atacantes.

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De esta manera, la Policía señaló la posibilidad del uso de silenciadores o supresores, debido a que no se advierte una reacción de quienes transitaban por el lugar.

El ataque habría durado menos de dos minutos. Las cuatro personas que acompañaban al empresario fueron asesinadas dentro del vehículo, de acuerdo con la información policial difundida tras el caso.

Banda Los Pulpos perpetra una masacre en el centro de Trujillo y secuestra a un empresario | Foto: Panamericana

PNP investiga caso

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga si la Toyota Hilux usada en el secuestro portaba una placa clonada. También busca determinar la identidad de todos los hombres que aparecen en las cámaras y si sus características físicas coinciden con las de los detenidos.

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Entre las diligencias que podrían realizarse figura una comparación antropométrica de los sospechosos con las imágenes de seguridad. Ese procedimiento permitiría contrastar aspectos como la contextura, la estatura y la forma de caminar de los implicados.

La Policía estima que participaron unas diez personas y al menos tres vehículos en el secuestro del empresario Jens Marty Lara Tantaquilla; el jefe de la Región Policial La Libertad reveló que existían alertas sobre un secuestro de gran magnitud en Trujillo desde hacía tres meses. (Infobae)

La PNP mantiene a cinco presuntos implicados bajo custodia. Según la versión policial, Julio Zavaleta Quesada, de 19 años y conocido como “Juliacho”, habría recibido desde un penal la orden de identificar al empresario y organizar el secuestro. La investigación también incluye a Junior Quesada Cruz, César García Rivera, Fabricio Bocanegra Linares y José Miguel Cherrepeda Ávila.

La Fiscalía espera que en el transcurso de los días la PNP reúna todas las pruebas de que los detenidos estuvieron involucrados en el secuestro.

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Lara recuperó su libertad el lunes 1 de septiembre, cerca de las 15:30, en una vía hacia el balneario de Huanchaco. Su familia habría pagado USD 3 millones para lograr su liberación.

El empresario presentaba golpes tras el cautiverio y permanecía en su domicilio, afectado por lo ocurrido. La PNP sostiene que tenía información de inteligencia sobre la preparación de un secuestro de gran escala desde al menos tres meses antes del ataque.