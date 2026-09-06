Crimen y Justicia

Falsos policías simularon un allanamiento para entrar a una casa, no pudieron y escaparon por los techos

Los delincuentes fueron registrados por una cámara de seguridad mientras huían por los techos, luego de que la víctima llamara al 911. Ocurrió en la localidad bonaerense de Luis Guillón

El momento en el que los falsos policías escapan tras la fallida entradera
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Dos hombres vestidos con uniforme de la Policía de la Provincia de Buenos Aires intentaron ingresar a una vivienda de Luis Guillón, en el partido de Esteban Echeverría, con el argumento de una orden judicial que nunca existió. La maniobra, que buscaba encubrir un robo bajo la modalidad de entradera, fracasó ante la reacción de la víctima.

Los delincuentes, disfrazados de policías, fueron captados por una cámara de seguridad cuando escapaban por los techos de verdaderos agentes.

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El episodio ocurrió el 1 de septiembre en el domicilio de la calle Tarulli 1537, en Luis Guillón, pero se difundió en las últimas horas. Según la reconstrucción de la causa, dos sujetos se presentaron en la puerta de la casa vestidos con uniformes de la Policía bonaerense; uno de ellos llevaba el rostro cubierto. Ambos le informaron a la dueña de la vivienda, que contaban con una orden de allanamiento y la amenazaron con derribar la puerta a patadas si no los dejaba entrar.

Falsos policías en Luis Guillón
La indumentaria de los falsos policías

La mujer respondió que llamaría al 911. La advertencia bastó para que los dos hombres desistieran y huyeran en un Citroën DS3 blanco sin haber ingresado a la propiedad.

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La investigación de la DDI Lomas de Zamora, bajo la órbita de la UFI 2 de Esteban Echeverría, permitió reconstruir el nivel de preparación detrás de la falsa identificación policial. En el allanamiento posterior se secuestraron dos gorros y dos portacredenciales con distintivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía Federal Argentina y la Policía de la Ciudad, además de pasamontañas y prendas de vestir que habrían integrado el disfraz utilizado para simular el operativo.

Además, se incautaron herramientas específicas para forzar el ingreso: una barreta, un cortafierro, dos destornilladores y un precinto, todos hallados junto al resto de los elementos secuestrados.

Tras el hecho, personal de la DDI relevó cámaras de seguridad de la zona y desarrolló otras tareas de investigación que permitieron establecer el lugar al que se dirigieron los sospechosos una vez que la maniobra fracasó, en la localidad de Morón. Con esa información, el Ministerio Público Fiscal dispuso un allanamiento de urgencia.

En el domicilio fueron identificadas Evelin Micaela Robles (34), Nahuel Pigliapoco (35) y Ariel Eduardo Laino (48), quienes quedaron aprehendidos por tenencia ilegal de arma de guerra y violación de domicilio.

Falsos policías en Luis Guillón
La DDI incautó varias prendas y herramientas en los allanamientos

Entre los elementos hallados se destacan dos pistolas: una Bersa Thunder con pedido de secuestro activo desde el 29 de septiembre por una sustracción investigada en Venado Tuerto, Santa Fe, y una Heckler & Koch calibre .40 reclamada desde 2016 por la UFI del Distrito Vicente López Este en el marco de una causa por robo. Junto a las armas se secuestraron dos cargadores, 41 municiones y una sobaquera.

También fue incautado el Citroën C4 Cactus blanco con patente adulterada, identificado como el vehículo utilizado durante el intento de entradera, además de tres teléfonos celulares, dos morrales y un botinero.

<b>Antecedentes </b>

Los dos hombres detenidos cuentan con una hoja completa de antecedentes. Pigliapoco registra una causa de 2025 por encubrimiento y uso de documento falso, además de antecedentes previos por daño, amenazas y desobediencia entre 2014 y 2018 en los juzgados correccionales de La Plata.

Laino, con antecedentes que se remontan a 2005 por resistencia a la autoridad, violación de domicilio y portación ilegal de arma de uso civil, también acumula causas por tentativa de robo agravado y robo agravado registradas en 2009 y 2015 en La Matanza.

La DDI Lomas de Zamora busca ahora determinar si el vehículo secuestrado y los tres aprehendidos están vinculados a otros hechos de entradera cometidos bajo la misma modalidad de usurpación de identidad policial en la zona.

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