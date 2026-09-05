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PNP responde por acusaciones en caso de secuestro de Trujillo: esto dijo sobre el policía muerto y la camioneta policial

El general PNP Manuel Lozada y Víctor Revoredo brindaron nuevas precisiones sobre el caso y respondieron a los cuestionamientos por la camioneta con placa policial y la muerte del suboficial Diego Vela, ocurrida horas después del ataque.

PNP responde por acusaciones en caso de secuestro de Trujillo: revela que camioneta tenía placa policial clonada | Tv Perú
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La Policía Nacional del Perú (PNP) dio nuevas precisiones sobre la investigación del secuestro del empresario minero Jenss Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas ocurrido en Trujillo. Mientras continúan las diligencias contra los integrantes de la organización criminal Los Pulpos, las autoridades descartaron, por el momento, que la muerte del suboficial Diego Vela tenga relación con el violento ataque y aclararon que la camioneta que aparecía en las imágenes con una placa policial utilizaba una identificación clonada.

Las declaraciones se producen mientras Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, permanece en los calabozos de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), luego de ser trasladado desde Bolivia tras su captura. El cabecilla de Los Pulpos cumple una detención preliminar de 15 días, periodo en el que se realizarán diversas diligencias relacionadas con las investigaciones en su contra.

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El general PNP Manuel Lozada, director nacional de Investigación Criminal, señaló a la prensa nacional que un equipo especializado de secuestros de Trujillo se trasladará a Lima para continuar con las diligencias. Jhonsson también fue llevado a las instalaciones del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECO), donde brindó su manifestación en presencia de sus abogados y representantes del Ministerio Público.

PNP: placa de camioneta utilizada en secuestro fue clonada

Tres agentes policiales están frente a pantallas con fotos de personas detenidas. Un recuadro inferior muestra a un hombre en custodia
Agentes de la Policía Nacional del Perú ofrecen una rueda de prensa para detallar la detención de presuntos integrantes de una organización criminal. (Infobae Perú)

Uno de los puntos que generó cuestionamientos tras el secuestro de Lara fue la aparición de una camioneta con una placa aparentemente perteneciente a la Policía.

Al respecto, Lozada aseguró que el vehículo no pertenece a la institución policial y que la placa que llevaba habría sido clonada. Según explicó, la matrícula existe y corresponde a un vehículo policial que actualmente se encuentra en Puno, a miles de kilómetros de Trujillo.

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“Son placas clonadas, falsas. Ese vehículo que sí existe con esas letras está en Puno. Entonces, no es un vehículo de la Policía”, afirmó el general Manuel Lozada.

La institución descartó que el vehículo involucrado en los hechos forme parte del parque automotor estatal. Composición: Infobae
La institución descartó que el vehículo involucrado en los hechos forme parte del parque automotor estatal. Composición: Infobae

La autoridad agregó que Los Pulpos ya han utilizado anteriormente prendas similares a las de la Policía para ejecutar sus delitos y que, en este caso, también habrían recurrido a la clonación de una placa para aparentar que se trataba de una unidad oficial.

La utilización de falsos policías fue uno de los elementos que llamó la atención en el secuestro del empresario, pues las cámaras de seguridad registraron a sujetos que aparentaban pertenecer a la institución durante la intervención.

Policía descarta, por ahora, vínculo de Diego Vela con el ataque

El documento, hasta ahora desconocido públicamente, fue difundido por el programa Beto a Saber y lleva la firma de una fiscal adjunta

Otro de los puntos abordados por la Policía fue la muerte del suboficial Diego Vela, quien falleció la misma noche del ataque en Trujillo. El efectivo había estado horas antes en la discoteca Nosso, el mismo local donde se encontraban Jenss Lara y sus acompañantes antes del secuestro, y llevaba consigo un brazalete del establecimiento cuando murió. Este detalle generó interrogantes sobre una posible conexión con el caso, mientras que su familia rechazó cualquier vínculo del joven con el crimen.

Ante ello, el general Víctor Revoredo sostuvo que, hasta el momento, no existe relación entre la muerte del suboficial y el secuestro de Lara.

“Este hecho es violento, sospechoso, por supuesto que sí, pero por el momento no guarda relación con él. Se habría precipitado”, declaró Revoredo.

La autoridad policial también se refirió a la versión inicial que señalaba que el suboficial habría sufrido una herida producida por un arma de fuego. Según explicó, esta apreciación habría correspondido a una evaluación médica inicial que deberá ser esclarecida mediante las investigaciones correspondientes.

La familia de Vela, por su parte, sostiene que el joven murió tras caer desde el edificio donde residía y ha pedido que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

Jhonsson permanecerá 15 días en la Dircote

Los Pulpos

Mientras tanto, Jhonsson Cruz Torres continuará en los calabozos de la Dircote durante los próximos 15 días, mientras se desarrollan las diligencias pendientes.

Durante su permanencia en Lima, la Policía prevé realizar interrogatorios y otras actuaciones vinculadas con las investigaciones que se siguen contra el cabecilla de Los Pulpos. Una de las diligencias ya realizadas fue su manifestación ante las autoridades, junto con Alexander Gabriel Mendocilla, quien también fue detenido en Bolivia.

Al término de este periodo, las autoridades penitenciarias deberán determinar el establecimiento donde Jhonsson cumplirá su condena, de acuerdo con la situación judicial que mantiene.

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