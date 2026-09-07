Perú ante el gran desafío del Sudamericano de Vóley: ¿qué necesita para clasificar al Mundial 2027?

Perú peleará en Río por volver a un Mundial de Vóley. Crédito: FPV

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La selección peruana de vóley femenino afrontará desde este martes 8 de septiembre un desafío clave en Río de Janeiro. La ‘bicolor’ disputará el Campeonato Sudamericano 2026 con la misión de asegurar uno de los boletos al Mundial de 2027, torneo al que busca regresar después de varios años de ausencia.

El equipo dirigido por Antonio Rizola tendrá cinco partidos para conseguir ese objetivo. Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Chile serán sus rivales en una competencia que se disputará bajo el sistema de todos contra todos en el Maracanãzinho.

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¿Qué necesita Perú para clasificar al Mundial?

La respuesta es sencilla: terminar entre los tres primeros de la tabla general. El Campeonato Sudamericano 2026 entregará tres cupos al Mundial Femenino de Vóley 2027, que se desarrollará en Estados Unidos y Canadá.

Por ello, Perú deberá ubicarse como máximo en el tercer puesto después de completar sus cinco encuentros. No existe una final ni una fase de eliminación directa que pueda modificar la clasificación: las posiciones se definirán directamente por la tabla acumulada.

El objetivo de la ‘bicolor’ será superar a, por lo menos, tres de sus cinco rivales en la clasificación final. Sin embargo, cada victoria y cada set ganado pueden resultar determinantes, especialmente si existe igualdad entre dos o más selecciones.

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La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

¿Cómo se define la tabla del Campeonato Sudamericano 2026?

Las seis selecciones participantes —Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Venezuela— jugarán cinco partidos cada una. El campeón será el equipo que termine en el primer lugar de la clasificación al finalizar la fase única.

El sistema de puntuación establece tres puntos para la selección que gane por 3-0 o 3-1. Si el encuentro necesita un quinto set, el vencedor obtiene dos unidades y el perdedor suma un punto. En caso de igualdad en la tabla, los criterios de desempate se aplicarán en este orden:

Número de victorias. Puntos acumulados. Ratio de sets. Ratio de puntos. Enfrentamientos directos, si la igualdad persiste.

Por ello, para Perú no solo será importante ganar, sino hacerlo de la manera más contundente posible. Una victoria por 3-0 o 3-1 entrega tres puntos y, además, puede favorecer al equipo en el ratio de sets si posteriormente necesita desempatar una posición.

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El fixture de Perú en el Sudamericano 2026

La ‘Bicolor’ debutará este martes 8 de septiembre frente a Argentina. Luego tendrá una exigente seguidilla que incluye el enfrentamiento ante Brasil, principal candidato al título. Este es el calendario de Perú:

Fecha 1: Perú vs. Argentina — martes 8 de septiembre, 3:00 p. m.

Fecha 2: Perú vs. Brasil — miércoles 9 de septiembre, 6:00 p. m.

Fecha 3: Perú vs. Venezuela — jueves 10 de septiembre, 3:00 p. m.

Fecha 4: Perú vs. Colombia — sábado 12 de septiembre, 2:30 p. m.

Fecha 5: Perú vs. Chile — domingo 13 de septiembre, 1:00 p. m.

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Un camino difícil

El camino de Perú no será sencillo. Brasil, segundo del ranking mundial, parte como la principal favorita, mientras que Argentina y Colombia también llegan mejor posicionadas que la ‘bicolor’, ubicada en el puesto 42 a nivel global. Por ello, cada partido será importante en la lucha por uno de los tres cupos al Mundial 2027.

Los encuentros ante Venezuela y Chile aparecen como partidos que Perú está obligado a ganar si quiere mantener firmes sus chances de clasificación, mientras que el duelo frente a Colombia podría ser determinante en la pelea por uno de los tres cupos al Mundial. Ante Brasil y Argentina, en tanto, la ‘bicolor’ tendrá sus pruebas más exigentes.

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La selección peruana afrontará cinco partidos con el objetivo de terminar entre los tres primeros de la tabla. Conseguirlo significaría regresar al Mundial, una competencia que no disputa desde 2010. Con Antonio Rizola al frente, el combinado patrio buscará aprovechar cada encuentro para acercarse a uno de los grandes objetivos de esta generación: volver a la máxima cita internacional.