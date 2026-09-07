Perú

Buscan a tesorera acusada de desaparecer con más de S/ 18 mil de una promoción de colegio en Comas

Más de 20 madres de familia acusan a Maribel Gina Jimpe Santos, encargada de recaudar los aportes para las actividades de promoción, de no rendir cuentas sobre el dinero destinado a la fiesta de fin de la etapa escolar

Padres de familia del colegio San Eulogio, en Comas, denuncian a la tesorera de la promoción por haberse fugado con más de S/ 18,000. El dinero estaba destinado a la fiesta de graduación y otras actividades de los escolares. La acusada, Maribel Jimpe Santos, se encuentra no habida y también habría abandonado a su hijo de 12 años. Latina
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Un grupo de 29 padres de familia del colegio San Eulogio de Comas acusa a Maribel Gina Jimpe Santos, quien se desempeñaba como tesorera de la promoción, de no entregar más de S/ 18 mil recaudados con actividades para su fiesta de graduación.

Según los testimonios recogidos por Arriba Mi Gente de Latina, el dinero estaba destinado a la fiesta de promoción, casacas, vestuario para el aniversario del colegio y otros gastos acordados por los padres. Una de las madres afirmó que también se incluyeron aportes para actividades escolares y para el cumpleaños de una docente.

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Los padres señalaron que, al advertir que varios pagos no se habían efectuado, acudieron a la vivienda de Jimpe Santos. De acuerdo con sus declaraciones, la mujer no se encontraba en el inmueble desde la semana anterior y no respondía las llamadas ni los mensajes que le enviaban.

Integrantes del colegio San Eulogio señalaron que la responsable de administrar los aportes dejó de responder sus comunicaciones desde la semana pasada
Integrantes del colegio San Eulogio señalaron que la responsable de administrar los aportes dejó de responder sus comunicaciones desde la semana pasada| Foto: Arriba Mi Gente

Padres aseguran que algunos gastos quedaron pendientes

Una madre sostuvo que el grupo descubrió que el pago del vestuario para una actividad por el aniversario del colegio tampoco se había concretado. Según relató, la profesora habría asumido ese desembolso, aunque los padres ya habían entregado el dinero a la tesorera.

El monto señalado por los padres supera los S/ 18 mil, el cual cubriría todos los gastos ahorrados durante estos meses por parte de los padres.

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Sin embargo, al acudir a la vivienda de Jimpe Santos para solicitar su versión, los familiares prefirieronh guardar silencio. Solo su hermano de la acusada indicó que ella no estaba en la casa desde la semana anterior.

También afirmó que la situación había afectado a su familia y que intentaba comunicarse con ella. Durante la visita, algunas madres reclamaron información sobre el paradero de la mujer y sobre el destino del dinero reunido para la promoción.

Buscan a tesorera acusada de no rendir cerca de S/ 18 mil en Comas| Foto: Arriba Mi Gente
Buscan a tesorera acusada de no rendir cerca de S/ 18 mil en Comas| Foto: Arriba Mi Gente

La exsuegra de Jimpe Santos declaró que, en el pasado, le prestó dinero para que resolviera deudas que, según dijo, estaban vinculadas a préstamos informales. Precisó que el apoyo se realizó sin intereses.

Recomendaciones para recaudación de fondos seguros

No es la primera vez que se registran denuncias de este tipo. En los últimos meses del año, numerosos colegios reúnen aportes para financiar las fiestas de promoción, una actividad que marca el cierre de una etapa escolar para los estudiantes.

En algunos casos, los padres entregan el dinero a una persona encargada de administrarlo sin depositarlo en una cuenta bancaria o establecer mecanismos de control. Cuando surgen problemas con la rendición de los fondos o los responsables no devuelven el dinero, los principales afectados son los menores, cuyas actividades pueden quedar suspendidas o sin financiamiento.

Depositar los aportes en una cuenta bancaria conjunta: El dinero de la promoción debe mantenerse en una cuenta exclusiva para ese fin, con al menos dos o tres personas autorizadas para revisar los movimientos y aprobar retiros.

Exigir comprobantes y rendiciones periódicas: Cada gasto debe contar con boleta, factura o constancia de pago. La tesorería puede presentar un reporte mensual con el monto recaudado, los desembolsos realizados y el saldo disponible.

Definir reglas por escrito antes de recaudar dinero: Los padres pueden dejar constancia de quiénes administrarán los fondos, qué actividades se financiarán.

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