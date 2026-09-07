Aixa Vigil apunta al Mundial de Vóley con Perú y revela su motivación: “Queremos clasificar para callar bocas”

La voleibolista peruana Aixa Vigil conversa en exclusiva con Central Vóley sobre los próximos desafíos de la selección. Habla del Sudamericano en Brasil, el gran objetivo de clasificar al Mundial, su recuperación de una lesión y la motivación del equipo para demostrar su verdadero potencial. YouTube Central Vóley

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La selección peruana de vóley está a pocas horas de iniciar su camino en el Campeonato Sudamericano 2026, donde tendrá como principal objetivo conseguir uno de los tres cupos al Mundial 2027. En la previa del torneo, Aixa Vigil dejó claro que el plantel llega con una motivación especial: demostrar que puede competir pese a las dificultades que ha afrontado durante su preparación.

En entrevista con el medio ‘Central Vóley’, la atacante peruana aseguró que todo el grupo tiene la ilusión de conseguir la clasificación y reconoció que también existe un deseo de responder a quienes han cuestionado al equipo durante los últimos meses.

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“Todas queremos clasificar al Mundial para callar bocas de mucha gente. Primero porque lo merecemos muchísimo. Siento que hemos entrenado un montón, que el grupo ha estado en contra de todo. Y segundo, para callar muchas bocas. Creo que la gente se llena de palabras sin saber todo lo que vivimos”, expresó.

Vigil considera que el trabajo realizado durante la preparación merece tener una recompensa y destacó el esfuerzo de sus compañeras para afrontar el Sudamericano pese a los obstáculos. “Lo merecemos. Entrenamos un montón, entrenamos durísimo contra todo y también sabiendo de lo que somos capaces”, agregó.

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El plantel peruano ya se encuentra en Brasil para competir en el Sudamericano 2026. Crédito: FPV

Perú y las dificultades durante su preparación

La voleibolista también recordó los partidos que Perú disputó en Argentina y explicó que el equipo mostró momentos de buen nivel, aunque tuvo dificultades para cerrar los encuentros. Vigil puso como ejemplo la diferencia de experiencia internacional entre ambos planteles y resaltó que muchas de las jugadoras argentinas compiten en ligas europeas.

“En la gira de Argentina teníamos momentos muy buenos que no supimos cerrar, obviamente, porque el nivel de la mayoría de nosotras, el 90% jugaba en la liga peruana y el 90% de ellas juegan en Europa”, analizó.

La atacante también destacó las dificultades que tuvo Perú para competir con un plantel que todavía busca consolidarse y encontrar soluciones dentro de la cancha.

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“Tuvimos una diferencia de 12 puntos con una selección que no tenía opuesta neta, con un equipo con centrales que juegan lejos de la armadora, no teníamos ninguna que metiera la coja como su especialidad. Entonces, somos un equipo que está tratando de sobresalir y seguir entrenando fuera de los obstáculos”, explicó.

Vigil ya está recuperada y busca revancha

Aixa Vigil también recordó su ausencia en la Copa Sudamericana, torneo que se disputó en Lima mientras se recuperaba de una lesión. La atacante reconoció que vivió con frustración aquellos partidos desde fuera de la cancha.

“Fue difícil estar afuera tratando de ayudar a mis compañeras, alentándolas. Era desesperante no poder ayudarlas porque no sé qué tanto hubiera sido diferente el resultado, pero estar adentro y estar afuera es totalmente distinto”, contó.

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Ahora, la jugadora asegura estar completamente recuperada y lista para asumir el nuevo desafío con la selección en Río de Janeiro. “Gracias a Dios ahora estoy recuperada y al 100%”, afirmó.

Aixa Vigil ya está recuperada para el Sudamericano 2026.

Chile, el rival que Perú quiere dejar atrás

Uno de los recuerdos que Perú buscará cambiar en este Sudamericano es la derrota por 3-0 ante Chile en la Copa Sudamericana. Para Vigil, aquel resultado estuvo lejos del nivel que el equipo había mostrado durante los entrenamientos.

“Chile siempre ha sido nuestro adversario directo y creo que ese día el equipo no jugó bien por muchas razones. Todas lo hablaron, todas lo dijeron. No jugamos bien, no jugamos como estábamos entrenando y Chile entró a ganarnos”, dijo.

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Sin embargo, la atacante considera que el próximo enfrentamiento será una historia diferente. Perú se medirá nuevamente con Chile el domingo 13 de septiembre, en la última fecha del Sudamericano, en un torneo donde ambos equipos lucharán por sus objetivos. “Ahora en el Sudamericano va a ser otra historia”, sentenció.

Perú debutará este martes 8 de septiembre frente a Argentina y posteriormente enfrentará a Brasil, Venezuela, Colombia y Chile. El equipo que dirige Antonio Rizola deberá terminar entre los tres primeros para asegurar su presencia en el Mundial 2027.