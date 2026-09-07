Aixa Vigil habló de las ausencias en Perú y defendió al equipo: “Las que hemos aceptado estamos dando la cara”

La seleccionada nacional habla sobre la nueva etapa del equipo, los desafíos de cara al Sudamericano en Brasil y la ausencia de jugadoras. Además, reflexiona sobre su trayectoria y lo que significa vestir la camiseta de Perú. YouTube Central Vóley

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La selección peruana de vóley afrontará el Campeonato Sudamericano 2026 con varias ausencias importantes en su plantel. En la previa del torneo, Aixa Vigil se refirió a esta situación y reconoció que el equipo atraviesa un escenario complicado, aunque destacó el compromiso de las jugadoras que sí aceptaron el llamado de Antonio Rizola.

La atacante nacional explicó que una de las principales dificultades actuales para Perú está en la falta de una opuesta natural, por lo que algunas jugadoras que habitualmente se desempeñan como puntas deben asumir esa responsabilidad.

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“Es difícil porque no tenemos opuesta neta. O sea, jugar sin una opuesta u ocupar esa posición las que jugamos de punta, es complicado. Entonces, hay que ser un poco más realistas, que tenemos un grupo grande de jugadoras peruanas, pero no todas aceptan”, explicó.

Vigil, quien forma parte de las 14 convocadas para el Sudamericano, destacó el esfuerzo de quienes decidieron estar presentes y trabajar bajo las órdenes de Rizola. “Es difícil y la gente critica, pero las que hemos aceptado estamos ahí dando la cara, estamos entrenando y estamos jugando. Estamos mentalizadas en lo que queremos hacer como grupo”, apuntó.

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Aixa Vigil es una de las 14 jugadoras que representará al Perú en el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Instagram

“Cada una tiene el derecho de tomar sus decisiones”

Consultada directamente por las jugadoras que no aceptaron la convocatoria, Vigil evitó entrar en cuestionamientos y consideró que cada voleibolista tiene derecho a decidir sobre su participación con la selección.

“Cada una tiene su respuesta propia, cada una toma sus decisiones, pero creo que más se basa en las que estamos entrenando y las que estamos jugando. Cada una tiene el derecho de tomar sus decisiones, sean buenas o malas, nadie tiene el derecho de juzgarlos”, indicó.

La atacante remarcó que el plantel debe concentrarse en las jugadoras que están trabajando actualmente y que serán las encargadas de representar al país en el torneo continental. “Nosotras nos basamos en las que ahora estamos entrenando. Y ese grupo es el que va a ir a afrontar el Sudamericano”, agregó.

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Perú llega al certamen con 14 voleibolistas y tendrá cinco partidos en la fase de todos contra todos. El objetivo será terminar entre los tres primeros para conseguir uno de los cupos al Mundial 2027.

Aixa Vigil y su compromiso total con la selección

Más allá del contexto actual, Aixa Vigil también recordó su vínculo de larga data con la selección peruana. La atacante contó que ha acompañado al equipo nacional desde muy pequeña y que, salvo una ausencia por lesión, siempre respondió cuando fue convocada.

“Yo he vivido todo, desde que tengo 14 años hasta ahorita que tengo 25. No he perdido ni uno. En mi categoría, en mayores, no me he perdido ningún torneo que haya podido asistir, que haya estado compitiendo bien. El único que me perdí fue la Copa América, que estaba lesionada, pero fuera de eso, cada vez que la selección me ha pedido, yo he estado ahí presente”, dijo.

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Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV

Vigil recordó incluso sus primeros pasos con la ‘bicolor’, cuando apenas era una niña, y aseguró que representar al país continúa siendo una motivación especial para ella. “Yo era sub 12 cuando empecé con la selección, lo vivo ahora con emoción. Creo que es el sueño de la Aixa pequeña”, expresó.

La voleibolista reconoció que decirle que sí a la selección no siempre ha sido sencillo, pero reafirmó su decisión de continuar acompañando al equipo nacional.

“Por más difícil que haya sido decir que sí siempre a la selección, porque no ha sido fácil, siempre he estado y he acompañado a la selección en todo lo que he podido”, concluyó.

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Ahora, Vigil y el resto del plantel tendrán la misión de dejar atrás las dificultades y enfocarse en el desafío continental. Perú debutará ante Argentina y posteriormente enfrentará a Brasil, Venezuela, Colombia y Chile en busca de la clasificación al Mundial 2027.