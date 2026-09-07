Perú Deportes

Aixa Vigil habló de las ausencias en Perú y defendió al equipo: “Las que hemos aceptado estamos dando la cara”

La atacante peruana se refirió a las bajas que afronta la selección antes del Sudamericano 2026 y destacó el compromiso de las jugadoras que sí aceptaron la convocatoria de Antonio Rizola

La seleccionada nacional habla sobre la nueva etapa del equipo, los desafíos de cara al Sudamericano en Brasil y la ausencia de jugadoras. Además, reflexiona sobre su trayectoria y lo que significa vestir la camiseta de Perú. YouTube Central Vóley
Guardar

La selección peruana de vóley afrontará el Campeonato Sudamericano 2026 con varias ausencias importantes en su plantel. En la previa del torneo, Aixa Vigil se refirió a esta situación y reconoció que el equipo atraviesa un escenario complicado, aunque destacó el compromiso de las jugadoras que sí aceptaron el llamado de Antonio Rizola.

La atacante nacional explicó que una de las principales dificultades actuales para Perú está en la falta de una opuesta natural, por lo que algunas jugadoras que habitualmente se desempeñan como puntas deben asumir esa responsabilidad.

PUBLICIDAD

“Es difícil porque no tenemos opuesta neta. O sea, jugar sin una opuesta u ocupar esa posición las que jugamos de punta, es complicado. Entonces, hay que ser un poco más realistas, que tenemos un grupo grande de jugadoras peruanas, pero no todas aceptan”, explicó.

Vigil, quien forma parte de las 14 convocadas para el Sudamericano, destacó el esfuerzo de quienes decidieron estar presentes y trabajar bajo las órdenes de Rizola. “Es difícil y la gente critica, pero las que hemos aceptado estamos ahí dando la cara, estamos entrenando y estamos jugando. Estamos mentalizadas en lo que queremos hacer como grupo”, apuntó.

PUBLICIDAD

Aixa Vigil es una de las 14 jugadoras que representará al Perú en el Sudamericano de Vóley 2026.
Aixa Vigil es una de las 14 jugadoras que representará al Perú en el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: Instagram

“Cada una tiene el derecho de tomar sus decisiones”

Consultada directamente por las jugadoras que no aceptaron la convocatoria, Vigil evitó entrar en cuestionamientos y consideró que cada voleibolista tiene derecho a decidir sobre su participación con la selección.

“Cada una tiene su respuesta propia, cada una toma sus decisiones, pero creo que más se basa en las que estamos entrenando y las que estamos jugando. Cada una tiene el derecho de tomar sus decisiones, sean buenas o malas, nadie tiene el derecho de juzgarlos”, indicó.

La atacante remarcó que el plantel debe concentrarse en las jugadoras que están trabajando actualmente y que serán las encargadas de representar al país en el torneo continental. “Nosotras nos basamos en las que ahora estamos entrenando. Y ese grupo es el que va a ir a afrontar el Sudamericano”, agregó.

Perú llega al certamen con 14 voleibolistas y tendrá cinco partidos en la fase de todos contra todos. El objetivo será terminar entre los tres primeros para conseguir uno de los cupos al Mundial 2027.

Aixa Vigil y su compromiso total con la selección

Más allá del contexto actual, Aixa Vigil también recordó su vínculo de larga data con la selección peruana. La atacante contó que ha acompañado al equipo nacional desde muy pequeña y que, salvo una ausencia por lesión, siempre respondió cuando fue convocada.

“Yo he vivido todo, desde que tengo 14 años hasta ahorita que tengo 25. No he perdido ni uno. En mi categoría, en mayores, no me he perdido ningún torneo que haya podido asistir, que haya estado compitiendo bien. El único que me perdí fue la Copa América, que estaba lesionada, pero fuera de eso, cada vez que la selección me ha pedido, yo he estado ahí presente”, dijo.

Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV
Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV

Vigil recordó incluso sus primeros pasos con la ‘bicolor’, cuando apenas era una niña, y aseguró que representar al país continúa siendo una motivación especial para ella. “Yo era sub 12 cuando empecé con la selección, lo vivo ahora con emoción. Creo que es el sueño de la Aixa pequeña”, expresó.

La voleibolista reconoció que decirle que sí a la selección no siempre ha sido sencillo, pero reafirmó su decisión de continuar acompañando al equipo nacional.

“Por más difícil que haya sido decir que sí siempre a la selección, porque no ha sido fácil, siempre he estado y he acompañado a la selección en todo lo que he podido”, concluyó.

Ahora, Vigil y el resto del plantel tendrán la misión de dejar atrás las dificultades y enfocarse en el desafío continental. Perú debutará ante Argentina y posteriormente enfrentará a Brasil, Venezuela, Colombia y Chile en busca de la clasificación al Mundial 2027.

Temas Relacionados

Aixa VigilSelección peruana de vóleyCampeonato Sudamericano de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aixa Vigil apunta al Mundial de Vóley con Perú y revela su motivación: “Queremos clasificar para callar bocas”

La atacante de la ‘bicolor’ habló sobre el objetivo de alcanzar uno de los cupos a la justa mundialista y destacó la motivación del grupo antes de afrontar el Sudamericano en Brasil

Aixa Vigil apunta al Mundial de Vóley con Perú y revela su motivación: “Queremos clasificar para callar bocas”

Perú ante el gran desafío del Sudamericano de Vóley: ¿qué necesita para clasificar al Mundial 2027?

La ‘bicolor’ disputará cinco partidos clave en Río de Janeiro con el objetivo de volver a la justa mundialista después de varios años. Conoce qué resultados necesita el equipo de Antonio Rizola, sus rivales y cómo se definirá la clasificación

Perú ante el gran desafío del Sudamericano de Vóley: ¿qué necesita para clasificar al Mundial 2027?

Reimond Manco sorprendió con respuesta tras comparación con Christian Cueva, y Roberto Guizasola le apuntó: “Créetela, ya llegó tu jefe”

El ‘Rei’ acudió al programa ‘Enfocados’ de Jefferson Farfán y ‘Cucurucho’, contestando, entre otras preguntas, sobre su semejanza con ‘Aladino’

Reimond Manco sorprendió con respuesta tras comparación con Christian Cueva, y Roberto Guizasola le apuntó: “Créetela, ya llegó tu jefe”

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La novena jornada del segundo certamen doméstico de la temporada tendrá cotejos electrizantes, incluyendo el clásico del fútbol peruano. Conoce todo el calendario del fin de semana

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Piero Quispe se ilusiona con volver a jugar ante Alianza Lima: “Vamos a ir a Matute con la mentalidad de ganar”

El volante de Universitario ya disputó sus primeros cuatro partidos desde su regreso y espera tener la oportunidad de arrancar ante los ‘blanquiazules’

Piero Quispe se ilusiona con volver a jugar ante Alianza Lima: “Vamos a ir a Matute con la mentalidad de ganar”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro del Interior afirma que salida del general Óscar Arriola “no soluciona” la inseguridad

Exministro del Interior afirma que salida del general Óscar Arriola “no soluciona” la inseguridad

Comisión de Constitución cita al ministro Luis Galarreta para explicar pedido de facultades legislativas

PerúCheck valida 12 cifras clave del pedido de facultades, desde extorsión hasta población extranjera

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

Contraloría inicia investigación por presunto ingreso irregular de Juan José Santiváñez al Ministerio del Interior

ENTRETENIMIENTO

Carol Reali le dedica tiernas palabras a André Bankoff luego de su boda: “Deseo que encuentren a alguien que les mire así”

Carol Reali le dedica tiernas palabras a André Bankoff luego de su boda: “Deseo que encuentren a alguien que les mire así”

Flor Bertotti, Floricienta, regresa a Lima para su gira de despedida: fecha, lugar, entradas y más

Mario Hart y Korina Rivadeneira dejan atrás las controversias y se lucen juntos en el cumpleaños de su hija

Carlos Cacho se pronuncia tras ser acusado de agredir a menor con autismo en Trujillo: “Jamás empujé, agredí, ni toqué”

Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de La Bella Luz: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”

DEPORTES

Aixa Vigil apunta al Mundial de Vóley con Perú y revela su motivación: “Queremos clasificar para callar bocas”

Aixa Vigil apunta al Mundial de Vóley con Perú y revela su motivación: “Queremos clasificar para callar bocas”

Perú ante el gran desafío del Sudamericano de Vóley: ¿qué necesita para clasificar al Mundial 2027?

Reimond Manco sorprendió con respuesta tras comparación con Christian Cueva, y Roberto Guizasola le apuntó: “Créetela, ya llegó tu jefe”

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Piero Quispe se ilusiona con volver a jugar ante Alianza Lima: “Vamos a ir a Matute con la mentalidad de ganar”