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Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

La novena jornada del segundo certamen doméstico de la temporada tendrá cotejos electrizantes, incluyendo el clásico del fútbol peruano. Conoce todo el calendario del fin de semana

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV.
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La fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 tendrá como principal atractivo el clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva. La jornada se disputará entre el viernes 11 y el domingo 13 de setiembre, aunque quedará un encuentro pendiente para el miércoles 23.

La programación comenzará el viernes 11 de setiembre con dos compromisos. UTC recibirá a Juan Pablo II en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca con la necesidad de ganar para salir del fondo de la tabla.

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Ese mismo día, Cusco FC enfrentará a Melgar en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El cuadro ‘dorado’ tendrá una prueba ante el conjunto arequipeño en un cruce donde el ganador podría dispararse para la parte alta del segundo certamen doméstico de la temporada.

Celebración de Cristian Bordacahar y sus compañeros tras gol de Melgar.
Melgar se ubica en el quinto lugar del Torneo Clausura, a cinco del líder Deportivo Garcilaso. - créditos: Melgar

El sábado 12 concentrará cuatro partidos. Un irregular Los Chankas se medirá en casa con FC Cajamarca, equipo comprometido con la zona de descenso. Luego, Comerciantes Unidos jugará de local contra Sport Huancayo.

La jornada sabatina continuará con el choque entre CD Moquegua y Sporting Cristal en el estadio 25 de Noviembre. Los ‘celestes’, que vienen de golear a Los Chankas, buscarán romper la racha negativa de no ganar de visita (no lo consiguen desde el triunfo en febrero sobre Juan Pablo II en Chongoyape).

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Revive los mejores momentos y todos los goles de la contundente victoria de Sporting Cristal por 5-0 sobre Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. - L1 MAX

El cierre del sábado estará a cargo de Alianza Lima y Universitario. El clásico se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y reunirá a los dos tradicionales rivales del fútbol peruano, que tienen la obligación de sacar un triunfo para seguir metidos en la lucha por el Torneo Clausura.

La fecha seguirá el domingo 13 de setiembre en el Callao. Sport Boys recibirá a Deportivo Garcilaso en el estadio Miguel Grau, en un partido clave para los ‘rosados’, que no quieren desprenderse de la parte alta del Clausura tras la derrota con Sport Huancayo.

Atlético Grau y Alianza Atlético completarán la programación dominical en el clásico ‘norteño’, que se desarrollará en el estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo, conocido como ‘La Matanza’, en Piura.

El cuadro 'blanquiazules' no pasó del empate 1-1 en Chongoyape - Crédito: L1MAX.

La novena jornada tendrá un último partido el miércoles 23 de setiembre. ADT será local ante Cienciano en el estadio Unión Tarma, donde el ‘papá’ buscará la victoria para mantenerse en zona de clasificación a un torneo internacional el próximo año.

Cabe mencionar, que todos los partidos de la Liga 1 se podrán ver a través de L1 MAX. La señal también estará disponible mediante su plataforma de transmisión en línea, Liga 1 Play.

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 11 de setiembre

- UTC vs Juan Pablo II (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Cusco FC vs Melgar (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 12 de setiembre

- Los Chankas vs FC Cajamarca (10:30 horas / estadio Los Chankas de Andahuaylas / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- CD Moquegua vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Alianza Lima vs Universitario (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Domingo 13 de setiembre

- Sport Boys vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Alianza Atlético (15:15 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Miércoles 23 de setiembre

- ADT vs Cienciano (15:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)*

* Partido actualizado con el horario confirmado.

La programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1
La programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

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