Perú

Orcas sorprenden al aparecer frente a las costas de Pucusana

Dos ejemplares se acercaron a una embarcación durante la mañana del domingo y protagonizaron un encuentro poco habitual en el litoral limeño

Miembros del Pucusana Fishing Club vivieron un momento inolvidable al ser sorprendidos por un grupo de orcas que nadaban muy cerca de su embarcación. El video captura la emoción y el asombro de los tripulantes ante la majestuosa presencia de estos mamíferos marinos. TikTok

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Un grupo de pescadores vivió un encuentro inusual la mañana de este domingo, cuando dos orcas aparecieron a escasa distancia de su embarcación frente a las costas de Pucusana, distrito ubicado al sur de Lima. El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales y que muestra a los cetáceos nadar cerca de la nave mientras los tripulantes realizaban sus faenas habituales.

El avistamiento de orcas ocurrió durante la mañana del 6 de septiembre, en momentos en que los pescadores se encontraban en pleno desarrollo de sus tareas cotidianas en el mar. La cercanía de los ejemplares con la embarcación permitió capturar imágenes nítidas del encuentro, que rápidamente se difundieron entre los usuarios de redes sociales por lo poco habitual del fenómeno.

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Orcas sorprenden al aparecer frente a las costas de Pucusana
Orcas sorprenden al aparecer frente a las costas de Pucusana

En las imágenes se aprecian dos ejemplares que se desplazan en las inmediaciones de la pequeña nave pesquera. La escena generó sorpresa entre quienes se encontraban en la zona, dado que la presencia de estos cetáceos frente al litoral limeño no forma parte de un fenómeno recurrente ni esperado por los trabajadores del mar.

El registro se suma a una serie de avistamientos esporádicos que, con el paso de los años, han despertado el interés de biólogos marinos y de la población local por comprender las razones detrás de estos desplazamientos.

Orcas sorprenden al aparecer frente a las costas de Pucusana
Orcas sorprenden al aparecer frente a las costas de Pucusana

Antecedentes de avistamientos en la zona

La aparición de orcas frente a las costas de Lima no constituye un hecho enteramente inédito. Uno de los antecedentes más recordados en Pucusana se remonta a 2017, cuando pescadores y turistas lograron registrar en video la presencia de una manada completa de estos cetáceos frente al distrito.

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En aquella oportunidad, el encuentro tuvo lugar en las inmediaciones del peñasco conocido como El Chuncho, ubicado a menos de un kilómetro del balneario. Aquel episodio, al igual que el registrado este fin de semana, generó gran expectativa entre los residentes y visitantes de la zona, que en pocas ocasiones logran presenciar de cerca a estos animales.

Factores que explican la presencia de cetáceos

Vista aérea de la costa de Perú con un barco pesquero en el mar azul oscuro. Una franja rojo-naranja atraviesa el agua. En la orilla, campos agrícolas y montañas.
Vista aérea de la costa peruana con una franja roja que simboliza El Niño, mostrando un barco pesquero y campos agrícolas vulnerables ante el cambio climático y condiciones meteorológicas adversas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque las orcas habitan distintos sectores de los océanos del mundo, su presencia frente a la costa peruana no resulta frecuente. Diversos factores naturales podrían explicar estos desplazamientos hacia aguas cercanas al litoral limeño.

Entre las causas más señaladas se encuentran las rutas migratorias propias de la especie y sus desplazamientos habituales en busca de alimento. Las variaciones en las condiciones del mar también inciden de forma directa en la distribución de determinadas especies marinas y, en consecuencia, de sus presas naturales.

El rol de las condiciones oceanográficas

Un tiburón ballena, una langosta sobre rocas marinas y un banco de peces nadan en el mar junto a una costa desértica
Varias especies de aguas cálidas, como el tiburón ballena y la langosta verde, registran cambios en su distribución frente a la costa del Perú debido al fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro elemento vinculado a los avistamientos inusuales de grandes cetáceos frente al litoral peruano son las variaciones en la temperatura del mar y otros cambios oceanográficos que modifican el comportamiento habitual de las especies marinas.

En ese sentido, el fenómeno El Niño puede generar modificaciones importantes en las condiciones del océano y en la distribución de especies marinas, un factor que los especialistas suelen tener en cuenta al analizar este tipo de sucesos. Estas alteraciones térmicas pueden empujar a distintas especies, incluidas las orcas, a aproximarse a zonas costeras donde normalmente no son detectadas con esta frecuencia.

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