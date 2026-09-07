Flor Bertotti, Floricienta, regresa a Lima para su gira de despedida: fecha, lugar, entradas y más

La actriz y cantante argentina Flor Bertotti regresa a Lima para presentar un espectáculo musical como parte de su gira de despedida.

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La actriz y cantante argentina Flor Bertotti volverá a Lima el próximo 29 de noviembre para presentarse en Costa 21, como parte del tramo final de la gira con la que repasa las canciones asociadas a Floricienta. El concierto reunirá temas que acompañaron a una generación de espectadores de la serie juvenil, emitida en distintos países de América Latina.

El espectáculo marcará un nuevo encuentro de la artista con el público peruano. Bertotti alcanzó popularidad regional por su papel protagónico en Floricienta, producción argentina que se convirtió en una referencia de la televisión juvenil durante la década de 2000. Con el paso de los años, su repertorio musical mantuvo vigencia entre quienes siguieron la historia de Florencia Fazzarino y Federico Fritzenwalden.

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La presentación en Lima incluirá canciones que formaron parte de la ficción y que luego tuvieron recorrido propio en plataformas digitales y conciertos. Entre los temas esperados figuran “Mi vestido azul”, “Flores amarillas”, “Te amo más”, “Mañana habrá” y “Amo toda tu vida”.

El cartel promocional de Flor Bertotti anuncia su concierto de despedida el 29 de noviembre en el recinto Costa 21 de Lima.

La elección de Costa 21 sitúa el concierto en uno de los recintos habituales para espectáculos musicales de gran convocatoria en la capital peruana. La producción no ha difundido todavía el horario de apertura de puertas ni el orden de participación de artistas invitados, en caso los hubiera.

El regreso de Bertotti se inscribe en una serie de presentaciones que la artista ha realizado en distintos países de la región con un repertorio vinculado a sus trabajos televisivos y musicales. En estos shows, las canciones de Floricienta ocupan un lugar central junto con otros momentos de su carrera.

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La artista argentina construyó una relación sostenida con sus seguidores a partir de la serie, cuya historia combinaba elementos de comedia, drama y música. Sus canciones quedaron asociadas a escenas de la producción y a las emisiones que llegaron a varios mercados latinoamericanos.

Para el público peruano, el concierto del 29 de noviembre será una ocasión para escuchar en vivo composiciones que aún circulan entre nuevas audiencias a través de redes sociales, plataformas de música y reposiciones de la ficción. La fecha forma parte del cierre de la gira que Bertotti lleva por la región.

La cantante y actriz argentina Flor Bertotti anuncia una presentación en Lima como parte de su gira internacional de despedida.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

La preventa de entradas para el concierto de Flor Bertotti en Lima comenzará el viernes 11 de setiembre de 2026, a las 10:00 a. m., a través de Teleticket.

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Esta etapa también estará disponible el sábado 12 de setiembre. Los compradores que paguen con tarjetas Interbank podrán acceder a un descuento de hasta 15%.

Hasta el momento, la producción no ha informado los precios ni las zonas que estarán disponibles para el show en Costa 21. Esos detalles deberán aparecer en la página oficial del evento cuando se habilite la venta en Teleticket.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

El proceso para adquirir entradas en Teleticket será digital. Para participar en la preventa del concierto de Flor Bertotti, los usuarios deberán seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de Teleticket Crear una cuenta personal con los datos solicitados por la plataforma. Buscar el evento de Flor Bertotti en Lima en el buscador de la página y seleccionar el banner correspondiente. Ingresar a la cola virtual. El sistema asigna los turnos según el orden de llegada, por lo que se recomienda no actualizar la página para no perder la ubicación asignada. Cuando llegue el turno, elegir la zona y el tipo de entrada disponible. Luego, seleccionar la opción “reservar asiento” o la alternativa que indique la plataforma. Completar el pago con los datos de una tarjeta habilitada para compras en línea. Quienes usen tarjetas Interbank deberán verificar las condiciones del descuento antes de finalizar la operación. Tras la confirmación de la compra, las entradas digitales quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta del usuario.

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