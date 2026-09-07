Exministro del Interior afirma que salida del general Óscar Arriola “no soluciona” la inseguridad

El exgeneral de la PNP Carlos Morán, indicó que repetir estrategias como militarizar las calles y declarar estados de emergencia no son soluciones reales para la ola de criminalidad.

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El ex ministro del Interior, Carlos Morán, advirtió que la inseguridad en Perú sigue intacta pese a la salida del comandante general de la PNP Óscar Arriola de su cargo y sostuvo que sería un error del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori el convertir la crisis en un asunto de nombres, operativos de exhibición y promesas de “mano dura”.

En conversación con Exitosa, el extitular del Mininter cuestionó el anuncio del ministro Luis Galarreta sobre una inversión de 15.000 millones para combatir el crimen y dijo que esa cifra del presupuesto debe “sincerarse” porque incluye sueldos y salarios de la Policía Nacional.

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Sobre la salida del comandante general PNP Óscar Arriola, Morán afirmó que relevar a una autoridad como en el caso de Arriola “tampoco va a solucionar el problema”. Sostuvo que “casi el 87% de la población entrevistada tiene miedo de ser asaltado o víctima de un delito”

El ex ministro puso el foco en una falla que, a su juicio, se repite desde hace años: la respuesta política privilegia el impacto inmediato sobre una estrategia sostenida. Por eso rechazó que se insista en militarizar las calles, declarar estados de emergencia o usar la delegación de facultades como salida, porque, según dijo, “lo hemos visto en estos años” y “es la misma receta”.

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Ante la creciente ola de extorsión y ataques violentos, las Fuerzas Armadas de Perú han sido desplegadas para resguardar los paraderos y patios de maniobras de las empresas de transporte en Villa El Salvador. Este es el inicio del 'Plan Escudo', una estrategia conjunta con la Policía Nacional para devolver la seguridad a los transportistas. | Panamericana / Buenos Días Perú

Morán asegura que el cambio del jefe de la PNP resuelva la crisis de inseguridad

La primera objeción del ex ministro apuntó a la lectura política del relevo de autoridades. “No voy a opinar sobre el general Arriola. Ya salió. Yo decía que su salida tampoco va a solucionar el problema, porque no podemos personificar en una persona”, afirmó durante la entrevista.

Morán vinculó esa crítica con el clima social que rodea la discusión de seguridad. Sostuvo que el miedo al delito sigue extendido y que esa presión empuja a los gobiernos a buscar respuestas rápidas, aunque después no den resultado.

Desde esa mirada, cuestionó el lugar que ocupan los ministros en la exposición pública de los operativos. “El ministro es el gestor, es el representante del sector”, dijo.

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“Ver a un ministro participando de escenas de interrogatorio o de despliegue operativo desdibuja la figura del ministro del Interior”, esto en referencia a fotografías del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde en una “conversación” con uno de los criminales detenidos en Trujillo por ser sospechoso de cometer el secuestro de un empresario minero y el asesinato de otras cuatro personas.

Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Óscar Arriola, quien dejó el cargo este domingo

El nuevo comandante general, bajo presión inmediata y con margen acotado

Consultado por la designación del general Freddy López como nuevo comandante general de la PNP, Morán lo describió como un oficial “calificado” y con experiencia en trabajo policial. A partir de eso, marcó cuál debería ser su prioridad: ejercer una conducción profesional y transparente en la elección de cuadros para las unidades operativas.

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“Le debe lealtad al que ejerce temporalmente el cargo de presidente de la República, en este caso a la presidenta Fujimori. Su lealtad es al presidente, a la Constitución y a las leyes, por sobre todo a su institución”, señaló.

Morán insistió en que el nuevo comandante general no contará con plazos de gracia. “No le van a dar un plazo más. No hay una luna de miel acá. Los resultados mañana tienen que...”, dijo, antes de advertir que sentirá presión política y de la prensa.

En ese marco, pidió evitar medidas armadas para el impacto del día. “A veces la prensa se da cuenta de que estos operativos son operativos para el momento, para cubrir titulares y no hay nada serio”, sostuvo.

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