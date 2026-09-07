Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de La Bella Luz: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”

Óscar Junior explica el liderazgo de la orquesta La Bella Luz y la relación de trabajo con su padre dentro de la agrupación.

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Óscar Junior afirmó que mantiene el liderazgo de La Bella Luz, pero precisó que su padre, Óscar Custodio, seguirá presente en los conciertos debido a su condición de fundador, dueño de la agrupación y encargado de aspectos vinculados con la organización de los eventos.

La orquesta retomó sus actividades el sábado 5 de septiembre con un concierto gratuito en Lima, después de la pausa que se produjo tras la denuncia pública de Naldy Saldaña contra uno de los integrantes de la agrupación. La presentación marcó el inicio de una nueva etapa, luego de que Custodio anunciara en una conferencia de prensa que su hijo asumiría el liderazgo.

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Durante el evento, el cantante conversó con radio Nueva Q y respondió a las dudas que surgieron sobre la función que cumple su padre en las presentaciones. Aunque Junior quedó al frente del proyecto musical, Custodio ha aparecido en los recientes compromisos de la orquesta.

Una entrevista con Óscar Junior de la orquesta La Bella Luz. El músico es interrogado por un periodista de Radio Nueva Q sobre la estructura de roles en la agrupación. Óscar Junior explica las responsabilidades de su padre como dueño y las suyas como líder.

“Yo estoy al mando de toda la orquesta La Bella Luz, pero he visto muchas veces en medios de comunicación que dicen que mi papá no debe estar aquí”, expresó el artista.

Óscar Junior explicó que existe una diferencia entre dirigir la agrupación y ser propietario de la empresa que sostiene sus actividades. Según indicó, La Bella Luz requiere de un equipo técnico y de producción que trabaja fuera del escenario para concretar cada show.

“Mi papá es el dueño de la orquesta. Yo tal vez sea el líder de la agrupación, pero la agrupación Bella Luz no solamente es una orquesta. Van detrás la gente de sonido, el equipo”, señaló.

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El músico sostuvo que Óscar Custodio cuenta con más de 20 años de experiencia como promotor de eventos y que esa trayectoria resulta necesaria en esta nueva fase. De acuerdo con Junior, su padre asumió la coordinación de la presentación gratuita en Lima.

Óscar Junior habla sobre su rol en la orquesta La Bella Luz durante una entrevista con Radio Nueva Q. (Nueva Q)

“Él es el que ha organizado todo este evento, él ve la logística, ve que todo se vea correcto, la seguridad, todos los permisos municipales para que esto se realice, todo lo ve él”, declaró.

Al ser consultado por la continuidad de Custodio en los futuros conciertos, Junior dejó en claro que seguirá junto a la agrupación. “Porque es el dueño, él es el que creó la orquesta, es el fundador. Entonces siempre lo van a ver”, afirmó.

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Óscar Custodio pidió que dejen trabajar a su hijo

La presencia de Óscar Custodio en el retorno de La Bella Luz también generó comentarios sobre quién ejerce el control de la agrupación. Frente a esas versiones, el fundador sostuvo que cedió el liderazgo a su hijo, aunque mantendrá una función de respaldo por su experiencia en el rubro musical y la producción de espectáculos.

En diálogo con Nueva Q, Custodio pidió que permitan trabajar a Óscar Junior y afirmó que su labor estará concentrada detrás de escena.

“Yo lo único que quiero es que la música continúe, que dejen trabajar a mi hijo. Yo estoy atrás siempre, porque sobre mí pesan más de 30 años de trabajo y mi hijo todavía es muchacho y hay cosas que tiene que conocer y para eso yo estoy detrás”, manifestó.

Óscar Custodio, vestido con camisa blanca, ofrece una entrevista. Sostiene un micrófono con el logo de Radio Nueva Q. El fondo es de color rojo con texto blanco. El entrevistado gesticula con ambas manos mientras responde preguntas sobre el regreso de La Bella Luz a los escenarios.

El dueño de La Bella Luz indicó que su presencia no busca desplazar a Junior de la dirección. Explicó que su aporte se enfocará en transmitirle los conocimientos que adquirió durante más de tres décadas al frente de la agrupación.

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“Mi hijo no puede abarcar todo, entonces yo tengo que estar para apoyarlo, darle mis conocimientos, mis experiencias y sacar adelante La Bella Luz, hacer más música para el público que nos está apoyando”, añadió.