Contraloría inicia investigación por presunto ingreso irregular de Juan José Santiváñez al Ministerio del Interior

El exministro del Interior afirmó que es un “visitante asiduo” del Mininter y que intentó saludar al general Arriola en su despacho, pero no lo encontró. Foto: (Europa Press)

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La Contraloría General de la República admitió una denuncia contra la funcionaria del Ministerio del Interior Yosilú Bazán López por su presunto papel en el ingreso sin registro del exministro Juan José Santiváñez a la sede del Ministerio del Interior el pasado 9 de junio de 2026, un caso que ya motivó una investigación preliminar interna y fue derivado al órgano de control del sector para determinar si hubo hechos irregulares.

Aunque en un principio la denundia fue archivada por parte del Mininter, la denuncia siguió su curso de forma independiente ante la Contraloría y, según pudo conocer Infobae Perú, esta ya fue admitida, aunque Yosilú Bazán sigue en funciones mientras las diligencias permanecen en trámite y bajo carácter reservado.

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La carta oficial a la que accedió Infobae Perú en exclusiva, firmada por la subgerente de Control del Sector Seguridad Interna y Externa Juana Llacsahuanga, precisa que la denuncia presentada el 7 de julio de 2026 por el ciudadano Guillermo Haro Echegaray cumplió los requisitos necesarios. Por esa razón, la Contraloría la derivó al Órgano de Control Institucional del Mininter para que continúe con la etapa de evaluación y reúna información adicional documentada.

La Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del ministerio abrió además una investigación preliminar contra Bazán, secretaria II del Despacho Ministerial, por su presunta participación en el acceso del exministro por el llamado “túnel”, un espacio reservado al ministro y a los viceministros del Interior.

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Denuncian a secretaria del ministro del Interior por presunto ingreso irregular de Juan José Santiváñez al despacho de general PNP. (Foto: Karla Ramirez)

La denuncia sostiene que Santiváñez habría usado esa vía para ingresar al edificio y dirigirse a una supuesta reunión privada con el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, sin dejar registro oficial de la visita como debería ser el protocolo. Fotografías y fuentes difundidas por la periodista Karla Ramírez ubicaron al exministro Santiváñez dentro de la sede ministerial y en dirección al despacho del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola.

Denuncia pide revisar videos, registros y autorizaciones

El escrito presentado ante la Contraloría solicita preservar grabaciones de seguridad, registros de visitas, correos institucionales, bitácoras y cualquier otra prueba física o digital relacionada con los hechos. También pide verificar los registros físicos y electrónicos de ingreso y salida, las comunicaciones internas y las autorizaciones emitidas alrededor de la visita.

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La propia Contraloría informó al denunciante que las actuaciones posteriores se desarrollarán bajo reserva.

Ministerio confirmó que la funcionaria no declarará mientras siga la pesquisa

Consultada por Infobae Perú a través del número oficial que conserva, Bazán señaló que, “como personal del Ministerio”, no está “autorizada a brindar información a ningún medio” y remitió la consulta al área de Comunicaciones. Desde esa oficina, un portavoz indicó que, por recomendación de su defensa, la funcionaria no debe declarar mientras el proceso continúe en investigación.

Ministerio del Interior desestima solicitud de marcha de Juntos por el Perú en Lima. (Foto: Agencia Andina)

Este medio también consultó al sector sobre los hechos específicos que son materia de las diligencias, pero recibió como respuesta que esa información debía solicitarse a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos, instancia que, según se le indicó, no suele entregar ese tipo de detalles.

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La denuncia también solicita revisar la situación administrativa de Bazán López, designada mediante la Resolución Ministerial N.° 0447-2023-IN del 28 de marzo de 2023 durante la gestión de Vicente Romero Fernández y, según el escrito, mantenida en funciones después del 27 de marzo de 2026 sin una resolución posterior que sustentara esa permanencia.

El documento añade que, durante la gestión de Santiváñez, se emitió la Resolución Ministerial N.° 0062-2025-IN del 22 de enero de 2025, que prorrogó por dos años su designación como una de las representantes del Estado ante la junta directiva del Fondo de Seguro de Cesación para los Empleados Civiles del Ministerio del Interior.

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La denuncia pide además verificar la licencia sin goce de remuneraciones que se le habría otorgado bajo el régimen del Decreto Legislativo N.° 276 y su desempeño simultáneo como trabajadora bajo Contrato Administrativo de Servicios del Decreto Legislativo 1057. El escrito plantea que esa combinación sería incompatible y reclama una revisión de su situación laboral.

El exfuncionario explicó que mantiene cercanía con la institución por su vínculo familiar con la Policía y confirmó que recientemente acudió a la sede para buscar a Óscar Arriola

También incorpora referencias a documentos y transcripciones del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, vinculados con declaraciones de testigos protegidos, en los que Bazán López aparece identificada como la persona que habría gestionado la agenda de comunicaciones o actuado como “secretaria de Juan José Santiváñez” dentro del despacho ministerial.

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Como parte de los puntos que pide examinar, el denunciante incluyó la trayectoria académica de la funcionaria. El texto señala que tardó 19 años en obtener el grado de bachiller en Ciencias Administrativas y solicita que se determine si cumplía con los requisitos y estándares mínimos para ejercer el cargo.

Santiváñez afirmó que es un “visitante asiduo” del Mininter

Santiváñez, por su parte, reconoció en la víspera que sigue visitando la sede del ministerio que dirigió entre mayo de 2024 y marzo de 2025. En declaraciones a Radio Exitosa, afirmó: “Yo siempre soy un visitante asiduo. Es más, antes de que fuera ministro incluso. A veces voy a los clubes de la Policía. Soy hijo de policía, no soy ajeno a la vida policial”.

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El exministro confirmó además que el 9 de junio llegó a la sede vestido con ropa deportiva y dijo que acudió al Banco de la Nación ubicado en el sótano del edificio. Sobre esa visita, sostuvo: “Y estando en el Banco de la Nación del sótano del ministerio, dije: ‘voy a saludar a Óscar Arriola’. No tuve la suerte de encontrarlo y me retiré. Y eso es perfectamente verificable”.