Carlos Cacho se pronuncia tras ser acusado de agredir a menor con autismo en Trujillo: “Jamás empujé, agredí, ni toqué”

El estilista Carlos Cacho rechaza las acusaciones de haber agredido a un menor con autismo durante un evento en Trujillo.

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Carlos Cacho respondió a la denuncia pública que lo acusa de haber agredido y discriminado a un menor con autismo en un restaurante de Trujillo. El estilista negó haber tenido contacto físico con el niño y aseguró que cuenta con testigos de lo ocurrido.

El pronunciamiento fue publicado en su cuenta de Instagram, luego de que la madre del menor relatara su versión del episodio ante el portal Trujillo Limpio. La mujer sostuvo que su hijo se acercó al personaje de televisión para conversar y que recibió un empujón.

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Cacho rechazó esa acusación y calificó de falsas las afirmaciones que circulan en redes sociales. En su mensaje, señaló que decidió hablar para responder a la polémica que se generó tras la denuncia.

Carlos Cacho publica un comunicado en redes sociales para rechazar las acusaciones de agresión contra un menor en un restaurante de Trujillo.

“A la opinión pública. Incidente en restaurante de Trujillo. Ante las increíbles acusaciones de las que soy víctima, me veo en la obligación de aclarar todas estas series de mentiras”, escribió el estilista al inicio de su descargo.

La principal defensa de Carlos Cacho apunta a que nunca empujó ni tocó al menor. Según afirmó, el niño fue quien se acercó a la mesa donde él compartía el almuerzo con otras personas.

“Jamás empujé, agredí, toqué ni rocé al niño del restaurante. Es el niño el que se acerca a mi mesa y es él quien me toca todo el tiempo. Tengo cinco personas de testigos”, sostuvo.

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El estilista indicó que las personas que lo acompañaban podrían corroborar su relato. En ese sentido, remarcó que no hubo un acto de violencia contra el niño durante su permanencia en el local.

Cacho también se refirió a la condición del menor. Dijo que no sabía que tenía autismo y cuestionó que se le atribuya responsabilidad por desconocer esa información antes del incidente.

Carlos Cacho

“No tenía conocimiento y tampoco tengo por qué saberlo: de la condición de autismo del niño”, manifestó el conductor en la publicación que difundió en sus redes sociales.

Asimismo, explicó que conocía al propietario del restaurante y que existía una coordinación previa por el almuerzo. De acuerdo con su versión, el dueño del establecimiento es abuelo del niño y ambos habían acordado un canje.

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El estilista exigió que quienes lo acusan presenten registros que permitan determinar qué ocurrió dentro del negocio de Trujillo. También advirtió que recurrirá a abogados si no se muestran pruebas de la presunta agresión.

“Exijo y exhorto a los que me acusan que muestren las imágenes en donde agredo al menor; de lo contrario, mis abogados procederán legalmente”, señaló Carlos Cacho.

¿Cuál fue la denuncia pública contra Carlos Cacho?

La denuncia contra Carlos Cacho fue publicada por el portal Trujillo Limpio, que difundió el testimonio de la madre del niño. Según su relato, el episodio sucedió en el restaurante de su familia, donde ella trabaja junto a su hijo.

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La mujer contó que el menor se aproximó al estilista porque quería hablar con él. Sostuvo que el niño no tuvo una intención negativa y que buscó acercarse al personaje de televisión durante su visita al local.

Según la versión de la denunciante, Cacho habría respondido con un movimiento de la mano que hizo que el menor cayera. La madre afirmó que, después de ello, su hijo continuó buscando conversar con el estilista.

El estilista Carlos Cacho conversa con varias personas en un restaurante de Trujillo tras ser acusado de agredir a un menor de edad.

La acusación también incluye un presunto trato burlón. La mujer señaló que el conductor habría imitado la forma de hablar del niño, una situación que motivó su intervención ante la mesa donde se encontraba el estilista.

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La madre afirmó que explicó que su hijo tiene autismo, pero que Cacho habría continuado conversando con sus acompañantes. De acuerdo con su versión, el personaje público no mostró interés ante lo que ella le manifestó.

La denunciante expresó indignación por el trato que, asegura, recibió su hijo. También cuestionó que el estilista se retirara del restaurante sin ofrecer disculpas después del incidente.