Ascenso de la PNP 2027: estas son las vacantes para oficiales de la Policía Nacional

Ascenso de la PNP 2027, estas son las 576 vacantes para oficiales superiores| Foto: PNP

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El Ministerio del Interior aprobó 576 vacantes para oficiales superiores de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el proceso de ascenso por concurso de 2026, correspondiente a la promoción 2027. La medida incluye plazas para oficiales de Armas y de Servicios en los grados de coronel, comandante y mayor.

La decisión figura en la Resolución Ministerial N.° 1328-2026-IN, suscrita en Lima el 5 de septiembre por el ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo. El documento establece 414 vacantes para oficiales de Armas y otras 162 para oficiales de Servicios.

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Las plazas forman parte del mecanismo anual de promoción para el personal policial en actividad. La Ley N.° 31873 define el ascenso como el paso al grado policial inmediato superior, bajo requisitos, especialidades y procedimientos establecidos para cada proceso.

Ascenso de la PNP 2027: cuántas plazas hay para coronel, comandante y mayor| Foto: PNP

Oficiales de Armas

La resolución aprobó 414 vacantes para oficiales de Armas de la Policía Nacional del Perú. La distribución por grado es la siguiente:

Ascenso a coronel

Ascenso a comandante

Ascenso a mayor

Oficiales de Servicios

Para los oficiales de Servicios, la norma aprobó 162 vacantes, distribuidas entre los grados de coronel, comandante y mayor, según la profesión de cada postulante.

Ascenso a coronel: 16 vacantes

Asistencia Social: una vacante

Biología: dos vacantes

Derecho: tres vacantes

Enfermería: una vacante

Medicina: cinco vacantes

Obstetricia: una vacante

Odontología: una vacante

Química Farmacéutica: dos vacantes

Ascenso a comandante: 56 vacantes

Administración: dos vacantes

Antropología: una vacante

Arquitectura: una vacante

Biología: una vacante

Contabilidad: cuatro vacantes

Derecho: siete vacantes

Economía: una vacante

Enfermería: seis vacantes

Química Farmacéutica: una vacante

Ingeniería de Sistemas: una vacante

Ingeniería Electrónica: una vacante

Ingeniería Industrial: una vacante

Ingeniería Mecánica: una vacante

Ingeniería Química: una vacante

Medicina: 19 vacantes

Nutrición: una vacante

Odontología: una vacante

Profesor de Educación Física: una vacante

Psicología: una vacante

Sociología: una vacante

Tecnología Médica en Laboratorio Clínico: una vacante

Tecnología Médica en Radiología: una vacante

Tecnología Médica en Terapia y Rehabilitación: una vacante

Veterinaria: una vacante

Ascenso a mayor: 90 vacantes

Biología: tres vacantes

Contabilidad: cuatro vacantes

Economía: una vacante

Enfermería: 11 vacantes

Estadística: una vacante

Ingeniería de Sistemas: una vacante

Ingeniería Electrónica: una vacante

Ingeniería Industrial: una vacante

Ingeniería Química: tres vacantes

Medicina: 19 vacantes

Nutrición: una vacante

Odontología: 11 vacantes

Psicología: 20 vacantes

Química Farmacéutica: ocho vacantes

Tecnología Médica en Rehabilitación y Terapia: cinco vacantes

La norma recuerda que las vacantes son plazas disponibles cada año según grado y especialidad funcional. Para los oficiales superiores, su aprobación corresponde a una resolución ministerial.

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Policía Nacional convoca ascenso 2025 con más de 500 vacantes para oficiales de Armas y Servicios| Andina

¿Por qué se realiza el ascenso en la PNP?

Los ascensos en la Policía Nacional del Perú (PNP) permiten que los oficiales y suboficiales que se encuentran en situación de actividad pasen al grado inmediato superior dentro de la carrera policial. El mecanismo busca cubrir las plazas disponibles en cada jerarquía y especialidad, según las necesidades de la institución.

En el proceso de ascenso por concurso 2026, correspondiente a la promoción 2027, las vacantes aprobadas permitirán que los oficiales que cumplan las condiciones establecidas puedan competir por un nuevo grado. Por ejemplo, un mayor puede postular para ascender a comandante y un comandante puede hacerlo para alcanzar el grado de coronel.

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