Ascenso de la PNP 2027: estas son las vacantes para oficiales de la Policía Nacional

El Ministerio del Interior aprobó 576 vacantes para oficiales superiores de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el proceso de ascenso por concurso de 2026, correspondiente a la promoción 2027. La medida incluye plazas para oficiales de Armas y de Servicios en los grados de coronel, comandante y mayor.
La decisión figura en la Resolución Ministerial N.° 1328-2026-IN, suscrita en Lima el 5 de septiembre por el ministro del Interior, César Augusto Astudillo Salcedo. El documento establece 414 vacantes para oficiales de Armas y otras 162 para oficiales de Servicios.
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Las plazas forman parte del mecanismo anual de promoción para el personal policial en actividad. La Ley N.° 31873 define el ascenso como el paso al grado policial inmediato superior, bajo requisitos, especialidades y procedimientos establecidos para cada proceso.
Oficiales de Armas
La resolución aprobó 414 vacantes para oficiales de Armas de la Policía Nacional del Perú. La distribución por grado es la siguiente:
Ascenso a coronel
Ascenso a comandante
Ascenso a mayor
Oficiales de Servicios
Para los oficiales de Servicios, la norma aprobó 162 vacantes, distribuidas entre los grados de coronel, comandante y mayor, según la profesión de cada postulante.
Ascenso a coronel: 16 vacantes
- Asistencia Social: una vacante
- Biología: dos vacantes
- Derecho: tres vacantes
- Enfermería: una vacante
- Medicina: cinco vacantes
- Obstetricia: una vacante
- Odontología: una vacante
- Química Farmacéutica: dos vacantes
Ascenso a comandante: 56 vacantes
- Administración: dos vacantes
- Antropología: una vacante
- Arquitectura: una vacante
- Biología: una vacante
- Contabilidad: cuatro vacantes
- Derecho: siete vacantes
- Economía: una vacante
- Enfermería: seis vacantes
- Química Farmacéutica: una vacante
- Ingeniería de Sistemas: una vacante
- Ingeniería Electrónica: una vacante
- Ingeniería Industrial: una vacante
- Ingeniería Mecánica: una vacante
- Ingeniería Química: una vacante
- Medicina: 19 vacantes
- Nutrición: una vacante
- Odontología: una vacante
- Profesor de Educación Física: una vacante
- Psicología: una vacante
- Sociología: una vacante
- Tecnología Médica en Laboratorio Clínico: una vacante
- Tecnología Médica en Radiología: una vacante
- Tecnología Médica en Terapia y Rehabilitación: una vacante
- Veterinaria: una vacante
Ascenso a mayor: 90 vacantes
- Biología: tres vacantes
- Contabilidad: cuatro vacantes
- Economía: una vacante
- Enfermería: 11 vacantes
- Estadística: una vacante
- Ingeniería de Sistemas: una vacante
- Ingeniería Electrónica: una vacante
- Ingeniería Industrial: una vacante
- Ingeniería Química: tres vacantes
- Medicina: 19 vacantes
- Nutrición: una vacante
- Odontología: 11 vacantes
- Psicología: 20 vacantes
- Química Farmacéutica: ocho vacantes
- Tecnología Médica en Rehabilitación y Terapia: cinco vacantes
La norma recuerda que las vacantes son plazas disponibles cada año según grado y especialidad funcional. Para los oficiales superiores, su aprobación corresponde a una resolución ministerial.
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¿Por qué se realiza el ascenso en la PNP?
Los ascensos en la Policía Nacional del Perú (PNP) permiten que los oficiales y suboficiales que se encuentran en situación de actividad pasen al grado inmediato superior dentro de la carrera policial. El mecanismo busca cubrir las plazas disponibles en cada jerarquía y especialidad, según las necesidades de la institución.
En el proceso de ascenso por concurso 2026, correspondiente a la promoción 2027, las vacantes aprobadas permitirán que los oficiales que cumplan las condiciones establecidas puedan competir por un nuevo grado. Por ejemplo, un mayor puede postular para ascender a comandante y un comandante puede hacerlo para alcanzar el grado de coronel.
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