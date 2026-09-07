Inusual observación de orcas en Pucusana, mientras el mar peruano continúa calentándose por El Niño

Miembros del Pucusana Fishing Club vivieron un momento inolvidable al ser sorprendidos por un grupo de orcas que nadaban muy cerca de su embarcación. El video captura la emoción y el asombro de los tripulantes ante la majestuosa presencia de estos mamíferos marinos. TikTok

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Una publicación difundida el pasado 6 de septiembre mostró una inusual observación de orcas frente al distrito de Pucusana, en la provincia de Lima. El registro fue compartido por Abraham Levy, ‘el hombre del tiempo’, quien describió el hecho como una presencia “espectacular e inusual” de estos animales frente a la costa del balneario.

Las imágenes muestran a una orca nadando cerca de una embarcación identificada como parte del Pucusana Fishing Club. La publicación fue realizada a las 16:40 del domingo y ya acumula más de 220 mil visualizaciones.

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El avistamiento se produjo en días en que las temperaturas del mar mostraron valores por encima de los registros habituales para esta época, de acuerdo con otras publicaciones compartidas por Levy sobre estaciones ubicadas en el litoral peruano.

Una publicación del 6 de septiembre reportó un inusual avistamiento de orcas frente a Pucusana, en la provincia de Lima. (Abraham Levy)

Las temperaturas del mar

El 6 de septiembre, Levy indicó que “el mar ha estado tan caliente en la primera semana de setiembre como ahora en Colán, Paita”. Según precisó, la anomalía superó los +8 °C en los datos atribuidos a la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN).

La imagen difundida incluye una tabla de temperatura superficial del mar con mediciones de los días 2, 3 y 4 de septiembre de 2026. En una de las estaciones, la temperatura llegó a 26,0 °C, con una anomalía de +8,2 °C el 4 de septiembre.

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En otra publicación, Levy señaló que Paita registró una temperatura mínima nocturna de 22,8 °C, la más alta observada para cualquier día de septiembre. También afirmó que, según datos de la Universidad Nacional de Piura (UDEP), la temperatura del mar en Paita alcanzó 25,0 °C durante la tarde y 24 °C en la madrugada del 6 de septiembre.

El gráfico compartido por el especialista corresponde a registros de temperatura superficial del mar en Paita durante el invierno de 2026. Allí se aprecia un incremento hacia los primeros días de septiembre, con valores cercanos a los 25 °C.

La temperatura del agua en el litoral peruano alcanzó valores de hasta 7 °C por encima de lo normal durante las últimas semanas. (Colin McCarthy)

Lima y Callao

Las temperaturas también mostraron valores elevados en la costa central. En una publicación del 5 de septiembre, Levy informó que Lima y Callao observaron una temperatura mínima de 21,2 °C durante la madrugada.

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“Los récords seguirán viniendo”, escribió en el mensaje, que incluyó un gráfico de temperaturas mínimas en Lima-Callao durante 2026. La curva de ese año se ubicó por encima del promedio histórico para varios momentos del calendario.

Levy atribuyó el comportamiento de los registros a una onda de Kelvin cálida que impactaba en la costa y elevaba los valores de la Región Niño 1+2. Según su publicación, esa región se ubicaba en un rango de entre +4,5 °C y +5,0 °C.

El mismo mensaje señaló que esta situación era “muy por encima de la categoría extraordinaria (+3,5 °C)” de El Niño costero, de acuerdo con una tabla actualizada del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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Abraham Levy informó que la anomalía de la temperatura del mar en Colán y Paita superó los +8 °C, según datos atribuidos a la DHN.

La Libertad en emergencia

Mientras en la costa peruana se difundieron registros de temperaturas elevadas, 63 distritos de La Libertad fueron declarados en estado de emergencia ante el peligro inminente de lluvias relacionadas con el fenómeno El Niño.

La medida abarca jurisdicciones de 11 de las 12 provincias de la región y busca facilitar acciones de prevención, preparación y respuesta ante posibles emergencias por precipitaciones durante los próximos meses.

Las provincias incluidas son Trujillo, Otuzco, Ascope, Pataz, Pacasmayo, Sánchez Carrión, Gran Chimú, Chepén, Julcán, Santiago de Chuco y Virú.

Trujillo concentra 12 distritos dentro de la declaratoria: Alto Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Laredo, Moche, Poroto, Salaverry, Simbal, Trujillo y Víctor Larco Herrera.

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Foto: Andina

Otuzco cuenta con 10 distritos en emergencia: Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Mache, Otuzco, Paranday, Salpo, Sinsicap y Usquil. En Ascope, la medida incluye a Ascope, Casa Grande, Chicama, Chocope, Magdalena de Cao, Paiján, Rázuri y Santiago de Cao.

En Pataz fueron considerados Buldibuyo, Chillia, Huancaspata, Huayo, Parcoy, Pataz y Tayabamba. Pacasmayo incluye a Guadalupe, Jequetepeque, Pacasmayo, San José y San Pedro de Lloc; mientras que Sánchez Carrión abarca Cochorco, Huamachuco, Sanagorán, Sarín y Sartimbamba.

Gran Chimú comprende los distritos de Cascas, Lucma, Marmot y Sayapullo. En Chepén, la declaratoria alcanza a Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo. Julcán y Santiago de Chuco incluyen tres distritos cada una, y Virú considera a Chao, Guadalupito y Virú.

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