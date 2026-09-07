Comisión de Constitución cita al ministro Luis Galarreta para explicar pedido de facultades legislativas

El video muestra la cobertura noticiosa sobre la citación oficial de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores al Presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde. La invitación es para una sesión permanente el 9 de septiembre en el Palacio Legislativo. El objetivo es que Galarreta informe y sustente una propuesta legislativa que busca delegar facultades al Poder Ejecutivo por 120 días en materias como seguridad, micro y pequeñas empresas, empleo y régimen tributario. Se observa una declaración pública y el documento oficial de invitación.

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La Comisión de Constitución del Congreso citó al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, para que se presente en la sesión programada el miércoles 9 de septiembre a las 3:00 p.m. con la finalidad de que justifique por qué el Ejecutivo solicita legislar sobre 66 puntos durante 120 días en áreas clave como seguridad ciudadana y economía.

Por medio de un documento oficial enviado por la presidenta de la comisión, la diputada de Juntos Por el Perú, Giannina Avendaño Vilca, se solicitó la presencia del ministro Galarreta para discutir la necesidad de la implementación de medidas planteadas por el Ejecutivo en materias como seguridad, régimen tributario, legislación laboral, desarrollo productivo y atención de emergencias.

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Como parte de la discusión de la solicitud de las facultades legislativas hecha por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, se solicitó a 13 comisiones ordinarias del Congreso que evalúen la propuesta y emitan opinión dentro de sus competencias. Esto debido a que presenta medidas para un grupo amplio de sectores y no solo centrado en la atención a seguridad ciudadana y a los efectos de la emergencia climática generada por el Fenómeno El Niño.

“Dada la amplitud del pedido formulado por el Poder Ejecutivo, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores ha solicitado a un total de 13 comisiones ordinarias del Congreso realizar la revisión de la propuesta legislativa y emitir opinión en el marco de las materias de su competencia”, afirmó la presidenta de la Comisión de Constitución.

El documento indica que el jefe del Gabinete deberá “informar y sustentar” la propuesta que busca delegar al Ejecutivo la facultad de legislar por 120 días.

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Fujimori vincula las facultades con seguridad, inteligencia y control penitenciario

La presidenta colocó la seguridad como argumento principal del pedido y lo hizo en un momento de preocupación por el avance del crimen organizado. Según TV Perú, canal estatal peruano, el Ejecutivo formalizó la solicitud el viernes anterior y la presentó con tres ejes: seguridad ciudadana, reactivación económica y atención de emergencias derivadas del fenómeno El Niño.

Durante esa entrevista, Fujimori planteó una exigencia directa al Legislativo: “Invocamos al Congreso de la República a que ellos puedan analizar este pedido de facultades de una manera rápida”. La jefa del Estado vinculó esa urgencia con la necesidad de reforzar inteligencia, coordinar operaciones entre Fuerzas Armadas y Policía, y aumentar el control sobre los penales.

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La mandataria también describió una carencia operativa en los servicios de inteligencia. Al referirse a ese componente del paquete, afirmó que el servicio de inteligencia “desde hace unos años no tiene capacidad operativa”.

En declaraciones desde Tacna, la presidenta Keiko Fujimori descartó por completo la posibilidad de disolver el Congreso, calificando como un "desliz" la sugerencia del Defensor del Pueblo. Hizo un llamado a la objetividad para aprobar las facultades solicitadas. - TV Perú Noticias

Galarreta también se pronunció respecto a la necesidad de aprobar el pedido del Ejecutivo: la creación de un marco legal para que organizaciones criminales puedan ser catalogadas como organizaciones terroristas. Según el titular de la PCM, esa redefinición daría mayor respaldo jurídico a la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía frente al avance de la delincuencia.

Pedido de facultades fue presentado incompleto

Antes de entrar al fondo del debate, el Ejecutivo tuvo que corregir una observación administrativa. Al momento de presentar su solicitud ante el Congreso, el Gobierno acudió a la sede del Legislativo durante la noche del viernes 28 de agosto, pero omitió adjuntar el acta oficial de la sesión del Consejo de Ministros donde se había aprobado el pedido en la sede del Ejecutivo. No fue sino hasta la tarde del 31 de agosto que se emitió una copia certificada del acta correspondiente para subsanar esa falta.

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Una vez superadas las formalidades necesarias para la presentación correcta del pedido, la Comisión de Constitución del Congreso se declaró en sesión permanente para acelerar el tratamiento del expediente. La convocatoria a Galarreta para el 9 de septiembre es el primer acto formal de esa etapa.