Carol Reali le dedica tiernas palabras a André Bankoff luego de su boda: “Deseo que encuentren a alguien que les mire así”

Carol Reali y André Bankoff celebran su boda vestidos de novios en dos imágenes tomadas tras la ceremonia. (Carol Reali)

Guardar

Carol Reali, conocida como Cachaza, compartió nuevas imágenes de su matrimonio civil con André Bankoff y le dedicó un mensaje a su esposo a través de redes sociales. La modelo brasileña publicó una fotografía de la ceremonia, en la que el actor la observa con afecto, y aprovechó la ocasión para expresar su felicidad por el momento que atraviesan.

“Deseo que cada una encuentre a alguien que les mire así por el resto de sus vidas. Te amo, esposo mío”, escribió la exintegrante de Esto es Guerra junto a la instantánea que difundió para sus seguidores.

La pareja formalizó su relación en Brasil, en una ceremonia privada que contó con la presencia de familiares, amistades cercanas y testigos. Carol Reali y André Bankoff firmaron el acta matrimonial en un entorno reservado, a pocas semanas de la llegada de su primer hijo.

PUBLICIDAD

Carol Reali publica una fotografía junto a André Bankoff tras su matrimonio acompañada por un mensaje dedicado a su esposo. (Carol Reali)

Las imágenes mostraron parte de ese encuentro íntimo. Tras cumplir con el trámite civil, los recién casados compartieron un almuerzo con los invitados que los acompañaron durante la jornada. La modelo publicó un video con fragmentos de la firma y de la celebración posterior, además de varias fotografías de ese día.

La noticia generó mensajes de felicitación entre sus seguidores y diversas figuras del entretenimiento peruano. La boda se conoció en una etapa especial para ambos, ya que la pareja se prepara para recibir a su primer bebé.

Reali mantuvo el tono personal en sus publicaciones y mostró algunos de los momentos que eligió compartir de la ceremonia. Aunque no ofreció mayores detalles sobre los preparativos ni sobre una eventual celebración religiosa, dejó claro que el matrimonio civil tuvo un carácter familiar.

PUBLICIDAD

Carol Reali y André Bankoff realizan un brindis junto a sus invitados durante la celebración de su boda. (Carol Reali)

André Bankoff habló de la familia que formará junto a Cachaza

André Bankoff también reaccionó a la publicación de su esposa con un mensaje en el que se refirió a la familia que ambos esperan formar. El actor brasileño dejó un comentario en el video difundido por Reali y destacó la importancia que tiene este momento en su vida.

“Mi amor, nuestra familia se está formando”, escribió Bankoff. Sus palabras acompañaron las escenas del matrimonio civil y la reunión que siguió a la firma del acta.

El intérprete también aludió a sus creencias religiosas y afirmó que, antes de conocer a la modelo, había pedido por la familia que quería construir. “Siempre digo que estoy agradecido con Dios, porque desde que conocí a Jesús, oré por mi futura esposa y por mis hijos, sin siquiera imaginar quiénes serían”, manifestó.

PUBLICIDAD

Los recién casados esperan a su primer hijo y celebraron el enlace con un almuerzo íntimo. IG/ Carol Reali

Bankoff señaló que mantendrá esas oraciones por Carol Reali y el bebé que esperan. “Siempre oré y seguiré orando por el regalo que Jesús me dio: ustedes”, expresó en su dedicatoria.

El actor cerró su mensaje con una declaración dirigida a su esposa. “¡Gracias por todo, mi amor! Que Dios nos bendiga y nos proteja siempre. Te amo”, escribió.

La relación entre Cachaza y André Bankoff avanzó hacia una nueva etapa con el matrimonio civil y la próxima llegada de su primer hijo. Ambos optaron por compartir parte de la celebración con sus seguidores, aunque preservaron la intimidad de la ceremonia y de su entorno familiar.

PUBLICIDAD