Perú

Carol Reali le dedica tiernas palabras a André Bankoff luego de su boda: “Deseo que encuentren a alguien que les mire así”

La brasilera se mostró emocionada con este nuevo paso en su vida personal. No dudó destacar el amor de su ahora esposo

Fotografía doble de Carol Reali con vestido blanco de novia y André Bankoff con traje beige caminando juntos
Carol Reali y André Bankoff celebran su boda vestidos de novios en dos imágenes tomadas tras la ceremonia. (Carol Reali)
Guardar

Carol Reali, conocida como Cachaza, compartió nuevas imágenes de su matrimonio civil con André Bankoff y le dedicó un mensaje a su esposo a través de redes sociales. La modelo brasileña publicó una fotografía de la ceremonia, en la que el actor la observa con afecto, y aprovechó la ocasión para expresar su felicidad por el momento que atraviesan.

“Deseo que cada una encuentre a alguien que les mire así por el resto de sus vidas. Te amo, esposo mío”, escribió la exintegrante de Esto es Guerra junto a la instantánea que difundió para sus seguidores.

La pareja formalizó su relación en Brasil, en una ceremonia privada que contó con la presencia de familiares, amistades cercanas y testigos. Carol Reali y André Bankoff firmaron el acta matrimonial en un entorno reservado, a pocas semanas de la llegada de su primer hijo.

PUBLICIDAD

André Bankoff con traje claro sonríe hacia Carol Reali de espaldas con vestido blanco y texto superpuesto
Carol Reali publica una fotografía junto a André Bankoff tras su matrimonio acompañada por un mensaje dedicado a su esposo. (Carol Reali)

Las imágenes mostraron parte de ese encuentro íntimo. Tras cumplir con el trámite civil, los recién casados compartieron un almuerzo con los invitados que los acompañaron durante la jornada. La modelo publicó un video con fragmentos de la firma y de la celebración posterior, además de varias fotografías de ese día.

La noticia generó mensajes de felicitación entre sus seguidores y diversas figuras del entretenimiento peruano. La boda se conoció en una etapa especial para ambos, ya que la pareja se prepara para recibir a su primer bebé.

Reali mantuvo el tono personal en sus publicaciones y mostró algunos de los momentos que eligió compartir de la ceremonia. Aunque no ofreció mayores detalles sobre los preparativos ni sobre una eventual celebración religiosa, dejó claro que el matrimonio civil tuvo un carácter familiar.

PUBLICIDAD

Captura de una historia de Instagram donde varias personas alzan copas sobre una mesa decorada con velas y rosas blancas
Carol Reali y André Bankoff realizan un brindis junto a sus invitados durante la celebración de su boda. (Carol Reali)

André Bankoff habló de la familia que formará junto a Cachaza

André Bankoff también reaccionó a la publicación de su esposa con un mensaje en el que se refirió a la familia que ambos esperan formar. El actor brasileño dejó un comentario en el video difundido por Reali y destacó la importancia que tiene este momento en su vida.

Mi amor, nuestra familia se está formando”, escribió Bankoff. Sus palabras acompañaron las escenas del matrimonio civil y la reunión que siguió a la firma del acta.

El intérprete también aludió a sus creencias religiosas y afirmó que, antes de conocer a la modelo, había pedido por la familia que quería construir. “Siempre digo que estoy agradecido con Dios, porque desde que conocí a Jesús, oré por mi futura esposa y por mis hijos, sin siquiera imaginar quiénes serían”, manifestó.

Los recién casados esperan a su primer hijo y celebraron el enlace con un almuerzo íntimo. IG/ Carol Reali
Los recién casados esperan a su primer hijo y celebraron el enlace con un almuerzo íntimo. IG/ Carol Reali

Bankoff señaló que mantendrá esas oraciones por Carol Reali y el bebé que esperan. “Siempre oré y seguiré orando por el regalo que Jesús me dio: ustedes”, expresó en su dedicatoria.

El actor cerró su mensaje con una declaración dirigida a su esposa. “¡Gracias por todo, mi amor! Que Dios nos bendiga y nos proteja siempre. Te amo”, escribió.

La relación entre Cachaza y André Bankoff avanzó hacia una nueva etapa con el matrimonio civil y la próxima llegada de su primer hijo. Ambos optaron por compartir parte de la celebración con sus seguidores, aunque preservaron la intimidad de la ceremonia y de su entorno familiar.

Temas Relacionados

Carol RealiAndré Bankoffperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Una fiscal es cargada por policías para “no mojarse los zapatos” en Piura y desata ola de críticas

Un video la muestra sobre los hombros de agentes de la PNP para cruzar un tramo anegado en una chacra de Castilla, al norte del Perú, mientras se realizaba la diligencia por la muerte de un anciano

Una fiscal es cargada por policías para “no mojarse los zapatos” en Piura y desata ola de críticas

Aixa Vigil apunta al Mundial de Vóley con Perú y revela su motivación: “Queremos clasificar para callar bocas”

La atacante de la ‘bicolor’ habló sobre el objetivo de alcanzar uno de los cupos a la justa mundialista y destacó la motivación del grupo antes de afrontar el Sudamericano en Brasil

Aixa Vigil apunta al Mundial de Vóley con Perú y revela su motivación: “Queremos clasificar para callar bocas”

Exministro del Interior afirma que salida del general Óscar Arriola “no soluciona” la inseguridad

El exgeneral de la PNP Carlos Morán, indicó que repetir estrategias como militarizar las calles y declarar estados de emergencia no son soluciones reales para la ola de criminalidad

Exministro del Interior afirma que salida del general Óscar Arriola “no soluciona” la inseguridad

Orcas sorprenden al aparecer frente a las costas de Pucusana

Dos ejemplares se acercaron a una embarcación durante la mañana del domingo y protagonizaron un encuentro poco habitual en el litoral limeño

Orcas sorprenden al aparecer frente a las costas de Pucusana

Inusual observación de orcas en Pucusana, mientras el mar peruano continúa calentándose por El Niño

El registro difundido por Abraham Levy muestra a uno de estos cetáceos nadando cerca de una embarcación del Pucusana Fishing Club, en un video publicado el 6 de septiembre que ya superó las 200 mil reproducciones

Inusual observación de orcas en Pucusana, mientras el mar peruano continúa calentándose por El Niño
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro del Interior afirma que salida del general Óscar Arriola “no soluciona” la inseguridad

Exministro del Interior afirma que salida del general Óscar Arriola “no soluciona” la inseguridad

Comisión de Constitución cita al ministro Luis Galarreta para explicar pedido de facultades legislativas

PerúCheck valida 12 cifras clave del pedido de facultades, desde extorsión hasta población extranjera

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

Contraloría inicia investigación por presunto ingreso irregular de Juan José Santiváñez al Ministerio del Interior

ENTRETENIMIENTO

Flor Bertotti, Floricienta, regresa a Lima para su gira de despedida: fecha, lugar, entradas y más

Flor Bertotti, Floricienta, regresa a Lima para su gira de despedida: fecha, lugar, entradas y más

Mario Hart y Korina Rivadeneira dejan atrás las controversias y se lucen juntos en el cumpleaños de su hija

Carlos Cacho se pronuncia tras ser acusado de agredir a menor con autismo en Trujillo: “Jamás empujé, agredí, ni toqué”

Óscar Junior aclara su rol en la nueva etapa de La Bella Luz: “Mi papá es el dueño de la orquesta, yo soy el líder”

Olenka Mejía confirma que está embarazada y muestra la ecografía de su bebé: “Llegaste para completarnos”

DEPORTES

Aixa Vigil apunta al Mundial de Vóley con Perú y revela su motivación: “Queremos clasificar para callar bocas”

Aixa Vigil apunta al Mundial de Vóley con Perú y revela su motivación: “Queremos clasificar para callar bocas”

Aixa Vigil habló de las ausencias en Perú y defendió al equipo: “Las que hemos aceptado estamos dando la cara”

Perú ante el gran desafío del Sudamericano de Vóley: ¿qué necesita para clasificar al Mundial 2027?

Reimond Manco sorprendió con respuesta tras comparación con Christian Cueva, y Roberto Guizasola le apuntó: “Créetela, ya llegó tu jefe”

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV